Türkiye Kupası’nda Antalyaspor, Bursaspor’u eledi

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Antalyaspor, sahasında konuk ettiği 2. Lig ekibi Bursaspor’u 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. 29.10.2025, Sputnik Türkiye

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor’u evinde konuk etti.Karşılaşmanın ilk dakikaları dengeli geçerken, Antalyaspor 36. dakikada Ramzi Safuri’nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Antalyaspor, 48. dakikada Tomas Cvancara’nın ceza sahası dışından attığı golle farkı ikiye çıkardı. 60. dakikada ise Safuri’nin pasında topla buluşan Yohan Boli, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşla skoru 3-0’a taşıdı.Kalan dakikalarda başka gol olmazken Antalyaspor, rahat bir galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tura yükseldi.

