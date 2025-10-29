Türkiye
Amatör Lig ekibi Kahta, Süper Lig temsilcisini eledi
Amatör Lig ekibi Kahta, Süper Lig temsilcisini eledi
Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Kahta 02 Spor, Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kahta 02 Spor, evinde Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek tur atladı.Kahta 02 Spor, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.Kahta, önceki turlarda da sırasıyla İskenderunspor ve Adana Demirspor'u elemişti.Maçın gollerini kim attı?10' Aras Özden (Kasımpaşa)20' Yusuf Fırat41' Ahmet Akıl90+3' Berkay CeylanZiraat Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda alınan sonuçlar şu şekilde:ISBAŞ Isparta 32-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-2Kahta 02-Kasımpaşa: 3-1Astor Enerji Çankayaspor-KCT 1461 Trabzon FK: 2-0Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77: 1-3Erciyes 38-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 2-5Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: 3-1Muşspor-Menemen FK: 1-0Silifke Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0
kahta
Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Kahta 02 Spor, Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kahta 02 Spor, evinde Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek tur atladı.
Kahta 02 Spor, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükseldi.
Kahta, önceki turlarda da sırasıyla İskenderunspor ve Adana Demirspor'u elemişti.

Maçın gollerini kim attı?

10' Aras Özden (Kasımpaşa)
20' Yusuf Fırat
41' Ahmet Akıl
90+3' Berkay Ceylan

Ziraat Türkiye Kupası

Türkiye Kupası'nda alınan sonuçlar şu şekilde:
ISBAŞ Isparta 32-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-2
Kahta 02-Kasımpaşa: 3-1
Astor Enerji Çankayaspor-KCT 1461 Trabzon FK: 2-0
Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77: 1-3
Erciyes 38-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 2-5
Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: 3-1
Muşspor-Menemen FK: 1-0
Silifke Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0
