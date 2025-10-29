https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/amator-lig-ekibi-kahta-super-lig-temsilcisini-eledi-1100591498.html
Amatör Lig ekibi Kahta, Süper Lig temsilcisini eledi
Amatör Lig ekibi Kahta, Süper Lig temsilcisini eledi
Sputnik Türkiye
Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Kahta 02 Spor, Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi. 29.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-29T16:45+0300
2025-10-29T16:45+0300
2025-10-29T16:45+0300
spor
kahta
süper lig
ziraat türkiye kupası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085272585_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_2d8d3d7cb3b14224d36a94d364aca3db.jpg
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kahta 02 Spor, evinde Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek tur atladı.Kahta 02 Spor, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükseldi.Kahta, önceki turlarda da sırasıyla İskenderunspor ve Adana Demirspor'u elemişti.Maçın gollerini kim attı?10' Aras Özden (Kasımpaşa)20' Yusuf Fırat41' Ahmet Akıl90+3' Berkay CeylanZiraat Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda alınan sonuçlar şu şekilde:ISBAŞ Isparta 32-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-2Kahta 02-Kasımpaşa: 3-1Astor Enerji Çankayaspor-KCT 1461 Trabzon FK: 2-0Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77: 1-3Erciyes 38-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 2-5Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: 3-1Muşspor-Menemen FK: 1-0Silifke Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/turk-futbolunda-bahis-skandali-hakem-zorbay-kucukun-yonettigi-maclar-gundem-oldu-1100562380.html
kahta
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085272585_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_46a3970f67ba035a8659c70e33653752.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kahta, süper lig, ziraat türkiye kupası
kahta, süper lig, ziraat türkiye kupası
Amatör Lig ekibi Kahta, Süper Lig temsilcisini eledi
Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Kahta 02 Spor, Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kahta 02 Spor, evinde Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek tur atladı.
Kahta 02 Spor, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükseldi.
Kahta, önceki turlarda da sırasıyla İskenderunspor ve Adana Demirspor'u elemişti.
Maçın gollerini kim attı?
10' Aras Özden (Kasımpaşa)
20' Yusuf Fırat
41' Ahmet Akıl
90+3' Berkay Ceylan
Türkiye Kupası'nda alınan sonuçlar şu şekilde:
ISBAŞ Isparta 32-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-2
Astor Enerji Çankayaspor-KCT 1461 Trabzon FK: 2-0
Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77: 1-3
Erciyes 38-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 2-5
Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: 3-1
Silifke Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0