Amatör Lig ekibi Kahta, Süper Lig temsilcisini eledi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Kahta 02 Spor, Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi. 29.10.2025, Sputnik Türkiye

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kahta 02 Spor, evinde Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek tur atladı.Kahta 02 Spor, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükseldi.Kahta, önceki turlarda da sırasıyla İskenderunspor ve Adana Demirspor'u elemişti.Maçın gollerini kim attı?10' Aras Özden (Kasımpaşa)20' Yusuf Fırat41' Ahmet Akıl90+3' Berkay CeylanZiraat Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda alınan sonuçlar şu şekilde:ISBAŞ Isparta 32-Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-2Kahta 02-Kasımpaşa: 3-1Astor Enerji Çankayaspor-KCT 1461 Trabzon FK: 2-0Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77: 1-3Erciyes 38-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 2-5Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: 3-1Muşspor-Menemen FK: 1-0Silifke Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0

