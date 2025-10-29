Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Macaristan, Slovakya ve Çekya arasında kurulması gündemde olan olası ittifakın, ‘istekliler koalisyonu’ olarak adlandırılan yapıya karşı bir denge unsuru oluşturabileceğini söyledi. Politico, Macaristan Başbakanı’nın siyasi direktörü Balazs Orban’a dayandırdığı haberinde Budapeşte'nin, Avrupa Birliği içinde Ukrayna konusunda temkinli yaklaşan bir blok oluşturmak amacıyla Çekya ve Slovakya ile iş birliğini güçlendirmeyi planladığı belirtildi. Slutskiy, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Bu ittifak, Ukrayna’daki çatışmayı tırmandıran sözde ‘istekliler koalisyonuna’ bir karşı ağırlık oluşturacaktır. Avrupa’nın şahin siyasetçileri tarafından uygulanan çifte standartlar ve gerçek durumun çarpıtılması, kıtanın çöküşüne yol açabilecek sinsi kayalıklardır” ifadelerini kullandı. Son olarak Slutskiy, geleceğin, ‘Rusya’ya karşı son Ukraynalıya kadar savaş’ politikası yerine, ulusal çıkarları önceleyen siyasetçilerin elinde olacağını vurguladı.
Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Macaristan, Slovakya ve Çekya arasında kurulması gündemde olan olası ittifakın, ‘istekliler koalisyonu’ olarak adlandırılan yapıya karşı bir denge unsuru oluşturabileceğini söyledi.
Politico, Macaristan Başbakanı’nın siyasi direktörü Balazs Orban’a dayandırdığı haberinde Budapeşte'nin, Avrupa Birliği içinde Ukrayna konusunda temkinli yaklaşan bir blok oluşturmak amacıyla Çekya ve Slovakya ile iş birliğini güçlendirmeyi planladığı belirtildi.
Slutskiy, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Bu ittifak, Ukrayna’daki çatışmayı tırmandıran sözde ‘istekliler koalisyonuna’ bir karşı ağırlık oluşturacaktır. Avrupa’nın şahin siyasetçileri tarafından uygulanan çifte standartlar ve gerçek durumun çarpıtılması, kıtanın çöküşüne yol açabilecek sinsi kayalıklardır” ifadelerini kullandı.
Son olarak Slutskiy, geleceğin, ‘Rusya’ya karşı son Ukraynalıya kadar savaş’ politikası yerine, ulusal çıkarları önceleyen siyasetçilerin elinde olacağını vurguladı.
