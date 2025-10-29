https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/fransa-bicak-sirtinda-parisin-tehlikeli-ukrayna-oyunundaki-stratejik-hatasi-1100566221.html

Fransa bıçak sırtında: Paris’in tehlikeli Ukrayna oyunundaki stratejik hatası

İranlı siyaset uzmanı Somayye Mandegar, Rusya Dış İstihbarat Servisi’nin Fransa’nın Ukrayna’ya asker göndermeye hazırlandığı yönündeki açıklamasını Sputnik’e değerlendirdi. Uzman Somayye Mandegar, Fransa’nın iki bin asker göndermeyi planlamasının, Batı’nın Moskova’nın ‘kırmızı çizgilerini’ kademeli olarak aşmaya başladığının açık bir göstergesi olduğunu söyledi. Mandegar, bu adımın her ne kadar Kiev’e destek olarak sunulsa da, aslında provokatif ve mantıksız bir girişim olarak değerlendirildiğini ve Avrupa’yı yeni bir güvenlik krizine sürükleyebileceğini vurguladı. 'Hem kendi, hem de müttefiklerinin güvenliğini tehlikeye atıyor'Mandegar, Rusya’nın çatışmanın başından bu yana Batılı güçlerin Ukrayna’da doğrudan varlık göstermesini ‘çatışmaya katılım’ olarak değerlendireceği ve buna kararlı bir yanıt vereceği konusunda defalarca uyardığını hatırlatarak Paris’in söz konusu kararının hem kendi güvenliğini hem de müttefiklerinin güvenliğini tehlikeye attığının altını çizdi. 'Fransa Batı ittifakında etkisini geri kazanmaya çalışıyor'Açıklamasında Fransa’daki iç krizlere ve siyasi istikrarsızlığa da değinen Mandegar, Paris’in saldırgan dış politikasıyla Batı ittifakı içindeki etkisini yeniden kazanmaya çalıştığını belirtti. Ancak uzman, Ukrayna’daki çatışmaya doğrudan müdahalenin Fransa’nın iç meşruiyetini zayıflatacağını ve NATO içinde yeni ayrışmalara yol açabileceğini ifade etti. Mandegar, ‘Rusya açısından bakıldığında, bu tür açıklamaların Batı’nın Ukrayna için değil, Rusya’yı zayıflatmak ve jeopolitik olarak izole etmek amacıyla hareket ettiğini bir kez daha kanıtladığını ancak Moskova’nın iç birliği, askeri gücü ve stratejik bağımsızlığının bu senaryonun gerçekleşmesine izin vermeyeceğini vurguladı. Siyaset uzmanı, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un defalarca dile getirdiği gibi, Rusya’nın savaş istemediğini ancak toprak bütünlüğüne ve ulusal güvenliğine yönelik her türlü tehdide kararlılıkla karşılık vereceğini hatırlattı. Son olarak uzman, tarihin Rusya’ya meydan okuyan her gücün eninde sonunda gerçek güç dengesiyle yüzleştiğini gösterdiğini belirterek, “Görünüşe göre şimdi bu gerçeği fark etme sırası Paris’te” dedi.

