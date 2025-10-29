Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/dizi-setinde-ucret-krizi-cikti-guller-ve-gunahlarin-yeni-bolumu-cekilebilecek-mi-1100577215.html
Dizi setinde ücret krizi çıktı: Güller ve Günahlar'ın yeni bölümü çekilebilecek mi?
Dizi setinde ücret krizi çıktı: Güller ve Günahlar'ın yeni bölümü çekilebilecek mi?
Sputnik Türkiye
Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in paylaştığı Güller ve Günahlar dizisinde set çalışanlarının ücretleri ödenemeyince kriz çıktı. 29.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-29T10:42+0300
2025-10-29T10:43+0300
yaşam
murat yıldırım
dizi
i̇ş kanunu
güller ve günahlar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100576771_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_867e5f3b1d602b33dec4d7ad644eb26d.jpg
Murat Yıldırım ile Cemre Baysel’in başrollerini paylaştığı Güller ve Günahlar dizisinde büyük kriz çıktı. Set çalışanları, aylardır ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle yasal haklarını kullanarak iş durdurma eylemi yaptı. Şirket ise bunun 'istifa' olduğunu açıkladı. Şimdi dizinin yeni bölümleri çekilecek mi, ekranlara gelecek mi sorusuna yanıt aranıyor.'Şirket, kanuna aykırı hareket ediyor'Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen), yaşanan olayla ilgili yazılı bir açıklama yayımlayarak yapımcı firmanın tutumunu eleştirdi. Açıklamada, NGM’nin davranışının İş Kanunu’na açıkça aykırı olduğu vurgulandı. Sine-Sen’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:Sendika, yapım şirketini derhal yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı. Açıklamanın devamında “Ücretleri zamanında ödemeyen ve işçilerin haklarını ihlal eden NGM’yi, hukuka uygun davranmaya davet ediyoruz" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/ciftcilik-yapan-unluler-listesine-timur-acar-da-katildi-ilk-hasadini-yapti-1100509275.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100576771_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5c4b34aec6b655a653cf59afaab9f892.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
murat yıldırım, dizi, i̇ş kanunu, güller ve günahlar
murat yıldırım, dizi, i̇ş kanunu, güller ve günahlar

Dizi setinde ücret krizi çıktı: Güller ve Günahlar'ın yeni bölümü çekilebilecek mi?

10:42 29.10.2025 (güncellendi: 10:43 29.10.2025)
Güller ve Günahlar sosyal medya
Güller ve Günahlar sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
Abone ol
Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in paylaştığı Güller ve Günahlar dizisinde set çalışanlarının ücretleri ödenemeyince kriz çıktı.
Murat Yıldırım ile Cemre Baysel’in başrollerini paylaştığı Güller ve Günahlar dizisinde büyük kriz çıktı. Set çalışanları, aylardır ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle yasal haklarını kullanarak iş durdurma eylemi yaptı. Şirket ise bunun 'istifa' olduğunu açıkladı. Şimdi dizinin yeni bölümleri çekilecek mi, ekranlara gelecek mi sorusuna yanıt aranıyor.

'Şirket, kanuna aykırı hareket ediyor'

Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen), yaşanan olayla ilgili yazılı bir açıklama yayımlayarak yapımcı firmanın tutumunu eleştirdi. Açıklamada, NGM’nin davranışının İş Kanunu’na açıkça aykırı olduğu vurgulandı. Sine-Sen’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“NGM yapımcılığındaki Güller ve Günahlar dizisinde çalışan set işçileri, uzun süredir ücretlerini alamamaktadır. Bu nedenle bazı işçiler, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. maddesi kapsamında çalışmama hakkını kullanmıştır. Anılan maddeye göre, işçiler ücretleri ödenmediğinde iş yerinde bulunarak çalışmama hakkına sahiptir. Bu süreçte iş akitleri feshedilemez, yerlerine yeni işçi alınamaz ve iş başka birine yaptırılamaz. Ancak NGM temsilcileri, hukuka aykırı biçimde iş durduran çalışanları sete almamış ve bu durumu ‘istifa’ olarak değerlendirmiştir. Bu yaklaşım, hem yasal düzenlemelere hem de temel işçi haklarına açık bir şekilde aykırıdır.”
Sendika, yapım şirketini derhal yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı. Açıklamanın devamında “Ücretleri zamanında ödemeyen ve işçilerin haklarını ihlal eden NGM’yi, hukuka uygun davranmaya davet ediyoruz" denildi.
Timur Acar sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2025
YAŞAM
Çiftçilik yapan ünlüler listesine Timur Acar da katıldı: İlk hasadını yaptı
27 Ekim, 14:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала