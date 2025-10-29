https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/dizi-setinde-ucret-krizi-cikti-guller-ve-gunahlarin-yeni-bolumu-cekilebilecek-mi-1100577215.html
Dizi setinde ücret krizi çıktı: Güller ve Günahlar'ın yeni bölümü çekilebilecek mi?
10:42 29.10.2025 (güncellendi: 10:43 29.10.2025)
Murat Yıldırım ile Cemre Baysel’in başrollerini paylaştığı Güller ve Günahlar dizisinde büyük kriz çıktı. Set çalışanları, aylardır ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle yasal haklarını kullanarak iş durdurma eylemi yaptı. Şirket ise bunun 'istifa' olduğunu açıkladı. Şimdi dizinin yeni bölümleri çekilecek mi, ekranlara gelecek mi sorusuna yanıt aranıyor.
'Şirket, kanuna aykırı hareket ediyor'
Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen), yaşanan olayla ilgili yazılı bir açıklama yayımlayarak yapımcı firmanın tutumunu eleştirdi. Açıklamada, NGM’nin davranışının İş Kanunu’na açıkça aykırı olduğu vurgulandı. Sine-Sen’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“NGM yapımcılığındaki Güller ve Günahlar dizisinde çalışan set işçileri, uzun süredir ücretlerini alamamaktadır. Bu nedenle bazı işçiler, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. maddesi kapsamında çalışmama hakkını kullanmıştır. Anılan maddeye göre, işçiler ücretleri ödenmediğinde iş yerinde bulunarak çalışmama hakkına sahiptir. Bu süreçte iş akitleri feshedilemez, yerlerine yeni işçi alınamaz ve iş başka birine yaptırılamaz. Ancak NGM temsilcileri, hukuka aykırı biçimde iş durduran çalışanları sete almamış ve bu durumu ‘istifa’ olarak değerlendirmiştir. Bu yaklaşım, hem yasal düzenlemelere hem de temel işçi haklarına açık bir şekilde aykırıdır.”
Sendika, yapım şirketini derhal yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı. Açıklamanın devamında “Ücretleri zamanında ödemeyen ve işçilerin haklarını ihlal eden NGM’yi, hukuka uygun davranmaya davet ediyoruz" denildi.