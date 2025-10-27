https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/ciftcilik-yapan-unluler-listesine-timur-acar-da-katildi-ilk-hasadini-yapti-1100509275.html
Çiftçilik yapan ünlüler listesine Timur Acar da katıldı: İlk hasadını yaptı
Çiftçilik yapan ünlüler listesine Timur Acar da katıldı: İlk hasadını yaptı
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Timur Acar, İznik'teki zeytinliğinde ilk hasadını yaptı o anları da sosyal medyasından paylaştı. 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T14:39+0300
2025-10-27T14:39+0300
2025-10-27T14:39+0300
yaşam
burak hakkı
başak dizer
kıvanç tatlıtuğ
tarım
arazi
çiftçi
yılmaz erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100508333_0:108:1242:807_1920x0_80_0_0_2feb5d8c6741ad3a79d62f33fcb29350.jpg
Çakallarla Dans, Kertenkele, Avrupa Yakası gibi bir çok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Timur Acar, çiftçi oldu. Acar İznik'teki zeytinliğinde ilk hasadını yaptığını sosyal medyasından duyurdu. Peki hangi ünlü isimler tarımla uğraşıyor?Tarım yapan ünlüler arasına katıldıÇok sayıda ünlü isim son yıllarda tarıma yöneldi. O isimler arasına oyuncu Timur Acar da eklendi. Çakallarla Dans serisinde oynadığı 'Köfte Necmi' karakteriyle sevilen Acar, İznik'te satın aldığı zeytinlikte ilk hasadını yaptı. Acar, hasat sırasında çektiği fotoğrafı da 'kimse görmeden' notuyla paylaştı. Hangi ünlü isimler toprakla uğraşıyor?Ünlü oyuncu Burak Hakkı da, Çanakkale Gelibolu'da çiftliğinde ceviz, sebze ve meyve üretimi yapıyor. Hakkı da sık sık hasat fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyor.Oyuncu İbrahim Çelikkol da İzmit'teki çiftliğinde tarımla uğraşan isimler arasında. Çelikkol da organik tarımla ilgileniyor. Kıvanç Tatlıtuğ da eşi Başak Dizer'le birlikte Tekirdağ'dan 10 dönümlük üzüm bağı satın almıştı. Ünlü çift üzüm hasadı fotoğraflarını sosyal medyalarından paylaşmıştı. Ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan da yıllar önce Köyceğiz'de satın aldığı çiftliğinde organik tarım yapan isimler arasında.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/taklit-ve-tagsis-listesini-guncellendi-yogurtta-bitkisel-yag-koftede-kanatli-eti-tespit-edildi-1100419278.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100508333_0:0:1242:933_1920x0_80_0_0_e9c6475ec26eb3d39ccff2933a7f6035.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
burak hakkı, başak dizer , kıvanç tatlıtuğ, tarım, arazi, çiftçi, yılmaz erdoğan
burak hakkı, başak dizer , kıvanç tatlıtuğ, tarım, arazi, çiftçi, yılmaz erdoğan
Çiftçilik yapan ünlüler listesine Timur Acar da katıldı: İlk hasadını yaptı
Ünlü oyuncu Timur Acar, İznik'teki zeytinliğinde ilk hasadını yaptı o anları da sosyal medyasından paylaştı.
Çakallarla Dans, Kertenkele, Avrupa Yakası gibi bir çok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Timur Acar, çiftçi oldu. Acar İznik'teki zeytinliğinde ilk hasadını yaptığını sosyal medyasından duyurdu. Peki hangi ünlü isimler tarımla uğraşıyor?
Tarım yapan ünlüler arasına katıldı
Çok sayıda ünlü isim son yıllarda tarıma yöneldi. O isimler arasına oyuncu Timur Acar da eklendi. Çakallarla Dans serisinde oynadığı 'Köfte Necmi' karakteriyle sevilen Acar, İznik'te satın aldığı zeytinlikte ilk hasadını yaptı. Acar, hasat sırasında çektiği fotoğrafı da 'kimse görmeden' notuyla paylaştı.
Hangi ünlü isimler toprakla uğraşıyor?
Ünlü oyuncu Burak Hakkı da, Çanakkale Gelibolu'da çiftliğinde ceviz, sebze ve meyve üretimi yapıyor. Hakkı da sık sık hasat fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyor.
Oyuncu İbrahim Çelikkol da İzmit'teki çiftliğinde tarımla uğraşan isimler arasında. Çelikkol da organik tarımla ilgileniyor.
Kıvanç Tatlıtuğ da eşi Başak Dizer'le birlikte Tekirdağ'dan 10 dönümlük üzüm bağı satın almıştı. Ünlü çift üzüm hasadı fotoğraflarını sosyal medyalarından paylaşmıştı.
Ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan da yıllar önce Köyceğiz'de satın aldığı çiftliğinde organik tarım yapan isimler arasında.