https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/ciftcilik-yapan-unluler-listesine-timur-acar-da-katildi-ilk-hasadini-yapti-1100509275.html

Çiftçilik yapan ünlüler listesine Timur Acar da katıldı: İlk hasadını yaptı

Çiftçilik yapan ünlüler listesine Timur Acar da katıldı: İlk hasadını yaptı

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Timur Acar, İznik'teki zeytinliğinde ilk hasadını yaptı o anları da sosyal medyasından paylaştı. 27.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-27T14:39+0300

2025-10-27T14:39+0300

2025-10-27T14:39+0300

yaşam

burak hakkı

başak dizer

kıvanç tatlıtuğ

tarım

arazi

çiftçi

yılmaz erdoğan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100508333_0:108:1242:807_1920x0_80_0_0_2feb5d8c6741ad3a79d62f33fcb29350.jpg

Çakallarla Dans, Kertenkele, Avrupa Yakası gibi bir çok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Timur Acar, çiftçi oldu. Acar İznik'teki zeytinliğinde ilk hasadını yaptığını sosyal medyasından duyurdu. Peki hangi ünlü isimler tarımla uğraşıyor?Tarım yapan ünlüler arasına katıldıÇok sayıda ünlü isim son yıllarda tarıma yöneldi. O isimler arasına oyuncu Timur Acar da eklendi. Çakallarla Dans serisinde oynadığı 'Köfte Necmi' karakteriyle sevilen Acar, İznik'te satın aldığı zeytinlikte ilk hasadını yaptı. Acar, hasat sırasında çektiği fotoğrafı da 'kimse görmeden' notuyla paylaştı. Hangi ünlü isimler toprakla uğraşıyor?Ünlü oyuncu Burak Hakkı da, Çanakkale Gelibolu'da çiftliğinde ceviz, sebze ve meyve üretimi yapıyor. Hakkı da sık sık hasat fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyor.Oyuncu İbrahim Çelikkol da İzmit'teki çiftliğinde tarımla uğraşan isimler arasında. Çelikkol da organik tarımla ilgileniyor. Kıvanç Tatlıtuğ da eşi Başak Dizer'le birlikte Tekirdağ'dan 10 dönümlük üzüm bağı satın almıştı. Ünlü çift üzüm hasadı fotoğraflarını sosyal medyalarından paylaşmıştı. Ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan da yıllar önce Köyceğiz'de satın aldığı çiftliğinde organik tarım yapan isimler arasında.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/taklit-ve-tagsis-listesini-guncellendi-yogurtta-bitkisel-yag-koftede-kanatli-eti-tespit-edildi-1100419278.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

burak hakkı, başak dizer , kıvanç tatlıtuğ, tarım, arazi, çiftçi, yılmaz erdoğan