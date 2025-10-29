https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/bilim-insanlari-100-kat-guclu-yeni-bir-antibiyotik-kesfetti-1100592643.html

Bilim insanları '100 kat güçlü' yeni bir antibiyotik keşfetti

Araştırmacılar, ölümcül süper mikroplara karşı etkili, mevcut ilaçlardan 100 kat daha güçlü bir antibiyotik buldu. Keşif, dünya genelinde artan antibiyotik... 29.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-29T17:31+0300

2025-10-29T17:31+0300

2025-10-29T17:31+0300

Avustralya’daki Monash Üniversitesi ile İngiltere’deki Warwick Üniversitesi’nden kimyagerler, dirençli bakterilere karşı çığır açabilecek yeni bir antibiyotik keşfettiklerini açıkladı. Yeni maddenin, mevcut antibiyotiklerden 100 kat daha güçlü olduğu ve ölümcül enfeksiyonlara neden olan MRSA ve VRE gibi 'süper mikropları' etkisiz hale getirdiği bildirildi.'Gözümüzün önünde saklanmıştı'Araştırmacılar, yeni antibiyotik pre-metilenomisin C laktonun aslında uzun süredir bilinen bir bileşiğin ara formu olduğunu fark etti. Prof. Greg Challis, “Bu bileşik 50 yıl önce keşfedilen bir antibiyotiğin üretim sürecinde gizlenmişti. Kimse bu ara maddelerin antibakteriyel etkisini test etmemişti” dedi. Testler, yeni bileşiğin Gram-pozitif bakterilere karşı 100 kat daha etkili olduğunu gösterdi.Direnç oluşturmuyor Bilim insanları, bakterilerin bu yeni bileşiğe karşı direnç geliştiremediğini belirtti. Prof. Lona Alkhalaf, “Bu kadar iyi tanıdığımız bir bakteriden böylesine güçlü bir antibiyotik çıkması bizi şaşırttı” dedi. Araştırmacılara göre, bu bileşik gelecekte vancomycin gibi 'son çare' ilaçların yerini alabilecek kadar güçlü.Uzmanlara göre, bu keşif her yıl antibiyotik direnci nedeniyle ölen 1 milyondan fazla insan için umut olabilir.

