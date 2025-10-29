https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/dunya-saglik-orgutunden-uyari-h5n1-kus-gribi-yeni-bir-pandemiyi-tetikleyebilir-1100591305.html

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: H5N1 Kuş Gribi yeni bir pandemiyi tetikleyebilir

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: H5N1 Kuş Gribi yeni bir pandemiyi tetikleyebilir

Almanya’da hızla yayılan H5N1 kuş gribi virüsü, milyonlarca kümes hayvanını tehdit ediyor. Uzmanlara göre virüs, insana uyum sağlama potansiyeli taşıyor ve... 29.10.2025, Sputnik Türkiye

Son haftalarda Almanya’nın birçok bölgesinde kuş gribi vakaları hızla arttı. Friedrich Loeffler Enstitüsü, eylülden bu yana 31 çiftlikte salgın ve 131 yaban kuşu vakası tespit edildiğini açıkladı. Kuruma göre bu yıl salgın, normalden çok daha erken ve hızlı yayılıyor. Şu ana kadar yarım milyondan fazla tavuk, ördek, kaz ve hindi itlaf edildi.'H5N1, bir pandemi başlatabilecek güce sahip'Dünya Sağlık Örgütü’nün eski grip programı başkanı virolog Klaus Stöhr, virüsün potansiyeline dikkat çekerek “H5N1 virüsü, prensipte bir pandemiyi tetikleyebilecek tüm özelliklere sahip” dedi. Ancak Stöhr, şu an için insanlara bulaşma riskinin çok düşük olduğunu belirtti. Uzman, vatandaşları ölü kuşlara dokunmamaları, evcil hayvanlarını uzak tutmaları ve yetkililere bildirimde bulunmaları konusunda uyardı.Göç dönemi riskleri artırıyor Yetkililer, kuş göçlerinin başlamasıyla birlikte virüsün geniş çapta yayılabileceğini öngörüyor. Kuş gribinin özellikle turnalar ve yaban ördekleri arasında hızla yayıldığı bildirildi. Uzmanlara göre göç yollarındaki bu artış, virüsün insanlara uyum sağlama riskini büyütüyor.Uzmanlardan aşı uyarısı: 'Çifte enfeksiyondan kaçının'Almanya Aşı Komisyonu (Stiko), grip sezonu yaklaşırken vatandaşlara mevsimsel grip aşısı olma çağrısı yaptı. Yetkililer, özellikle kümes hayvanlarıyla veya yabani kuşlarla teması olan kişilerin, grip ve kuş gribini aynı anda geçirme riskinden kaçınmaları gerektiğini belirtti.

