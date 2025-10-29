https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/dunya-saglik-orgutunden-uyari-h5n1-kus-gribi-yeni-bir-pandemiyi-tetikleyebilir-1100591305.html
Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: H5N1 Kuş Gribi yeni bir pandemiyi tetikleyebilir
Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: H5N1 Kuş Gribi yeni bir pandemiyi tetikleyebilir
Sputnik Türkiye
Almanya’da hızla yayılan H5N1 kuş gribi virüsü, milyonlarca kümes hayvanını tehdit ediyor. Uzmanlara göre virüs, insana uyum sağlama potansiyeli taşıyor ve... 29.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-29T16:46+0300
2025-10-29T16:46+0300
2025-10-29T16:46+0300
sağlik
almanya
dünya sağlık örgütü (dsö)
avrupa
kuş gribi
pandemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100591257_0:156:2625:1633_1920x0_80_0_0_3bae0d83da00475082c7dacd47d2339b.jpg
Son haftalarda Almanya’nın birçok bölgesinde kuş gribi vakaları hızla arttı. Friedrich Loeffler Enstitüsü, eylülden bu yana 31 çiftlikte salgın ve 131 yaban kuşu vakası tespit edildiğini açıkladı. Kuruma göre bu yıl salgın, normalden çok daha erken ve hızlı yayılıyor. Şu ana kadar yarım milyondan fazla tavuk, ördek, kaz ve hindi itlaf edildi.'H5N1, bir pandemi başlatabilecek güce sahip'Dünya Sağlık Örgütü’nün eski grip programı başkanı virolog Klaus Stöhr, virüsün potansiyeline dikkat çekerek “H5N1 virüsü, prensipte bir pandemiyi tetikleyebilecek tüm özelliklere sahip” dedi. Ancak Stöhr, şu an için insanlara bulaşma riskinin çok düşük olduğunu belirtti. Uzman, vatandaşları ölü kuşlara dokunmamaları, evcil hayvanlarını uzak tutmaları ve yetkililere bildirimde bulunmaları konusunda uyardı.Göç dönemi riskleri artırıyor Yetkililer, kuş göçlerinin başlamasıyla birlikte virüsün geniş çapta yayılabileceğini öngörüyor. Kuş gribinin özellikle turnalar ve yaban ördekleri arasında hızla yayıldığı bildirildi. Uzmanlara göre göç yollarındaki bu artış, virüsün insanlara uyum sağlama riskini büyütüyor.Uzmanlardan aşı uyarısı: 'Çifte enfeksiyondan kaçının'Almanya Aşı Komisyonu (Stiko), grip sezonu yaklaşırken vatandaşlara mevsimsel grip aşısı olma çağrısı yaptı. Yetkililer, özellikle kümes hayvanlarıyla veya yabani kuşlarla teması olan kişilerin, grip ve kuş gribini aynı anda geçirme riskinden kaçınmaları gerektiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/kus-gibi-nedeniyle-aylardir-uygulanan-yasak-kalkti-ab-brezilya-tavuk-eti-ithalatini-yeniden-1099628468.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100591257_0:0:2625:1969_1920x0_80_0_0_c131d2ab02b4791ca226e695b0173f38.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
almanya, dünya sağlık örgütü (dsö), avrupa, kuş gribi, pandemi
almanya, dünya sağlık örgütü (dsö), avrupa, kuş gribi, pandemi
Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: H5N1 Kuş Gribi yeni bir pandemiyi tetikleyebilir
Almanya’da hızla yayılan H5N1 kuş gribi virüsü, milyonlarca kümes hayvanını tehdit ediyor. Uzmanlara göre virüs, insana uyum sağlama potansiyeli taşıyor ve 'küresel bir salgın' riskini barındırıyor.
Son haftalarda Almanya’nın birçok bölgesinde kuş gribi vakaları hızla arttı. Friedrich Loeffler Enstitüsü, eylülden bu yana 31 çiftlikte salgın ve 131 yaban kuşu vakası tespit edildiğini açıkladı. Kuruma göre bu yıl salgın, normalden çok daha erken ve hızlı yayılıyor. Şu ana kadar yarım milyondan fazla tavuk, ördek, kaz ve hindi itlaf edildi.
'H5N1, bir pandemi başlatabilecek güce sahip'
Dünya Sağlık Örgütü’nün eski grip programı başkanı virolog Klaus Stöhr, virüsün potansiyeline dikkat çekerek “H5N1 virüsü, prensipte bir pandemiyi tetikleyebilecek tüm özelliklere sahip” dedi. Ancak Stöhr, şu an için insanlara bulaşma riskinin çok düşük olduğunu belirtti. Uzman, vatandaşları ölü kuşlara dokunmamaları, evcil hayvanlarını uzak tutmaları ve yetkililere bildirimde bulunmaları konusunda uyardı.
Göç dönemi riskleri artırıyor
Yetkililer, kuş göçlerinin başlamasıyla birlikte virüsün geniş çapta yayılabileceğini öngörüyor. Kuş gribinin özellikle turnalar ve yaban ördekleri arasında hızla yayıldığı bildirildi. Uzmanlara göre göç yollarındaki bu artış, virüsün insanlara uyum sağlama riskini büyütüyor.
Uzmanlardan aşı uyarısı: 'Çifte enfeksiyondan kaçının'
Almanya Aşı Komisyonu (Stiko), grip sezonu yaklaşırken vatandaşlara mevsimsel grip aşısı olma çağrısı yaptı. Yetkililer, özellikle kümes hayvanlarıyla veya yabani kuşlarla teması olan kişilerin, grip ve kuş gribini aynı anda geçirme riskinden kaçınmaları gerektiğini belirtti.