Yasa dışı bahis operasyonunda 15 gözaltı: 3 milyar 665 milyon lira para transferi yapılmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis iddiasına ilişkin 3 milyar 665 milyon lira para transferi yaptığı belirlenen 24 kişi hakkında gözaltı kararı... 21.10.2025

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, toplam 3 milyar 665 milyon 220 bin 538 TL işlem hacmine ulaşan bir para trafiği tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Savcılığın açıklamasına göre, 2023 yılı içerisinde çeşitli tarihlerde bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürütüldü. Şüphelilerin, bahis oynamak amacıyla 807 farklı işlemle yaklaşık 1 milyar 200 milyon 291 bin TL para transferi yaptığı belirlendi.3 milyar 665 milyon TL’yi aşan yasa dışı para trafiğiYapılan incelemelere göre, 14 kişilik bir grubun 2 milyar 485 milyon 470 bin 625 TL 24 kuruş, 9 kişilik diğer grubun ise 785 milyon 644 bin 932 TL 29 kuruş işlem hacmine ulaştığı saptandı.Ayrıca, bir kişinin tek başına 394 milyon 104 bin 980 TL 90 kuruş değerinde para transferi yaptığı belirlendi. Toplamda 3 milyar 665 milyon TL’yi aşan yasa dışı para trafiği, savcılığın siber suç birimleri tarafından ortaya çıkarıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyon sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Yasa dışı bahis oyunları kapsamında sadece bu operasyon neticesinde tespit edilebilen para transferlerinin büyüklüğü ve neden olduğu vergi kaybı ile birlikte işlem yapılan şüphelilerin henüz yirmili yaşlarda gençlerimiz olduğu da ayrıca dikkate alındığında, devletimizin karşı karşıya kaldığı bu ekonomik ve sosyolojik soruna karşı mücadele kesintisiz şekilde devam edecektir.”

