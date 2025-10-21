Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/yasa-disi-bahis-operasyonunda-15-gozalti-3-milyar-665-milyon-lira-para-transferi-yapilmis-1100348878.html
Yasa dışı bahis operasyonunda 15 gözaltı: 3 milyar 665 milyon lira para transferi yapılmış
Yasa dışı bahis operasyonunda 15 gözaltı: 3 milyar 665 milyon lira para transferi yapılmış
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis iddiasına ilişkin 3 milyar 665 milyon lira para transferi yaptığı belirlenen 24 kişi hakkında gözaltı kararı... 21.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-21T09:38+0300
2025-10-21T09:49+0300
türki̇ye
cumhuriyet başsavcılığı
yasa dışı
yasa dışı bahis
gözaltı
gözaltı kararı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100348963_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_52504645298d831b981d2992b0d8286c.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, toplam 3 milyar 665 milyon 220 bin 538 TL işlem hacmine ulaşan bir para trafiği tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Savcılığın açıklamasına göre, 2023 yılı içerisinde çeşitli tarihlerde bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürütüldü. Şüphelilerin, bahis oynamak amacıyla 807 farklı işlemle yaklaşık 1 milyar 200 milyon 291 bin TL para transferi yaptığı belirlendi.3 milyar 665 milyon TL’yi aşan yasa dışı para trafiğiYapılan incelemelere göre, 14 kişilik bir grubun 2 milyar 485 milyon 470 bin 625 TL 24 kuruş, 9 kişilik diğer grubun ise 785 milyon 644 bin 932 TL 29 kuruş işlem hacmine ulaştığı saptandı.Ayrıca, bir kişinin tek başına 394 milyon 104 bin 980 TL 90 kuruş değerinde para transferi yaptığı belirlendi. Toplamda 3 milyar 665 milyon TL’yi aşan yasa dışı para trafiği, savcılığın siber suç birimleri tarafından ortaya çıkarıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyon sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Yasa dışı bahis oyunları kapsamında sadece bu operasyon neticesinde tespit edilebilen para transferlerinin büyüklüğü ve neden olduğu vergi kaybı ile birlikte işlem yapılan şüphelilerin henüz yirmili yaşlarda gençlerimiz olduğu da ayrıca dikkate alındığında, devletimizin karşı karşıya kaldığı bu ekonomik ve sosyolojik soruna karşı mücadele kesintisiz şekilde devam edecektir.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/motorin-fiyatlari-yarin-degisecek-akaryakitta-indirim-geliyor-1100347882.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100348963_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9c47e51e13b964b07395f86942385e9e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cumhuriyet başsavcılığı, yasa dışı, yasa dışı bahis, gözaltı, gözaltı kararı
cumhuriyet başsavcılığı, yasa dışı, yasa dışı bahis, gözaltı, gözaltı kararı

Yasa dışı bahis operasyonunda 15 gözaltı: 3 milyar 665 milyon lira para transferi yapılmış

09:38 21.10.2025 (güncellendi: 09:49 21.10.2025)
© AAYasa dışı bahis
Yasa dışı bahis - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
© AA
Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis iddiasına ilişkin 3 milyar 665 milyon lira para transferi yaptığı belirlenen 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Hakkında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 15’i gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, toplam 3 milyar 665 milyon 220 bin 538 TL işlem hacmine ulaşan bir para trafiği tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Savcılığın açıklamasına göre, 2023 yılı içerisinde çeşitli tarihlerde bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürütüldü. Şüphelilerin, bahis oynamak amacıyla 807 farklı işlemle yaklaşık 1 milyar 200 milyon 291 bin TL para transferi yaptığı belirlendi.

3 milyar 665 milyon TL’yi aşan yasa dışı para trafiği

Yapılan incelemelere göre, 14 kişilik bir grubun 2 milyar 485 milyon 470 bin 625 TL 24 kuruş, 9 kişilik diğer grubun ise 785 milyon 644 bin 932 TL 29 kuruş işlem hacmine ulaştığı saptandı.
Ayrıca, bir kişinin tek başına 394 milyon 104 bin 980 TL 90 kuruş değerinde para transferi yaptığı belirlendi. Toplamda 3 milyar 665 milyon TL’yi aşan yasa dışı para trafiği, savcılığın siber suç birimleri tarafından ortaya çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyon sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Yasa dışı bahis oyunları kapsamında sadece bu operasyon neticesinde tespit edilebilen para transferlerinin büyüklüğü ve neden olduğu vergi kaybı ile birlikte işlem yapılan şüphelilerin henüz yirmili yaşlarda gençlerimiz olduğu da ayrıca dikkate alındığında, devletimizin karşı karşıya kaldığı bu ekonomik ve sosyolojik soruna karşı mücadele kesintisiz şekilde devam edecektir.”
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
EKONOMİ
Motorin fiyatları yarın değişecek: Akaryakıtta indirim geliyor
09:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала