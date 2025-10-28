Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/turk-futbolunda-bahis-skandali-hakem-zorbay-kucukun-yonettigi-maclar-gundem-oldu-1100562380.html
Türk futbolunda bahis skandalı: Hakem Zorbay Küçük’ün yönettiği maçlar gündem oldu
Türk futbolunda bahis skandalı: Hakem Zorbay Küçük’ün yönettiği maçlar gündem oldu
Sputnik Türkiye
Türk futbolunda yaşanan bahis skandalına adı karışan hakem Zorbay Küçük'ün Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de yönettiği maçlar gündem oldu. 28.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-28T21:14+0300
2025-10-28T21:14+0300
spor
türkiye
maç
maç yayını
tarihi maç
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
mhk
merkez hakem kurulu (mhk)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100561752_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c9a7b92cf17a4fed664c2cca7902a5a8.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen hakem ve yardımcı hakemlerin 'bahis oynaması' gerekçesiyle disipline sevklerini duyurmuştu.Üst klasmanda yer alan Zorbay Küçük en dikkat çeken isim oldu. Süper Lig’de Galatasaray, Trabzonspor, Alanyaspor, Rizespor ve Başakşehir gibi ekiplerin maçlarında orta hakem olarak görev yapan Küçük, bir kez VAR hakemi olarak görev yaptı.Hakem Zorbay Küçük’ün 2025–2026 sezonunda yönettiği maçlar şu şekilde tamamlandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/tff-duyurdu-bahis-oynayan-152-hakem-disipline-sevk-edildi-1100561186.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100561752_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2218caab8171baa197ec9fa32cf90e1d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, mhk, merkez hakem kurulu (mhk)
türkiye, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, mhk, merkez hakem kurulu (mhk)

Türk futbolunda bahis skandalı: Hakem Zorbay Küçük’ün yönettiği maçlar gündem oldu

21:14 28.10.2025
© AAZorbay Küçük
Zorbay Küçük - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2025
© AA
Abone ol
Türk futbolunda yaşanan bahis skandalına adı karışan hakem Zorbay Küçük'ün Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de yönettiği maçlar gündem oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen hakem ve yardımcı hakemlerin 'bahis oynaması' gerekçesiyle disipline sevklerini duyurmuştu.
Üst klasmanda yer alan Zorbay Küçük en dikkat çeken isim oldu. Süper Lig’de Galatasaray, Trabzonspor, Alanyaspor, Rizespor ve Başakşehir gibi ekiplerin maçlarında orta hakem olarak görev yapan Küçük, bir kez VAR hakemi olarak görev yaptı.
Hakem Zorbay Küçük’ün 2025–2026 sezonunda yönettiği maçlar şu şekilde tamamlandı:
Trabzonspor A.Ş. 2-0 Eyüpspor – 25 Ekim 2025 – Hakem
Erokspor 1-1 Sipay Bodrum FK – 19 Ekim 2025 – Hakem
Alanyaspor 0-1 Galatasaray A.Ş. – 26 Eylül 2025 – Hakem
Rizespor A.Ş. 1-0 Gençlerbirliği – 15 Eylül 2025 – Hakem
Başakşehir Futbol Kulübü 0-0 Eyüpspor – 31 Ağustos 2025 – Hakem
Gençlerbirliği 0-1 Antalyaspor – 17 Ağustos 2025 – VAR
Kocaelispor 0-1 Samsunspor A.Ş. – 16 Ağustos 2025 – Hakem
TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2025
SPOR
TFF duyurdu: Bahis oynayan 152 hakem disipline sevk edildi
20:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала