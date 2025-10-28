https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/turk-futbolunda-bahis-skandali-hakem-zorbay-kucukun-yonettigi-maclar-gundem-oldu-1100562380.html
Türk futbolunda bahis skandalı: Hakem Zorbay Küçük’ün yönettiği maçlar gündem oldu
Türk futbolunda bahis skandalı: Hakem Zorbay Küçük’ün yönettiği maçlar gündem oldu
Türk futbolunda yaşanan bahis skandalına adı karışan hakem Zorbay Küçük'ün Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de yönettiği maçlar gündem oldu. 28.10.2025
2025-10-28T21:14+0300
2025-10-28T21:14+0300
2025-10-28T21:14+0300
Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen hakem ve yardımcı hakemlerin 'bahis oynaması' gerekçesiyle disipline sevklerini duyurmuştu.Üst klasmanda yer alan Zorbay Küçük en dikkat çeken isim oldu. Süper Lig’de Galatasaray, Trabzonspor, Alanyaspor, Rizespor ve Başakşehir gibi ekiplerin maçlarında orta hakem olarak görev yapan Küçük, bir kez VAR hakemi olarak görev yaptı.Hakem Zorbay Küçük’ün 2025–2026 sezonunda yönettiği maçlar şu şekilde tamamlandı:
Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen hakem ve yardımcı hakemlerin 'bahis oynaması' gerekçesiyle disipline sevklerini duyurmuştu.
Üst klasmanda yer alan Zorbay Küçük en dikkat çeken isim oldu. Süper Lig’de Galatasaray, Trabzonspor, Alanyaspor, Rizespor ve Başakşehir gibi ekiplerin maçlarında orta hakem olarak görev yapan Küçük, bir kez VAR hakemi olarak görev yaptı.
Hakem Zorbay Küçük’ün 2025–2026 sezonunda yönettiği maçlar şu şekilde tamamlandı:
Trabzonspor A.Ş. 2-0 Eyüpspor
– 25 Ekim 2025 – Hakem
Erokspor 1-1 Sipay Bodrum FK
– 19 Ekim 2025 – Hakem
Alanyaspor 0-1 Galatasaray A.Ş.
– 26 Eylül 2025 – Hakem
Rizespor A.Ş. 1-0 Gençlerbirliği
– 15 Eylül 2025 – Hakem
Başakşehir Futbol Kulübü 0-0 Eyüpspor
– 31 Ağustos 2025 – Hakem
Gençlerbirliği 0-1 Antalyaspor
– 17 Ağustos 2025 – VAR
Kocaelispor 0-1 Samsunspor A.Ş.
– 16 Ağustos 2025 – Hakem