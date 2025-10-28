https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/stephen-hawkingten-son-uyari-yapay-zeka-insan-irkinin-sonunu-getirebilir-diyerek-tek-tek-aciklamis-1100554030.html

Stephen Hawking’ten son uyarı: 'Yapay Zeka i̇nsan ırkının sonunu getirebilir' diyerek tek tek açıklamış

Stephen Hawking’ten son uyarı: 'Yapay Zeka i̇nsan ırkının sonunu getirebilir' diyerek tek tek açıklamış

Sputnik Türkiye

Ünlü fizikçi Stephen Hawking, 2018’deki ölümünden önce insanlığı yapay zekâ ve uzaylı medeniyetlerle iletişim konusunda sert biçimde uyarmıştı. Hawking, “Tam... 28.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-28T16:47+0300

2025-10-28T16:47+0300

2025-10-28T16:47+0300

yapay

yapay zeka

yaşam

stephen hawking

openai

wired

ai

chatgpt

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100213122_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_529d0797cf9f686c9182227f2f971dbd.jpg

Dünyaca ünlü teorik fizikçi Stephen Hawking, ölümünden önce yaptığı açıklamalarda, yapay zekânın (AI) insanlık için en büyük tehdit haline gelebileceğini söylemişti.BBC’ye 2014’te verdiği röportajda Hawking, “Tam gelişmiş yapay zekânın ortaya çıkışı insan ırkının sonunu getirebilir” uyarısında bulunmuştu.Bilim insanı, teknolojinin kendi kendini geliştirme kapasitesine dikkat çekerek, “AI kendi başına evrimleşebilir ve insan zekâsını aşan bir hızla yeniden tasarlanabilir. Biz, yavaş biyolojik evrimle sınırlı olduğumuz için onunla rekabet edemeyiz,” ifadelerini kullanmıştı.2015’te BM’ye açık mektup: “Denetimsiz gelişim tehlikeli”Hawking, yalnızca bir bilim insanı değil, aynı zamanda teknolojik etik konusunda da uyarılarda bulunan bir düşünürdü.2015 yılında Birleşmiş Milletler’e (BM) gönderilen açık mektupta, yapay zekânın denetimsiz gelişimi konusunda uyarıda bulunan 100 uzman arasında Hawking de yer almıştı.Mektupta, AI sistemlerinin askeri alanda ve özerk silahlarda kontrolsüz biçimde kullanılmasının “küresel güvenliği tehdit edebileceği” vurgulanmıştı.2017’deki son röportajında: 'İnsanların yerini makineler alabilir'Hawking, ölümünden bir yıl önce Wired dergisine verdiği röportajda ise endişesini şu sözlerle dile getirdi:“Korkarım ki yapay zekâ sonunda insanları tamamen ortadan kaldırabilir.”Ona göre AI, sadece iş gücü dönüşümünü değil, biyolojik üstünlüğün yerini alacak dijital bir zekâ evrimini de başlatabilirdi.“Zeka patlaması insanlığı geçebilir”2018’de ölümünden sonra yayımlanan “Brief Answers to the Big Questions” adlı kitabında Hawking, insanlığın karşı karşıya olduğu tehdidi şu sözlerle özetledi:“Bir zekâ patlaması yaşayabiliriz. Bu süreçte makinelerin zekâsı bizimkini, bizim salyangozların zekâsını aştığı ölçüde aşabilir.”Hawking, bu olasılığı “bilim kurgu değil, insanlığın yaptığı en büyük hata olabilir” sözleriyle değerlendirdi.Uzaylılarla iletişim konusunda da uyardıHawking, sadece yapay zekâ değil, uzaylı medeniyetlerle temas konusunda da dikkatli olunması gerektiğini savunmuştu.Ona göre, “gelişmiş uygarlıklara sinyal göndermek, teknolojik olarak bizden çok daha güçlü varlıkların dikkatini çekmek” anlamına gelebilirdi — ve bu, insanlık için yıkıcı sonuçlar doğurabilirdi.Bilim dünyasında yankı uyandıran kehanetHawking’in uyarıları, ChatGPT, Gemini ve OpenAI gibi sistemlerin yükselişiyle birlikte bugün her zamankinden daha güncel hale geldi.Pek çok uzman, Hawking’in vizyonunun gerçekleşmeye başladığını ve “kontrolsüz yapay zekâ evriminin” insanlık için gerçek bir tehdit haline geldiğini savunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/harvard-ve-montana-universitelerinden-carpici-aciklama-uzaylilar-aramizda-yasiyor-olabilir-1100543578.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yapay, yapay zeka, stephen hawking, openai, wired, ai, chatgpt, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, haberler, bilim haberleri, bilim, bilim insanları