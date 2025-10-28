https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/stephen-hawkingten-son-uyari-yapay-zeka-insan-irkinin-sonunu-getirebilir-diyerek-tek-tek-aciklamis-1100554030.html
Stephen Hawking’ten son uyarı: 'Yapay Zeka i̇nsan ırkının sonunu getirebilir' diyerek tek tek açıklamış
Stephen Hawking’ten son uyarı: 'Yapay Zeka i̇nsan ırkının sonunu getirebilir' diyerek tek tek açıklamış
Ünlü fizikçi Stephen Hawking, 2018'deki ölümünden önce insanlığı yapay zekâ ve uzaylı medeniyetlerle iletişim konusunda sert biçimde uyarmıştı. Hawking, "Tam...
Dünyaca ünlü teorik fizikçi Stephen Hawking, ölümünden önce yaptığı açıklamalarda, yapay zekânın (AI) insanlık için en büyük tehdit haline gelebileceğini söylemişti.
BBC’ye 2014’te verdiği röportajda Hawking, “Tam gelişmiş yapay zekânın ortaya çıkışı insan ırkının sonunu getirebilir” uyarısında bulunmuştu.
Bilim insanı, teknolojinin kendi kendini geliştirme kapasitesine dikkat çekerek, “AI kendi başına evrimleşebilir ve insan zekâsını aşan bir hızla yeniden tasarlanabilir. Biz, yavaş biyolojik evrimle sınırlı olduğumuz için onunla rekabet edemeyiz,” ifadelerini kullanmıştı.
2015’te BM’ye açık mektup: “Denetimsiz gelişim tehlikeli”
Hawking, yalnızca bir bilim insanı değil, aynı zamanda teknolojik etik konusunda da uyarılarda bulunan bir düşünürdü.
2015 yılında Birleşmiş Milletler’e (BM) gönderilen açık mektupta, yapay zekânın denetimsiz gelişimi konusunda uyarıda bulunan 100 uzman arasında Hawking de yer almıştı.
Mektupta, AI
sistemlerinin askeri alanda
ve özerk silahlarda
kontrolsüz biçimde kullanılmasının “küresel güvenliği tehdit edebileceği
” vurgulanmıştı.
2017’deki son röportajında: 'İnsanların yerini makineler alabilir'
Hawking, ölümünden bir yıl önce Wired dergisine
verdiği röportajda ise endişesini şu sözlerle dile getirdi:
“Korkarım ki yapay zekâ sonunda insanları tamamen ortadan kaldırabilir.
”
Ona göre AI, sadece iş gücü dönüşümünü değil, biyolojik üstünlüğün yerini alacak dijital bir zekâ evrimini de başlatabilirdi.
“Zeka patlaması insanlığı geçebilir”
2018’de ölümünden sonra yayımlanan “Brief Answers to the Big Questions” adlı kitabında Hawking, insanlığın karşı karşıya olduğu tehdidi şu sözlerle özetledi:
“Bir zekâ patlaması yaşayabiliriz. Bu süreçte makinelerin zekâsı bizimkini, bizim salyangozların zekâsını aştığı ölçüde aşabilir.”
Hawking, bu olasılığı “bilim kurgu değil, insanlığın yaptığı en büyük hata olabilir” sözleriyle değerlendirdi.
Uzaylılarla iletişim konusunda da uyardı
Hawking, sadece yapay zekâ değil, uzaylı medeniyetlerle temas konusunda da dikkatli olunması gerektiğini savunmuştu.
Ona göre, “gelişmiş uygarlıklara sinyal göndermek, teknolojik olarak bizden çok daha güçlü varlıkların dikkatini çekmek” anlamına gelebilirdi — ve bu, insanlık için yıkıcı sonuçlar doğurabilirdi.
Bilim dünyasında yankı uyandıran kehanet
Hawking’in uyarıları, ChatGPT, Gemini ve OpenAI gibi sistemlerin yükselişiyle
birlikte bugün her zamankinden daha güncel hale geldi.
Pek çok uzman, Hawking’in vizyonunun gerçekleşmeye başladığını ve “kontrolsüz yapay zekâ evriminin”
insanlık için gerçek bir tehdit haline geldiğini savunuyor.