Harvard ve Montana üniversitelerinden çarpıcı açıklama: Uzaylılar aramızda yaşıyor olabilir

Harvard ve Montana üniversitelerinden çarpıcı açıklama: Uzaylılar aramızda yaşıyor olabilir

Sputnik Türkiye

Harvard Üniversitesi ve Montana Technological University bilim insanları, 2024 tarihli yeni çalışmalarında "ileri düzey bir uzaylı uygarlığın gizlice Dünya'da... 28.10.2025

Dünyanın en saygın kurumlarından Harvard Üniversitesi, ses getiren bir çalışmaya daha imza attı. Harvard ve Montana Technological University araştırmacılarının hazırladığı rapor, 2024 yılında “gelişmiş bir uzaylı medeniyetin Dünya’da gizlice yaşıyor olabileceğini” öne sürüyor.Bilim insanları, tanımlanamayan anormal fenomenlerin (UAP) — halk arasındaki adıyla UFO’ların — aslında “yeraltında saklanan, gizlenmiş zeki varlıkların faaliyetleri” olabileceğini belirtiyor.“Kriptoterrestrial” hipotezi: Yeraltındaki bilinmeyenlerAraştırmanın merkezinde, “kriptoterrestrial” (gizli yeryüzü varlıkları) hipotezi yer alıyor. Bu teoriye göre, “insan dışı zekâ (NHI)” olarak adlandırılan varlıklar başka gezegenlerden gelmemiş, aksine yeryüzünde — yeraltında, okyanus altında veya yakın çevrede yaşamlarını sürdürüyor olabilir.Rapor, “Bu olasılık düşük, ama imkânsız değil. Yeni gözlemler bu teorinin ciddiye alınması gerektiğini gösteriyor,” ifadelerine yer veriyor.Bilimsel kuşkudan ‘açık fikirliliğe’Araştırmanın yazarları, “epistemik alçakgönüllülük” ilkesine dikkat çekerek, bilim insanlarının her olasılığı önyargısız incelemesi gerektiğini savunuyor.Rapor, 2023 yılında eski istihbarat görevlisi David Grusch’un “ABD’nin elinde bozulmamış uzaylı araçları var” iddiası ve Senato Lideri Chuck Schumer’in “insan dışı zeka ve tanımlanamayan fenomenler hakkında halkın bilgi edinme hakkı var” açıklamaları sonrası artan ilgiye atıf yapıyor.'Deniz altında, volkanlarda ve Ay’da izler olabilir'Harvard araştırmacıları, tanımlanamayan su altı cisimlerinin (USO) insan teknolojisinin çok ötesinde manevra yaptığını belirten Amiral Tim Gallaudet’in raporuna da atıf yapıyor.Ayrıca, Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı gibi bölgelerde görülen “ışık küreleri” ve “uçan cisimlerin” yeraltı portalları olabileceği öne sürülüyor.Bazı UAP gözlemleri, bu cisimlerin yeraltına veya deniz tabanına giriş-çıkış yaptığına dair görüntüler içeriyor.“İnsan formundaki gelişmiş türler” iddiasıEinstein’ın asistanı Dr. Shirley Wright’ın 1993’te kayda alınan tanıklığına göre, Roswell kazasında bulunan varlıklar “insan formunda ama ileri evrimleşmiş” canlılardı ve bu türlerin “yeraltında yaşadığı” iddia ediliyor.Eski CIA ajanı John Ramirez, bu bedenlerin DNA diziliminin “insan genomuna benzerlik” gösterdiğini öne sürdü.Ay’da gizli üsler mi var?Araştırmacılar, gizemli yapıların Ay’ın karanlık yüzünde olabileceğini belirtiyor.NASA’nın eski çalışanları Karl Wolfe ve Ken Johnston, Ay yüzeyinde “muhtemel üslerin” fotoğraflarının bilinçli olarak gizlendiğini iddia etti.Eski Apollo astronotu Edgar Mitchell ise 2008’de, “Evet, Dünya’ya gelen uzaylılar oldu, enkazlar bulundu, bedenler ele geçirildi” diyerek tartışmayı büyütmüştü.Dört olası tür: İnsan, hayvan, uzaylı, büyüselRapor, potansiyel “kriptoterrestrial” türleri dört başlıkta topluyor:“Bilim, olasılıkları reddetmemeli”Araştırmacılar, “Bu varlıkların kesinlikle var olduğunu değil, var olma olasılığının ciddiye alınması gerektiğini savunuyoruz,” diyerek raporu tamamladı.“Bilimin görevi, gerçekliğin sınırlarını zorlayan tüm olguları araştırmaktır,” ifadeleriyle tartışmayı bilimsel çerçeveye taşıdılar.

