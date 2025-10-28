https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/rusya-disisleri-abd-ukraynadaki-catismanin-cozumunde-abnin-sabotajiyla-karsi-karsiya-kaldi-1100557604.html

Rusya Dışişleri: ABD, Ukrayna’daki çatışmanın çözümünde AB’nin ‘sabotajıyla’ karşı karşıya kaldı

Rusya Dışişleri: ABD, Ukrayna’daki çatışmanın çözümünde AB’nin ‘sabotajıyla’ karşı karşıya kaldı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi ve Kontrolü Departmanı Başkan Yardımcısı Konstantin Vorontsov, Ukrayna’daki çatışmanın... 28.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-28T18:12+0300

2025-10-28T18:12+0300

2025-10-28T18:10+0300

dünya

konstantin vorontsov

rusya dışişleri bakanlığı

abd

avrupa birliği

ab

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099936711_0:21:762:450_1920x0_80_0_0_893c04961800f2c9bbee8904edcabe02.png

BM Genel Kurulu Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi’nde konuşan Vorontsov, ABD’nin Ukrayna’daki çatışmanın çözüm sürecinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ‘sabotajıyla’ karşılaştığını söyledi.Vorontsov, “ABD, Ukrayna ihtilafının çözümü sürecinde Avrupalıların açık sabotajıyla karşı karşıya kaldı. Bizi bu çatışmayı sonlandırmak istememekle suçluyorlar, ancak pratikte çatışmanın sürmesi için her şeyi yapan Avrupa Birliği üyesi devletlerdir” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-abyi-uyardi-rusya-olmadan-avrupa-guvenligi-insa-etmek-1100556880.html

abd

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

konstantin vorontsov, rusya dışişleri bakanlığı, abd, avrupa birliği, ab, ukrayna