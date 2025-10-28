https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/rusya-disisleri-abd-ukraynadaki-catismanin-cozumunde-abnin-sabotajiyla-karsi-karsiya-kaldi-1100557604.html
Rusya Dışişleri: ABD, Ukrayna’daki çatışmanın çözümünde AB’nin ‘sabotajıyla’ karşı karşıya kaldı
Rusya Dışişleri: ABD, Ukrayna’daki çatışmanın çözümünde AB’nin ‘sabotajıyla’ karşı karşıya kaldı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi ve Kontrolü Departmanı Başkan Yardımcısı Konstantin Vorontsov, Ukrayna’daki çatışmanın... 28.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-28T18:12+0300
2025-10-28T18:12+0300
2025-10-28T18:10+0300
dünya
konstantin vorontsov
rusya dışişleri bakanlığı
abd
avrupa birliği
ab
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099936711_0:21:762:450_1920x0_80_0_0_893c04961800f2c9bbee8904edcabe02.png
BM Genel Kurulu Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi’nde konuşan Vorontsov, ABD’nin Ukrayna’daki çatışmanın çözüm sürecinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ‘sabotajıyla’ karşılaştığını söyledi.Vorontsov, “ABD, Ukrayna ihtilafının çözümü sürecinde Avrupalıların açık sabotajıyla karşı karşıya kaldı. Bizi bu çatışmayı sonlandırmak istememekle suçluyorlar, ancak pratikte çatışmanın sürmesi için her şeyi yapan Avrupa Birliği üyesi devletlerdir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-abyi-uyardi-rusya-olmadan-avrupa-guvenligi-insa-etmek-1100556880.html
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099936711_68:0:695:470_1920x0_80_0_0_b1197c21bd54b98debc467f068ca3926.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
konstantin vorontsov, rusya dışişleri bakanlığı, abd, avrupa birliği, ab, ukrayna
konstantin vorontsov, rusya dışişleri bakanlığı, abd, avrupa birliği, ab, ukrayna
Rusya Dışişleri: ABD, Ukrayna’daki çatışmanın çözümünde AB’nin ‘sabotajıyla’ karşı karşıya kaldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi ve Kontrolü Departmanı Başkan Yardımcısı Konstantin Vorontsov, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü konusunda ABD’nin Avrupa ülkelerinin ‘açık sabotajıyla’ karşı karşıya kaldığını belirtti.
BM Genel Kurulu Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi’nde konuşan Vorontsov, ABD’nin Ukrayna’daki çatışmanın çözüm sürecinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ‘sabotajıyla’ karşılaştığını söyledi.
Vorontsov, “ABD, Ukrayna ihtilafının çözümü sürecinde Avrupalıların açık sabotajıyla karşı karşıya kaldı. Bizi bu çatışmayı sonlandırmak istememekle suçluyorlar, ancak pratikte çatışmanın sürmesi için her şeyi yapan Avrupa Birliği üyesi devletlerdir” ifadelerini kullandı.