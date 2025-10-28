Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/rusya-disisleri-abd-ukraynadaki-catismanin-cozumunde-abnin-sabotajiyla-karsi-karsiya-kaldi-1100557604.html
Rusya Dışişleri: ABD, Ukrayna’daki çatışmanın çözümünde AB’nin ‘sabotajıyla’ karşı karşıya kaldı
Rusya Dışişleri: ABD, Ukrayna’daki çatışmanın çözümünde AB’nin ‘sabotajıyla’ karşı karşıya kaldı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi ve Kontrolü Departmanı Başkan Yardımcısı Konstantin Vorontsov, Ukrayna’daki çatışmanın... 28.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-28T18:12+0300
2025-10-28T18:10+0300
dünya
konstantin vorontsov
rusya dışişleri bakanlığı
abd
avrupa birliği
ab
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099936711_0:21:762:450_1920x0_80_0_0_893c04961800f2c9bbee8904edcabe02.png
BM Genel Kurulu Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi’nde konuşan Vorontsov, ABD’nin Ukrayna’daki çatışmanın çözüm sürecinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ‘sabotajıyla’ karşılaştığını söyledi.Vorontsov, “ABD, Ukrayna ihtilafının çözümü sürecinde Avrupalıların açık sabotajıyla karşı karşıya kaldı. Bizi bu çatışmayı sonlandırmak istememekle suçluyorlar, ancak pratikte çatışmanın sürmesi için her şeyi yapan Avrupa Birliği üyesi devletlerdir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-abyi-uyardi-rusya-olmadan-avrupa-guvenligi-insa-etmek-1100556880.html
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099936711_68:0:695:470_1920x0_80_0_0_b1197c21bd54b98debc467f068ca3926.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
konstantin vorontsov, rusya dışişleri bakanlığı, abd, avrupa birliği, ab, ukrayna
konstantin vorontsov, rusya dışişleri bakanlığı, abd, avrupa birliği, ab, ukrayna

Rusya Dışişleri: ABD, Ukrayna’daki çatışmanın çözümünde AB’nin ‘sabotajıyla’ karşı karşıya kaldı

18:12 28.10.2025
© Sputnik / Виктор ТолочкоRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi ve Kontrolü Departmanı Başkan Yardımcısı Konstantin Vorontsov, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü konusunda ABD’nin Avrupa ülkelerinin ‘açık sabotajıyla’ karşı karşıya kaldığını belirtti.
BM Genel Kurulu Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi’nde konuşan Vorontsov, ABD’nin Ukrayna’daki çatışmanın çözüm sürecinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ‘sabotajıyla’ karşılaştığını söyledi.
Vorontsov, “ABD, Ukrayna ihtilafının çözümü sürecinde Avrupalıların açık sabotajıyla karşı karşıya kaldı. Bizi bu çatışmayı sonlandırmak istememekle suçluyorlar, ancak pratikte çatışmanın sürmesi için her şeyi yapan Avrupa Birliği üyesi devletlerdir” ifadelerini kullandı.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2025
POLİTİKA
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Rusya olmadan Avrupa'nın güvenliğini inşa etmek gerçekçi değil
17:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала