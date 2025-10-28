https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-abyi-uyardi-rusya-olmadan-avrupa-guvenligi-insa-etmek-1100556880.html

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Rusya olmadan Avrupa'nın güvenliğini inşa etmek gerçekçi değil

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, Avrupa güvenliği mimarisini Rusya olmadan inşa etmenin gerçekçi olmadığının altını çizdi. 28.10.2025, Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen III. Avrasya Güvenliği Uluslararası Konferansı’nda konuştu.Szijjarto, Avrupa güvenliği mimarisini Rusya’yı dikkate almadan inşa etmenin gerçekçi olmadığını belirterek, "Rusya, dünyanın en büyük ülkesidir. Rusya bizim komşumuzdur. Bu gerçeği inkar edemeyiz. Temel konularda hemfikir olsak da olmasak da, önemli olan Rusya’nın burada coğrafi olarak var olması ve bu varlığın bir gerçektir. Dolayısıyla, Rusya’nın varlığını inkar etmek ve bu inkar üzerine bir güvenlik mimarisi kurmaya çalışmak basitçe gerçek dışıdır" cümlelerinin altını çizdi.Szijjarto konuşmasında, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmelerin başarılı olmasını umduğunu belirterek Washington’un enerji güvenliği meselesi Rusya olmadan mümkün olmayan Budapeşte’nin tutumunu anlayacağını dile getirdi.Szijjarto gazetecilere yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:Macar Bakan, “Enerji arzı durumumuz hakkında çok ayrıntılı konuşacağız ve bunun saygıyla ele alınacağını umuyoruz” diye ekledi.Szijjarto ayrıca, Budapeşte’de düzenlenmesi planlanan Rusya-ABD Zirvesi'nin gerçekleşmesini umduklarını ancak konunun hazırlıkların zamanlamasına bağlı olduğunu belirterek, açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:

