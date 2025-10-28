Orban: Macaristan, Rus petrolüne erişim için sonuna kadar mücadele etmeli

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/orban-macaristan-rus-petrolune-erisim-icin-sonuna-kadar-mucadele-etmeli-1100528058.html
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin Rusya’dan petrol ve doğalgaz satın alma imkanını sonuna kadar koruması gerektiğini, çünkü bu kaynakları başka kaynaklarla ikame etmenin mümkün olmadığını söyledi. Yaptığı açıklamada Orban, şu ifadeleri kullandı:'Macaristan, çatışma sonrası kalan Ukrayna’nın AB’ye katılmasını istemiyor'Konuşmasının devamında Orban, çatışmanın ardından ‘kalan Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) üye olmasını istemediğini, en fazla stratejik bir ortaklık kurmasının uygun olacağını söyleyerek, şöyle konuştu:
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin Rusya’dan petrol ve doğalgaz satın alma imkanını sonuna kadar koruması gerektiğini, çünkü bu kaynakları başka kaynaklarla ikame etmenin mümkün olmadığını söyledi.
Yaptığı açıklamada Orban, şu ifadeleri kullandı:
“Rus petrolü ve gazına erişim için sonuna kadar mücadele etmeliyiz. Öncelikle, bunları başka kaynaklarla ikame edemeyiz, mutlak olmasa da bir kıtlık oluşacaktır. Öte yandan fiyatlar yükselecek. Bu nedenle, Macar hanelerinin aylık giderlerinin iki katına çıkacağını göz önünde bulundurmak gerekiyor”
'Macaristan, çatışma sonrası kalan Ukrayna’nın AB’ye katılmasını istemiyor'
Konuşmasının devamında Orban, çatışmanın ardından ‘kalan Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) üye olmasını istemediğini, en fazla stratejik bir ortaklık kurmasının uygun olacağını söyleyerek, şöyle konuştu:
“AB üye devletlerinin çatışma sonrası kalan Ukrayna ile üyelik ilişkisine girmemelerini, bunun yerine stratejik bir ortaklık kurmalarını isteriz. Çatışmayı AB’ye taşımamalı, AB’den para göndermemeli ve Ukrayna ile her zaman onun yararına olacak, fakat bizim açımızdan risk oluşturmayan anlaşmalar yapmalıyız. Bu nedenle üyelik vermemeliyiz. Üyelik geri dönüşü olmayan bir yoldur, stratejik ortaklık ise mümkün”