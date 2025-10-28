Orban: Macaristan, Rus petrolüne erişim için sonuna kadar mücadele etmeli

“AB üye devletlerinin çatışma sonrası kalan Ukrayna ile üyelik ilişkisine girmemelerini, bunun yerine stratejik bir ortaklık kurmalarını isteriz. Çatışmayı AB’ye taşımamalı, AB’den para göndermemeli ve Ukrayna ile her zaman onun yararına olacak, fakat bizim açımızdan risk oluşturmayan anlaşmalar yapmalıyız. Bu nedenle üyelik vermemeliyiz. Üyelik geri dönüşü olmayan bir yoldur, stratejik ortaklık ise mümkün”