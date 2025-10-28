Türkiye
'ABD, uzayda bir silahlanma yarışını önleme müzakerelerini engelliyor'
'ABD, uzayda bir silahlanma yarışını önleme müzakerelerini engelliyor'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi ve Kontrolü Departmanı Başkan Yardımcısı Konstantin Vorontsov
Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi ve Kontrolü Departmanı Başkan Yardımcısı Konstantin Vorontsov, Rusya’nın ABD’ye uzayda silahlanma yarışını önlemeye yönelik müzakerelere başlama teklifinde bulunduğunu, ancak Washington’un ‘bu görüşmeleri engellediğini ve başlamasına izin vermediğini’ açıkladı. Vorontsov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun Birinci Komitesi toplantısında yaptığı açıklamada, “ABD ile oturup, uzayda silahlanma yarışını önlemeye yönelik, silah yerleştirilmesini de kapsayan kapsamlı ve hukuken bağlayıcı bir araç üzerine müzakerelere başlamak için yeniden teklif sunmaya hazırız. Ancak bu görüşmeleri engelleyen ve başlamasına izin vermeyen taraf, ABD’dir” dedi.Ayrıca Vorontsov, ABD temsilcisi Alison Storsve’nin Rusya’nın nükleer silahlanma yarışını başlatmaya ‘kararlı’ olduğu yönündeki iddialarını reddetti. Vorontsov, yanıtında ABD heyetinin ‘tüm asılsız itham ve mesnetsiz suçlamalarını’ reddettiğini belirtti. Ayrıca Vorontsov, Rusya’nın uzay hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini tamamen yerine getirdiğini vurgulayarak, “Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, Rusya’nın yürüttüğü tüm uzay faaliyetleri uluslararası hukuki yükümlülüklerine uygundur ve herhangi bir devlete karşı yöneltilmiş değildir” dedi.Daha önce Storsve, BM Genel Kurulu’nun Birinci Komitesi toplantısında, Rusya’nın ‘Burevestnik’ füzesini test etmesi ve diğer eylemleri ışığında böyle bir sonuca varıldığını öne sürmüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi ve Kontrolü Departmanı Başkan Yardımcısı Konstantin Vorontsov, Rusya’nın nükleer silahlanma yarışını başlatmaya ‘kararlı’ olduğu yönündeki iddialarını reddederek, Washington'un müzakereleri engellediğini bildrdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi ve Kontrolü Departmanı Başkan Yardımcısı Konstantin Vorontsov, Rusya’nın ABD’ye uzayda silahlanma yarışını önlemeye yönelik müzakerelere başlama teklifinde bulunduğunu, ancak Washington’un ‘bu görüşmeleri engellediğini ve başlamasına izin vermediğini’ açıkladı.
Vorontsov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun Birinci Komitesi toplantısında yaptığı açıklamada, “ABD ile oturup, uzayda silahlanma yarışını önlemeye yönelik, silah yerleştirilmesini de kapsayan kapsamlı ve hukuken bağlayıcı bir araç üzerine müzakerelere başlamak için yeniden teklif sunmaya hazırız. Ancak bu görüşmeleri engelleyen ve başlamasına izin vermeyen taraf, ABD’dir” dedi.
Ayrıca Vorontsov, ABD temsilcisi Alison Storsve’nin Rusya’nın nükleer silahlanma yarışını başlatmaya ‘kararlı’ olduğu yönündeki iddialarını reddetti.
Vorontsov, yanıtında ABD heyetinin ‘tüm asılsız itham ve mesnetsiz suçlamalarını’ reddettiğini belirtti. Ayrıca Vorontsov, Rusya’nın uzay hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini tamamen yerine getirdiğini vurgulayarak, “Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, Rusya’nın yürüttüğü tüm uzay faaliyetleri uluslararası hukuki yükümlülüklerine uygundur ve herhangi bir devlete karşı yöneltilmiş değildir” dedi.
Daha önce Storsve, BM Genel Kurulu’nun Birinci Komitesi toplantısında, Rusya’nın ‘Burevestnik’ füzesini test etmesi ve diğer eylemleri ışığında böyle bir sonuca varıldığını öne sürmüştü.
