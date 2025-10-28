Türkiye
Orban: AB’nin Rus varlıklarına el koyması savaşın habercisi
Orban: AB’nin Rus varlıklarına el koyması savaşın habercisi
Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarını yasadışı olarak kullanma planlarının Rusya ile doğrudan savaşa yol... 28.10.2025, Sputnik Türkiye
AB’nin dondurulmuş Rus varlıklarını yasadışı olarak kullanma planlarını değerlendiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bu planların yol açabileceği gerilimi ancak doğrudan Rusya-Avrupa müzakereleriyle önlenebileceğini savundu.Orbab, sosyal medya hesabında şunu yazdı:Macar lider daha önce de AB ülkelerinin Rus varlıklarına el koymasına karşı çıkmıştı. Orban, bunun Moskova'dan sert misillemelere yol açabileceğini savunmuştu. Macaristan Başbakanı, bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile mektuplaştığını da belirtmişti.
Orban: AB’nin Rus varlıklarına el koyması savaşın habercisi

Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarını yasadışı olarak kullanma planlarının Rusya ile doğrudan savaşa yol açabileceğini belirtti.
AB’nin dondurulmuş Rus varlıklarını yasadışı olarak kullanma planlarını değerlendiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bu planların yol açabileceği gerilimi ancak doğrudan Rusya-Avrupa müzakereleriyle önlenebileceğini savundu.
Orbab, sosyal medya hesabında şunu yazdı:
Brüksel'in elinde yeni bir mucize silah var. Avrupa'daki Rus döviz rezervlerine el koyup kullanmak. Bu, Rusya ve Avrupa arasında bir çatışmaya yol açacak ve hatta bir savaşın habercisi bile olabilir. Çatışmanın tırmanması ancak doğrudan Rusya-Avrupa müzakereleriyle önlenebilir. Son günlerdeki görüşmelerimizde bu konuda ısrarcı olduk.
Macar lider daha önce de AB ülkelerinin Rus varlıklarına el koymasına karşı çıkmıştı. Orban, bunun Moskova'dan sert misillemelere yol açabileceğini savunmuştu. Macaristan Başbakanı, bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile mektuplaştığını da belirtmişti.
