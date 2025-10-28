https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/lukasenko-bati-kendini-izole-ettigini-anlamiyor-1100539125.html

Lukaşenko: Batı, kendini izole ettiğini anlamıyor

Belarus lideri Lukaşenko, Batı'nın yasadışı yaptırımlar ve ayrımcılık politikasının doğrudan kendini izole etmeye giden bir yol olduğunu belirtti. 28.10.2025, Sputnik Türkiye

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksand Lukaşenko, başkent Minsk’te düzenlenen 3. Avrasya Güvenliği Uluslararası Konferansı’nda konuştu.Batılı politikacıların hâlâ herkesi kendi çıkarlarını takip etmeye zorlayabileceklerine ve boyun eğmeyenleri de yalnızlaştırabileceklerine inandığına dikkat çeken Lukaşenko, Batı’nın günümüzün gerçekliğini anlamayı ve kabul etmeyi reddettiğini kaydederek şunu dedi:Yıllardır devam eden birçok çatışmada son dönemde çözüme ulaşıldığına dikkat çeken Belarus lideri, Azerbaycan ve Ermenistan’ın barış anlaşması imzaladığını ve Gazze’de iki yıllık savaşa son verildiğini belirterek, “Ama diğer sıcak noktalarda umut ışığı yok” ifadesini kullandı.

