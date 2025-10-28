Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/lukasenko-bati-kendini-izole-ettigini-anlamiyor-1100539125.html
Lukaşenko: Batı, kendini izole ettiğini anlamıyor
Belarus lideri Lukaşenko, Batı'nın yasadışı yaptırımlar ve ayrımcılık politikasının doğrudan kendini izole etmeye giden bir yol olduğunu belirtti. 28.10.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082388982_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_5bc4af1f0b727f9d4ae07cbec3b9d4f1.jpg
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksand Lukaşenko, başkent Minsk’te düzenlenen 3. Avrasya Güvenliği Uluslararası Konferansı’nda konuştu.Batılı politikacıların hâlâ herkesi kendi çıkarlarını takip etmeye zorlayabileceklerine ve boyun eğmeyenleri de yalnızlaştırabileceklerine inandığına dikkat çeken Lukaşenko, Batı’nın günümüzün gerçekliğini anlamayı ve kabul etmeyi reddettiğini kaydederek şunu dedi:Yıllardır devam eden birçok çatışmada son dönemde çözüme ulaşıldığına dikkat çeken Belarus lideri, Azerbaycan ve Ermenistan’ın barış anlaşması imzaladığını ve Gazze’de iki yıllık savaşa son verildiğini belirterek, “Ama diğer sıcak noktalarda umut ışığı yok” ifadesini kullandı.
Lukaşenko: Batı, kendini izole ettiğini anlamıyor

© Fotoğraf : Вячеслав ПрокофьевBelarus lideri Aleksandr Lukaşenko
Belarus lideri Lukaşenko, Batı'nın yasadışı yaptırımlar ve ayrımcılık politikasının doğrudan kendini izole etmeye giden bir yol olduğunu belirtti.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksand Lukaşenko, başkent Minsk’te düzenlenen 3. Avrasya Güvenliği Uluslararası Konferansı’nda konuştu.
Batılı politikacıların hâlâ herkesi kendi çıkarlarını takip etmeye zorlayabileceklerine ve boyun eğmeyenleri de yalnızlaştırabileceklerine inandığına dikkat çeken Lukaşenko, Batı’nın günümüzün gerçekliğini anlamayı ve kabul etmeyi reddettiğini kaydederek şunu dedi:
İster ideolojik engeller, ister sınırların kapatılması, isterse gökyüzünün kapatılması olsun, yasadışı yaptırımlar ve yeni ayrım çizgileri politikaları, hepimizin özlemini çektiği dünyadan kendilerini soyutlamanın yolu.
Yıllardır devam eden birçok çatışmada son dönemde çözüme ulaşıldığına dikkat çeken Belarus lideri, Azerbaycan ve Ermenistan’ın barış anlaşması imzaladığını ve Gazze’de iki yıllık savaşa son verildiğini belirterek, “Ama diğer sıcak noktalarda umut ışığı yok” ifadesini kullandı.
