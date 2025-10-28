https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/macaristan-ukraynanin-ab-uyeligine-karsi-cikanlar-ile-ittifak-kurmak-istiyor-1100533481.html
Macaristan, Ukrayna’nın AB üyeliğine karşı çıkanlar ile ittifak kurmak istiyor
2025-10-28T09:31+0300
2025-10-28T09:31+0300
2025-10-28T09:28+0300
Macaristan Başbakanlığı Siyasi Direktörü Balazs Orban, Ukrayna’nın AB üyeliğine şüpheyle yaklaşanlardan bir ittifak kurmak için çalışmalar başlattıklarını bildirdi.Politico gazetesinin aktardığına göre Balazs Orban, “Macaristan, AB içinde Ukrayna'ya şüpheyle yaklaşan bir ittifak kurma amacıyla Çekya ve Slovakya ile güçlerini birleştirmeye çalışıyor” ifadesini kullandı.Başbakan Viktor Orban’ın, Aralık ayında yapılacak AB Zirvesi öncesinde, Çekya’daki ANO hareketinin lideri Andrej Babis ve Slovakya Başbakanı Robert Fico ile Ukrayna duruşunu koordine etmeyi planladığı ifade edildi.Balazs Orban, “Bunun gerçekleşeceğine ve giderek daha da belirginleşeceğine inanıyorum” dedi.Söz konusu ittifakın, AB’nin Ukrayna’ya askeri yardımının finansmanına yönelik çabaları zora sokabileceğini yazan Politico, öte yandan sağlam bir ittifakın kurulmasının soru işaretleri yarattığını belirterek, Slovakya Başbakanı Fico’nun 2023’te yeniden seçildikten sonra Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile işbirliğine son vermesine ve Babis’in de parlamento seçimlerini kazandıktan sonra henüz hükümet kuramamasına işaret etti.Macaristan, Ukrayna çatışmasının başından bu yana, Rus enerji kaynaklarına yönelik yaptırımlara ve Ukrayna’ya silah sevkiyatlarına tutarlı olarak karşı çıkıyor. Macaristan parlamentosu, Mart 2022'de, ülkeden Ukrayna'ya silah sevkiyatını yasaklayan bir kararname çıkarmıştı. Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó, Budapeşte'nin etnik Macarların yaşadığı Transkarpatya topraklarını güvence altına almaya çalıştığını, zira topraklarından yapılacak silah sevkiyatlarının meşru bir askeri hedef teşkil edeceğini açıklamıştı. Ülke yönetimi, Macaristan'ın barış müzakerelerinin derhal başlatılmasını desteklediğini defalarca vurgulamıştı.
Macaristan Başbakanlığı Siyasi Direktörü Balazs Orban, Ukrayna’nın AB üyeliğine şüpheyle yaklaşanlardan bir ittifak kurmak için çalışmalar başlattıklarını bildirdi.
Politico gazetesinin aktardığına göre Balazs Orban, “Macaristan, AB içinde Ukrayna'ya şüpheyle yaklaşan bir ittifak kurma amacıyla Çekya ve Slovakya ile güçlerini birleştirmeye çalışıyor” ifadesini kullandı.
Başbakan Viktor Orban’ın, Aralık ayında yapılacak AB Zirvesi öncesinde, Çekya’daki ANO hareketinin lideri Andrej Babis ve Slovakya Başbakanı Robert Fico ile Ukrayna duruşunu koordine etmeyi planladığı ifade edildi.
Balazs Orban, “Bunun gerçekleşeceğine ve giderek daha da belirginleşeceğine inanıyorum” dedi.
Söz konusu ittifakın, AB’nin Ukrayna’ya askeri yardımının finansmanına yönelik çabaları zora sokabileceğini yazan Politico, öte yandan sağlam bir ittifakın kurulmasının soru işaretleri yarattığını belirterek, Slovakya Başbakanı Fico’nun 2023’te yeniden seçildikten sonra Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile işbirliğine son vermesine ve Babis’in de parlamento seçimlerini kazandıktan sonra henüz hükümet kuramamasına işaret etti.
Macaristan, Ukrayna çatışmasının başından bu yana, Rus enerji kaynaklarına yönelik yaptırımlara ve Ukrayna’ya silah sevkiyatlarına tutarlı olarak karşı çıkıyor. Macaristan parlamentosu, Mart 2022'de, ülkeden Ukrayna'ya silah sevkiyatını yasaklayan bir kararname çıkarmıştı. Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó, Budapeşte'nin etnik Macarların yaşadığı Transkarpatya topraklarını güvence altına almaya çalıştığını, zira topraklarından yapılacak silah sevkiyatlarının meşru bir askeri hedef teşkil edeceğini açıklamıştı. Ülke yönetimi, Macaristan'ın barış müzakerelerinin derhal başlatılmasını desteklediğini defalarca vurgulamıştı.