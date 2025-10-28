Türkiye
Puşkov: Tusk, sürekli ülkeleri savaşa çekmeye çalışıyor ancak böyle bir savaşın kaçınılmaz kurbanı Polonya olur
Puşkov: Tusk, sürekli ülkeleri savaşa çekmeye çalışıyor ancak böyle bir savaşın kaçınılmaz kurbanı Polonya olur
Sputnik Türkiye
Rus senatör Aleksey Puşkov, Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın açıklamalarına yanıt vererek, Tusk’un AB ve NATO’yu Rusya ile çatışmaya sürüklemeye çalıştığını... 28.10.2025, Sputnik Türkiye
Rus senatör Aleksey Puşkov, Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın Rusya’ya yönelik açıklamalarını değerlendirerek, Tusk’un Avrupa Birliği (AB) ve NATO’yu Rusya ile savaşa sürüklemeye çalıştığını, ancak böyle bir savaşın en büyük kaybedeninin Polonya olacağını söyledi. Puşkov, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:Senatör, böyle bir çatışma durumunda en çok zarar görecek tarafın Polonya halkı olacağını, ancak Varşova yönetiminin ABD ve NATO’dan gelecek yardıma aşırı güven duyduğunu vurguladı. Puşkov ayrıca, Polonya’nın Rusya’ya karşı tarihsel olarak düşmanca bir tutum sergilediğini hatırlatarak, “Rusya karşıtlığı, Polonya elitlerinin tarihsel bir özelliğidir. Bu tutum geçmişte Polonya milletini trajedilere sürüklemişti. Ancak nefret, yine de özkoruma duygusundan güçlü çıktı. Şimdi de aynı durum yaşanıyor: hiçbir şey anlamadılar, hiçbir şey öğrenmediler” değerlendirmesinde bulundu.
© Sputnik / Владимир ТрефиловAleksey Puşkov
Aleksey Puşkov
© Sputnik / Владимир Трефилов
Rus senatör Aleksey Puşkov, Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın açıklamalarına yanıt vererek, Tusk’un AB ve NATO’yu Rusya ile çatışmaya sürüklemeye çalıştığını, böyle bir savaşın en çok Polonya’ya zarar vereceğini belirtti.
Rus senatör Aleksey Puşkov, Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın Rusya’ya yönelik açıklamalarını değerlendirerek, Tusk’un Avrupa Birliği (AB) ve NATO’yu Rusya ile savaşa sürüklemeye çalıştığını, ancak böyle bir savaşın en büyük kaybedeninin Polonya olacağını söyledi.
Puşkov, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
“Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya’ya karşı yeni bir provokatif açıklamada bulundu. Tusk, sürekli olarak AB ve NATO ülkelerini Rusya ile savaşa çekmeye çalışıyor, ancak böyle bir savaşın kaçınılmaz kurbanı Polonya’nın kendisi olur”
Senatör, böyle bir çatışma durumunda en çok zarar görecek tarafın Polonya halkı olacağını, ancak Varşova yönetiminin ABD ve NATO’dan gelecek yardıma aşırı güven duyduğunu vurguladı.
Puşkov ayrıca, Polonya’nın Rusya’ya karşı tarihsel olarak düşmanca bir tutum sergilediğini hatırlatarak, “Rusya karşıtlığı, Polonya elitlerinin tarihsel bir özelliğidir. Bu tutum geçmişte Polonya milletini trajedilere sürüklemişti. Ancak nefret, yine de özkoruma duygusundan güçlü çıktı. Şimdi de aynı durum yaşanıyor: hiçbir şey anlamadılar, hiçbir şey öğrenmediler” değerlendirmesinde bulundu.
