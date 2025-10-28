https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/puskov-tusk-surekli-ulkeleri-savasa-cekmeye-calisiyor-ancak-boyle-bir-savasin-kacinilmaz-kurbani-1100528608.html

Puşkov: Tusk, sürekli ülkeleri savaşa çekmeye çalışıyor ancak böyle bir savaşın kaçınılmaz kurbanı Polonya olur

Rus senatör Aleksey Puşkov, Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın açıklamalarına yanıt vererek, Tusk’un AB ve NATO’yu Rusya ile çatışmaya sürüklemeye çalıştığını... 28.10.2025, Sputnik Türkiye

Rus senatör Aleksey Puşkov, Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın Rusya’ya yönelik açıklamalarını değerlendirerek, Tusk’un Avrupa Birliği (AB) ve NATO’yu Rusya ile savaşa sürüklemeye çalıştığını, ancak böyle bir savaşın en büyük kaybedeninin Polonya olacağını söyledi. Puşkov, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:Senatör, böyle bir çatışma durumunda en çok zarar görecek tarafın Polonya halkı olacağını, ancak Varşova yönetiminin ABD ve NATO’dan gelecek yardıma aşırı güven duyduğunu vurguladı. Puşkov ayrıca, Polonya’nın Rusya’ya karşı tarihsel olarak düşmanca bir tutum sergilediğini hatırlatarak, “Rusya karşıtlığı, Polonya elitlerinin tarihsel bir özelliğidir. Bu tutum geçmişte Polonya milletini trajedilere sürüklemişti. Ancak nefret, yine de özkoruma duygusundan güçlü çıktı. Şimdi de aynı durum yaşanıyor: hiçbir şey anlamadılar, hiçbir şey öğrenmediler” değerlendirmesinde bulundu.

