https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-bruksel-ukraynadaki-baris-surecinin-basarisiyla-ilgilenmiyor-1098946409.html
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Brüksel, Ukrayna’daki barış sürecinin başarısıyla ilgilenmiyor
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Brüksel, Ukrayna’daki barış sürecinin başarısıyla ilgilenmiyor
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda, AB ve çoğu üye ülkenin barışa değil... 30.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-30T20:08+0300
2025-08-30T20:08+0300
2025-08-30T20:08+0300
ukrayna kri̇zi̇
macaristan
avrupa birliği
ab
brüksel
ukrayna
avrupa
peter szijjarto
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089278006_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_fef249220e56640c6ec8bfa5db7f5738.jpg
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Kopenhag’da yapılan AB dışişleri bakanları toplantısının, Brüksel ve çoğu Avrupa ülkesinin Ukrayna’daki barış sürecinin başarısıyla ilgilenmediğini gösterdiğini söyledi.Szijjarto açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Szijjarto Avrupa Birliği'nin Avrupalı vergi mükelleflerinin paralarından milyar euro'yu silah ve insansız hava aracı alımları için ayırmayı planladığının altını çizdi.'AB’nin Ukraynalı askerleri Ukrayna topraklarında eğitmesini 'kırmızı çizgi' olarak görüyoruz'Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto Macaristan'ın Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna askerlerini eğitme misyonunun Ukrayna topraklarına taşınmasını hala 'kırmızı çizgi' olarak değerlendirdiğini ve bu adımı desteklemediğini dile getirdi.Szijjarto konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'Macaristan, Ukrayna’nın hızlandırılmış AB üyeliğini hala desteklemiyor'Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ülkesinin Ukrayna’nın hızlandırılmış şekilde Avrupa Birliği’ne katılımını hâlâ desteklemediğini açıkladı.Szijjarto konuşmasında, “Ukrayna’yı AB’ye zorla dahil etmeye izin vermeyeceğiz, çünkü bu Macaristan tarımını ve gıda güvenliğini yok eder. Ayrıca bu Ukrayna mafyasını Macaristan’a sokarak kamu güvenliğimizi de tehlikeye atacak" dedi.Bakan ayrıca Budapeşte’nin, Ukrayna’nın Avrupa entegrasyonu için müzakere başlıklarının açılmasına izin vermeyeceğini vurguladı.'Rus enerji şirketlerine yönelik yaptırımları desteklemeyeceğiz'Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ülkesinin enerji tedarikinde kritik öneme sahip Rus enerji şirketlerine yönelik yaptırım önerilerini desteklemeyeceklerini açıkladı.Szijjarto konuşmasını, “Macaristan’ın enerji arzı için önemli olan enerji şirketlerine karşı yaptırım önerilerini desteklemeyeceğiz" cümleleriyle sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/ab-disisleri-yuksek-temsilcisi-kallas-ukraynanin-finansmaninda-buyuk-acik-var-1098943921.html
macaristan
brüksel
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089278006_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_2b37ad33b710f70c6d4fcbb9f1d754bf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
macaristan, avrupa birliği, ab, brüksel, ukrayna, avrupa, peter szijjarto, rusya
macaristan, avrupa birliği, ab, brüksel, ukrayna, avrupa, peter szijjarto, rusya
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Brüksel, Ukrayna’daki barış sürecinin başarısıyla ilgilenmiyor
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda, AB ve çoğu üye ülkenin barışa değil uzun bir savaşa hazırlandığını ifade ederek Brüksel'in barış sürecinin başarıya ulaşması ile ilgilenmediğinin altını çizdi.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Kopenhag’da yapılan AB dışişleri bakanları toplantısının, Brüksel ve çoğu Avrupa ülkesinin Ukrayna’daki barış sürecinin başarısıyla ilgilenmediğini gösterdiğini söyledi.
Szijjarto açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Bugünkü dışişleri bakanları toplantısında açıkça görüldü ki Brüksel ve AB ülkelerinin önemli bir kısmı uzun vadeli bir savaşın devamına hazırlanıyor. Brüksel ve AB’nin çoğunluğu barış sürecinin başarısıyla ilgilenmiyor.
Szijjarto Avrupa Birliği'nin Avrupalı vergi mükelleflerinin paralarından milyar euro'yu silah ve insansız hava aracı alımları için ayırmayı planladığının altını çizdi.
'AB’nin Ukraynalı askerleri Ukrayna topraklarında eğitmesini 'kırmızı çizgi' olarak görüyoruz'
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto Macaristan'ın Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna askerlerini eğitme misyonunun Ukrayna topraklarına taşınmasını hala 'kırmızı çizgi' olarak değerlendirdiğini ve bu adımı desteklemediğini dile getirdi.
Szijjarto konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Macaristan, Avrupa’nın Ukrayna askerlerini eğitme misyonunun Ukrayna’ya taşınmasını kabul etmiyor, çünkü bu ‘kırmızı çizginin’ aşılması Avrupa’nın savaşa daha da açık ve fiziksel bir şekilde müdahil olması anlamına gelir. Biz bunu önlemek ve bundan kaçınmak istiyoruz.
'Macaristan, Ukrayna’nın hızlandırılmış AB üyeliğini hala desteklemiyor'
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ülkesinin Ukrayna’nın hızlandırılmış şekilde Avrupa Birliği’ne katılımını hâlâ desteklemediğini açıkladı.
Szijjarto konuşmasında, “Ukrayna’yı AB’ye zorla dahil etmeye izin vermeyeceğiz, çünkü bu Macaristan tarımını ve gıda güvenliğini yok eder. Ayrıca bu Ukrayna mafyasını Macaristan’a sokarak kamu güvenliğimizi de tehlikeye atacak" dedi.
Bakan ayrıca Budapeşte’nin, Ukrayna’nın Avrupa entegrasyonu için müzakere başlıklarının açılmasına izin vermeyeceğini vurguladı.
'Rus enerji şirketlerine yönelik yaptırımları desteklemeyeceğiz'
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ülkesinin enerji tedarikinde kritik öneme sahip Rus enerji şirketlerine yönelik yaptırım önerilerini desteklemeyeceklerini açıkladı.
Szijjarto konuşmasını, “Macaristan’ın enerji arzı için önemli olan enerji şirketlerine karşı yaptırım önerilerini desteklemeyeceğiz" cümleleriyle sonlandırdı.