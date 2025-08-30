Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-bruksel-ukraynadaki-baris-surecinin-basarisiyla-ilgilenmiyor-1098946409.html
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Brüksel, Ukrayna’daki barış sürecinin başarısıyla ilgilenmiyor
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Brüksel, Ukrayna’daki barış sürecinin başarısıyla ilgilenmiyor
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda, AB ve çoğu üye ülkenin barışa değil... 30.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-30T20:08+0300
2025-08-30T20:08+0300
ukrayna kri̇zi̇
macaristan
avrupa birliği
ab
brüksel
ukrayna
avrupa
peter szijjarto
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089278006_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_fef249220e56640c6ec8bfa5db7f5738.jpg
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Kopenhag’da yapılan AB dışişleri bakanları toplantısının, Brüksel ve çoğu Avrupa ülkesinin Ukrayna’daki barış sürecinin başarısıyla ilgilenmediğini gösterdiğini söyledi.Szijjarto açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Szijjarto Avrupa Birliği'nin Avrupalı vergi mükelleflerinin paralarından milyar euro'yu silah ve insansız hava aracı alımları için ayırmayı planladığının altını çizdi.'AB’nin Ukraynalı askerleri Ukrayna topraklarında eğitmesini 'kırmızı çizgi' olarak görüyoruz'Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto Macaristan'ın Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna askerlerini eğitme misyonunun Ukrayna topraklarına taşınmasını hala 'kırmızı çizgi' olarak değerlendirdiğini ve bu adımı desteklemediğini dile getirdi.Szijjarto konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'Macaristan, Ukrayna’nın hızlandırılmış AB üyeliğini hala desteklemiyor'Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ülkesinin Ukrayna’nın hızlandırılmış şekilde Avrupa Birliği’ne katılımını hâlâ desteklemediğini açıkladı.Szijjarto konuşmasında, “Ukrayna’yı AB’ye zorla dahil etmeye izin vermeyeceğiz, çünkü bu Macaristan tarımını ve gıda güvenliğini yok eder. Ayrıca bu Ukrayna mafyasını Macaristan’a sokarak kamu güvenliğimizi de tehlikeye atacak" dedi.Bakan ayrıca Budapeşte’nin, Ukrayna’nın Avrupa entegrasyonu için müzakere başlıklarının açılmasına izin vermeyeceğini vurguladı.'Rus enerji şirketlerine yönelik yaptırımları desteklemeyeceğiz'Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ülkesinin enerji tedarikinde kritik öneme sahip Rus enerji şirketlerine yönelik yaptırım önerilerini desteklemeyeceklerini açıkladı.Szijjarto konuşmasını, “Macaristan’ın enerji arzı için önemli olan enerji şirketlerine karşı yaptırım önerilerini desteklemeyeceğiz" cümleleriyle sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/ab-disisleri-yuksek-temsilcisi-kallas-ukraynanin-finansmaninda-buyuk-acik-var-1098943921.html
macaristan
brüksel
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089278006_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_2b37ad33b710f70c6d4fcbb9f1d754bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
macaristan, avrupa birliği, ab, brüksel, ukrayna, avrupa, peter szijjarto, rusya
macaristan, avrupa birliği, ab, brüksel, ukrayna, avrupa, peter szijjarto, rusya

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Brüksel, Ukrayna’daki barış sürecinin başarısıyla ilgilenmiyor

20:08 30.08.2025
© Sputnik / Aleksey DaniçevMacaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2025
© Sputnik / Aleksey Daniçev
Abone ol
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda, AB ve çoğu üye ülkenin barışa değil uzun bir savaşa hazırlandığını ifade ederek Brüksel'in barış sürecinin başarıya ulaşması ile ilgilenmediğinin altını çizdi.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Kopenhag’da yapılan AB dışişleri bakanları toplantısının, Brüksel ve çoğu Avrupa ülkesinin Ukrayna’daki barış sürecinin başarısıyla ilgilenmediğini gösterdiğini söyledi.
Szijjarto açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Bugünkü dışişleri bakanları toplantısında açıkça görüldü ki Brüksel ve AB ülkelerinin önemli bir kısmı uzun vadeli bir savaşın devamına hazırlanıyor. Brüksel ve AB’nin çoğunluğu barış sürecinin başarısıyla ilgilenmiyor.
Szijjarto Avrupa Birliği'nin Avrupalı vergi mükelleflerinin paralarından milyar euro'yu silah ve insansız hava aracı alımları için ayırmayı planladığının altını çizdi.

'AB’nin Ukraynalı askerleri Ukrayna topraklarında eğitmesini 'kırmızı çizgi' olarak görüyoruz'

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto Macaristan'ın Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna askerlerini eğitme misyonunun Ukrayna topraklarına taşınmasını hala 'kırmızı çizgi' olarak değerlendirdiğini ve bu adımı desteklemediğini dile getirdi.
Szijjarto konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Macaristan, Avrupa’nın Ukrayna askerlerini eğitme misyonunun Ukrayna’ya taşınmasını kabul etmiyor, çünkü bu ‘kırmızı çizginin’ aşılması Avrupa’nın savaşa daha da açık ve fiziksel bir şekilde müdahil olması anlamına gelir. Biz bunu önlemek ve bundan kaçınmak istiyoruz.

'Macaristan, Ukrayna’nın hızlandırılmış AB üyeliğini hala desteklemiyor'

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ülkesinin Ukrayna’nın hızlandırılmış şekilde Avrupa Birliği’ne katılımını hâlâ desteklemediğini açıkladı.
Szijjarto konuşmasında, “Ukrayna’yı AB’ye zorla dahil etmeye izin vermeyeceğiz, çünkü bu Macaristan tarımını ve gıda güvenliğini yok eder. Ayrıca bu Ukrayna mafyasını Macaristan’a sokarak kamu güvenliğimizi de tehlikeye atacak" dedi.
Bakan ayrıca Budapeşte’nin, Ukrayna’nın Avrupa entegrasyonu için müzakere başlıklarının açılmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

'Rus enerji şirketlerine yönelik yaptırımları desteklemeyeceğiz'

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ülkesinin enerji tedarikinde kritik öneme sahip Rus enerji şirketlerine yönelik yaptırım önerilerini desteklemeyeceklerini açıkladı.
Szijjarto konuşmasını, “Macaristan’ın enerji arzı için önemli olan enerji şirketlerine karşı yaptırım önerilerini desteklemeyeceğiz" cümleleriyle sonlandırdı.
Kaja Kallas - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2025
UKRAYNA KRİZİ
AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Kallas: Ukrayna'nın finansmanında büyük açık var
18:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала