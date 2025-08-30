https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-bruksel-ukraynadaki-baris-surecinin-basarisiyla-ilgilenmiyor-1098946409.html

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Brüksel, Ukrayna’daki barış sürecinin başarısıyla ilgilenmiyor

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda, AB ve çoğu üye ülkenin barışa değil... 30.08.2025, Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Kopenhag’da yapılan AB dışişleri bakanları toplantısının, Brüksel ve çoğu Avrupa ülkesinin Ukrayna’daki barış sürecinin başarısıyla ilgilenmediğini gösterdiğini söyledi.Szijjarto açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Szijjarto Avrupa Birliği'nin Avrupalı vergi mükelleflerinin paralarından milyar euro'yu silah ve insansız hava aracı alımları için ayırmayı planladığının altını çizdi.'AB’nin Ukraynalı askerleri Ukrayna topraklarında eğitmesini 'kırmızı çizgi' olarak görüyoruz'Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto Macaristan'ın Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna askerlerini eğitme misyonunun Ukrayna topraklarına taşınmasını hala 'kırmızı çizgi' olarak değerlendirdiğini ve bu adımı desteklemediğini dile getirdi.Szijjarto konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'Macaristan, Ukrayna’nın hızlandırılmış AB üyeliğini hala desteklemiyor'Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ülkesinin Ukrayna’nın hızlandırılmış şekilde Avrupa Birliği’ne katılımını hâlâ desteklemediğini açıkladı.Szijjarto konuşmasında, “Ukrayna’yı AB’ye zorla dahil etmeye izin vermeyeceğiz, çünkü bu Macaristan tarımını ve gıda güvenliğini yok eder. Ayrıca bu Ukrayna mafyasını Macaristan’a sokarak kamu güvenliğimizi de tehlikeye atacak" dedi.Bakan ayrıca Budapeşte’nin, Ukrayna’nın Avrupa entegrasyonu için müzakere başlıklarının açılmasına izin vermeyeceğini vurguladı.'Rus enerji şirketlerine yönelik yaptırımları desteklemeyeceğiz'Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ülkesinin enerji tedarikinde kritik öneme sahip Rus enerji şirketlerine yönelik yaptırım önerilerini desteklemeyeceklerini açıkladı.Szijjarto konuşmasını, “Macaristan’ın enerji arzı için önemli olan enerji şirketlerine karşı yaptırım önerilerini desteklemeyeceğiz" cümleleriyle sonlandırdı.

