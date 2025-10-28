https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/kremlin-dis-istihbarat-servisinin-fransanin-ukraynaya-asker-gondermeye-hazirlandigi-bilgisi-endise-1100542179.html

Kremlin: Dış İstihbarat Servisi'nin Fransa'nın Ukrayna'ya asker göndermeye hazırlandığı bilgisi endişe verici

Kremlin: Dış İstihbarat Servisi'nin Fransa'nın Ukrayna'ya asker göndermeye hazırlandığı bilgisi endişe verici

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin Fransa'nın Ukrayna'ya asker göndermeye hazırlandığına dair elde ettiği bilgileri endişe verici olarak nitrelendirdi.Peskov, Moskova'nın Ukrayna'ya ilişkin müzakere sürecinin yeniden başlatılması olasılığını henüz değerlendiremediğini belirtti: 🔸Ukrayna, Rusya'nın önerdiği taslak belgeleri ve çalışma grupları önerilerini yanıtsız bıraktı.🔸Ukrayna'ya ilişkin müzakere sürecinin duraksamasının nedeni, Kiev'in süreci devam ettirmek istememesidir.Peskov'un yaptığı diğer açıklamalar ise şöyle oldu:▪️AB ülkelerinin büyük bir çoğunluğu militarist ana akımına kapılmış bulunuyor.▪️AB'nin Rus varlıklarını da kapsayan eylemlerinin Avrupa Birliği'nin geleceği üzerinde çok olumsuz bir etkisi olacak.▪️Avrupalılar Kiev rejimini kanatları altına aldı ve şimdi onu uzun süre desteklemek zorunda kalacak. Kiev para dilenmeye devam edecek, Avrupa, daha da fazla para harcamak zorunda kalacağı gerçeğine hazırlıklı olmalı.▪️Temas hattındaki Rus birlikleri, telsizlerinden sürekli olarak yabancı dilde konuşmalar duyuyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ABD Başkanı Donald Trump'la Rus petrolünü satın alma imkanını görüşme planlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Prskov, şunları söyledi:

