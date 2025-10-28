Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/kremlin-dis-istihbarat-servisinin-fransanin-ukraynaya-asker-gondermeye-hazirlandigi-bilgisi-endise-1100542179.html
Kremlin: Dış İstihbarat Servisi'nin Fransa'nın Ukrayna'ya asker göndermeye hazırlandığı bilgisi endişe verici
Kremlin: Dış İstihbarat Servisi'nin Fransa'nın Ukrayna'ya asker göndermeye hazırlandığı bilgisi endişe verici
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin Fransa'nın Ukrayna'ya asker göndermeye hazırlandığına dair elde ettiği bilgilerin endişe verici... 28.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-28T13:08+0300
2025-10-28T13:28+0300
13:08 28.10.2025 (güncellendi: 13:28 28.10.2025)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin Fransa'nın Ukrayna'ya asker göndermeye hazırlandığına dair elde ettiği bilgilerin endişe verici olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin Fransa'nın Ukrayna'ya asker göndermeye hazırlandığına dair elde ettiği bilgileri endişe verici olarak nitrelendirdi.
Peskov, Moskova'nın Ukrayna'ya ilişkin müzakere sürecinin yeniden başlatılması olasılığını henüz değerlendiremediğini belirtti:
🔸Ukrayna, Rusya'nın önerdiği taslak belgeleri ve çalışma grupları önerilerini yanıtsız bıraktı.
🔸Ukrayna'ya ilişkin müzakere sürecinin duraksamasının nedeni, Kiev'in süreci devam ettirmek istememesidir.

Peskov'un yaptığı diğer açıklamalar ise şöyle oldu:

▪️AB ülkelerinin büyük bir çoğunluğu militarist ana akımına kapılmış bulunuyor.
▪️AB'nin Rus varlıklarını da kapsayan eylemlerinin Avrupa Birliği'nin geleceği üzerinde çok olumsuz bir etkisi olacak.
▪️Avrupalılar Kiev rejimini kanatları altına aldı ve şimdi onu uzun süre desteklemek zorunda kalacak. Kiev para dilenmeye devam edecek, Avrupa, daha da fazla para harcamak zorunda kalacağı gerçeğine hazırlıklı olmalı.
▪️Temas hattındaki Rus birlikleri, telsizlerinden sürekli olarak yabancı dilde konuşmalar duyuyor.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ABD Başkanı Donald Trump'la Rus petrolünü satın alma imkanını görüşme planlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Prskov, şunları söyledi:

Her ülke daha yüksek kalitede, daha büyük miktarlarda ve daha düşük fiyatlarla enerji kaynakları gibi stratejik emtiaları satın alma konusunda ilgi duyuyor. Bu bağlamda, Rus enerji kaynakları uluslararası pazarlarda oldukça rekabetçidir.

