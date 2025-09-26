https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/peskov-natonun-rus-ucaklarini-dusurme-tehditleri-sorumsuzca-1099701211.html
Peskov: NATO’nun Rus uçaklarını düşürme tehditleri sorumsuzca
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO’nun Rus uçaklarını düşürme ihtimaline dair açıklamalarını sorumsuz ve pervasız olarak nitelendirdi. 26.09.2025, Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin ‘ittifakın sivil altyapıyı veya nüfusu tehdit eden Rus uçaklarını düşürebileceği’ yönündeki açıklamasını Rossiya 1 televizyon kanalından gazeteci Pavel Zarubin’e değerlendiren Peskov, NATO’nun Rus uçaklarını düşürme olasılığına ilişkin açıklamalarını pervasız ve sorumsuzca bulduğunu ifade etti.Peskov, “Rus uçaklarını düşürme gerektiğine dair açıklamalar en azından pervasız ve sorumsuzcadır” dedi.Avrupa’daki mevcut ortamı ‘kendi kendini tahrik eden bir mekanizma’ olarak nitelendireren Peskov, Avrupalıların kendi kendilerine sorular ortaya attığını ve ardından sorumsuz açıklamalar yaptığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Peskov ayrıca, Rus uçaklarının düşürülmesi gerektiğine dair açıklamaların sonuçları bakımından tehlikeli olduğunu vurguladı.
dmitriy peskov, kremlin, nato, mark rutte, avrupa, rossiya 1
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO’nun Rus uçaklarını düşürme ihtimaline dair açıklamalarını sorumsuz ve pervasız olarak nitelendirdi.
