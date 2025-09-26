Peskov: NATO’nun Rus uçaklarını düşürme tehditleri sorumsuzca

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/peskov-natonun-rus-ucaklarini-dusurme-tehditleri-sorumsuzca-1099701211.html

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin ‘ittifakın sivil altyapıyı veya nüfusu tehdit eden Rus uçaklarını düşürebileceği’ yönündeki açıklamasını Rossiya 1 televizyon kanalından gazeteci Pavel Zarubin’e değerlendiren Peskov, NATO’nun Rus uçaklarını düşürme olasılığına ilişkin açıklamalarını pervasız ve sorumsuzca bulduğunu ifade etti.Peskov, “Rus uçaklarını düşürme gerektiğine dair açıklamalar en azından pervasız ve sorumsuzcadır” dedi.Avrupa’daki mevcut ortamı ‘kendi kendini tahrik eden bir mekanizma’ olarak nitelendireren Peskov, Avrupalıların kendi kendilerine sorular ortaya attığını ve ardından sorumsuz açıklamalar yaptığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Peskov ayrıca, Rus uçaklarının düşürülmesi gerektiğine dair açıklamaların sonuçları bakımından tehlikeli olduğunu vurguladı.

