AB Konseyi, Rus doğalgazının transitine yasak getirdi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rus doğalgazının AB üzerinden diğer ülkelere transit geçişini yasaklayan kararı onayladı.
13:38 20.10.2025 (güncellendi: 13:45 20.10.2025)
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rus doğalgazının AB üzerinden diğer ülkelere transit geçişini yasaklayan kararı onayladı.
AB Konseyi’nin yayınladığı yazılı açıklamada, Rusya menşeili gazın AB ülkeleri üzerinden üçüncü ülkelere transitinin yasaklandığı ifade edildi.
Açıklamada, “Transit prosedürler kapsamında, Rus gazının AB'ye girmesini önlemek için ek izleme ve bildirim mekanizmaları da getirildi” dendi.
Yasağın askıya alınması fırsatı
Öte yandan AB Konseyi, diğer kaynaklardan tedarikte sorunların yaşanması durumunda, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren Rus gazı ithalat yasağını askıya almaya yönelik tedbleriri de değerlendiriyor.
Belge metninde, “AB Konseyi ayrıca, tedarik güvenliğine yönelik hangi ihlallerin, (Rusya'dan gaz) ithalatı yasağının askıya alınmasını veya (AB'ye gaz ithalatı için) ön izin şartının uygulanmasını gerektirebileceğini belirterek, askıya alma hükmünü açıkladı” ifadesi kullanıldı.
AB'nin Rus gazından vazgeçme çabaları
Konsey bugün, Avrupa Komisyonu'nun önerisi üzerine, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren Rusya'dan gaz ithalatının aşamalı olarak durdurulması kararını da onayladı. Mevcut sözleşmeler için 1 Ocak 2028 tarihine kadar geçiş süresi tanındı.
Halihazırda değerlendirilmekte olan yeni 19. yaptırım paketinin Rus enerji sektörüne yönelik önlemler içermesi, özellikle de 2027 yılının başından itibaren Rusya'dan AB'ye LNG ithalatının yasaklanması bekleniyor.
Rusya, Batı'nın Rus enerji kaynakları satın almayı reddederek ciddi bir hata yaptığını ve daha yüksek fiyatlar nedeniyle yeni ve daha güçlü bir bağımlılığa düşeceğini defalarca dile getirmişti. Moskova, reddeden ülkelerin yine de bu enerji kaynaklarını üçüncü taraflar aracılığıyla daha pahalıya satın aldıklarını belirtmişti.