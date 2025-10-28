https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/avustralya-vize-vermedi-cocuga-cinsel-saldiridan-hukumlu-hollandali-sporcu-paris-olimpiyatlarinda-1100540450.html

Avustralya vize vermedi: Çocuğa cinsel saldırıdan hükümlü Hollandalı sporcu, Paris Olimpiyatları'nda da yarışmıştı

28.10.2025

Avustralya, on yıl önce 21 yaşındayken 12 yaşındaki bir İngiliz çocuğa cinsel saldırı düzenlemekten hüküm giyen Hollandalı voleybolcu Steven van de Velde'nin vize talebini reddetti. Güney Avustralya Başsavcısı Kyam Maher, federal hükümete bir mektup yazıp suçlarının "tamamen iğrenç" olduğunu belirterek yetkilileri vize başvurusunu reddetmeye çağırmıştı.31 yaşındaki Steven van de Velde, gelecek ay Güney Avustralya eyaletindeki Adelaide'de düzenlenecek Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası'nda oynayacaktı.Suçlamayı kabul etmiştiVan de Velde, İngiltere'de 12 yaşında bir çocuğa cinsel saldırı iddiasıyla açılan davada üç ayrı suçlamayı kabul etmiş ve dört yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Van de Velde, çocukla sosyal medya üzerinden tanışmış ve buluşmak için Amsterdam'dan İngiltere'ye gitmişti. Mahkemede çocuğun yaşını bildiğini açıklayan Steven van de Velde, cezasının 12 ayını çekti.Paris Olimpiyatları'na katıldıVan de Velde, 2018'de profesyonel spor kariyerine yeniden başladı ve Hollanda milli takımıyla çeşitli küresel turnuvalarda oynadı. Geçen yıl Paris Olimpiyatları'nda Hollanda'yı temsil etti. Olimpiyatlardan men edilmesi talebiyle düzenlenen bir çevrimiçi imza kampanyasında 90 bin imza toplamıştı.

