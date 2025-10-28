https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/abd-kongresi-bidenin-af-kararlarini-gecersiz-kildi-1100548727.html

ABD Kongresi, Biden’ın af kararlarını geçersiz kıldı

CNN’in haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi, eski Başkan Joe Biden’ın af kararlarını geçersiz kıldı.Komite üyeleri, ABD Başsavcısı Pam Bondi’ye gönderdikleri mektupta, Biden döneminde imzalanan belgelerin “bağımsız bir başkanlık süreciyle değil, bir otokratın talimatıyla” düzenlendiğini savundu.Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu komite, Biden’ın başkanlığı sırasında yaşadığı “zihinsel gerilemenin” karar alma yetisini etkilediğini ve imzaladığı belgelerin meşruiyetini tartışmalı hale getirdiğini belirtti.'Af kararları, makineyle imzalanmış olabilir' iddiasıKomite tarafından yayımlanan 93 sayfalık rapor, Biden’ın kalem kullanımına ilişkin aylar süren soruşturmanın ardından hazırlandı.Raporda, eski başkanın “bazı belgeleri otomatik imzalama makinesiyle imzaladığı” ve “kişisel karar sürecine katıldığına dair kanıt bulunmadığı” ifadelerine yer verildi.ABD Başkanı Donald Trump, Mart ayında yaptığı açıklamada, selefi Biden tarafından verilen afların “bir makine tarafından imzalandığını” öne sürmüş ve bu afları geçersiz ilan etmişti.Biden’ın 2 bin 500 mahkûma af ve ceza indirimiBiden yönetimi, görev süresinin son ayında yaklaşık 2.500 şiddet içermeyen suçlunun cezasını hafifletmişti.Ayrıca Biden, oğlu Hunter Biden, ailesinin bazı üyeleri, eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve eski ABD Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanı Anthony Fauci için de önleyici af kararları imzalamıştı.Komite: Yargı süreci başlatılmalıGözetim Komitesi’nin mektubunda şu ifadeler yer aldı:“Komite, otokrat tarafından imzalanan Başkan Biden’ın yürütme emirlerini geçersiz buluyor. Bu bulgu, Adalet Bakanlığı’nın yasal süreç başlatması için bir temel teşkil etmektedir.”Komite, ayrıca Biden’ın akıl sağlığının bozulmasının kasıtlı olarak gizlendiğini ve bu durumun kamuoyundan saklandığını öne sürdü.Siyasi yankılar büyüyorWashington’da tartışmalar büyürken, Demokratlar karara sert tepki gösterdi. Parti sözcüleri, komitenin raporunu “siyasi motivasyonlu bir hamle” olarak nitelendirdi.Cumhuriyetçiler ise, “yargı sisteminin yeniden düzenlenmesi” ve “af yetkisinin kötüye kullanılmasının” önlenmesi gerektiğini savunuyor.

