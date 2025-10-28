https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/asean-donem-baskanligi-filipinlere-devredildi-1100546775.html

ASEAN Dönem Başkanlığı Filipinler’e devredildi

Malezya, ASEAN dönem başkanlığını resmen Filipinler’e devretti. Devir teslim töreni, Kuala Lumpur’da düzenlenen ASEAN Zirvesinin son gününde gerçekleştirildi... 28.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-28T15:09+0300

2025-10-28T15:09+0300

2025-10-28T15:09+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/08/1072184139_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d1fdf4b71c951a990277373747e38a19.jpg

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) dönem başkanlığı, Malezya’dan Filipinler’e geçti. Devir teslim töreni, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da gerçekleştirilen ASEAN Zirvesi’nin son gününde yapıldı.Malezya Başbakanı Enver İbrahim, tören sırasında yaptığı konuşmada, “Filipinler Devlet Başkanı’na başarılar diliyorum. ASEAN’ın bölgesel dayanışma ruhu yeni dönemde de güçlenerek sürecektir,” ifadelerini kullandı.Filipinler, ASEAN’ın yeni dönemine liderlik edecekFilipinler, 2026 yılına kadar sürecek ASEAN dönem başkanlığı kapsamında, örgütün ekonomik iş birliği, bölgesel güvenlik ve iklim değişikliği gündemlerinde öncü rol üstlenecek.Başkanlığın devralınmasıyla birlikte Manila, bölge ülkeleri arasında dijital dönüşüm, deniz güvenliği ve yeşil kalkınma konularına öncelik vermeyi planlıyor.ASEAN üyeleri ve diyalog ortakları1967’de kurulan ASEAN, Güneydoğu Asya’nın en geniş bölgesel iş birliği platformu olarak 11 üyeden oluşuyor: Malezya, Endonezya, Filipinler, Singapur, Brunei, Tayland, Vietnam, Laos, Kamboçya, Myanmar ve bu yıldan itibaren Doğu Timor.Birliğin diyalog ortakları arasında ise Çin, Rusya, ABD, Hindistan, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Japonya, Güney Kore, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık bulunuyor.“Birlikte güçlü Asya” vizyonuASEAN’ın yeni döneminde Filipinler, “Birlikte güçlü Asya” vizyonunu merkeze almayı hedefliyor. Bölgesel ticaretin artırılması, enerji güvenliği ve teknoloji alanında ortak projelerin teşvik edilmesi, Manila’nın öncelikli gündemleri arasında yer alıyor.Malezya Başbakanı Enver İbrahim, “Filipinler’in liderliğinde ASEAN’ın dayanışması ve küresel etkisi artacaktır,” diyerek töreni tamamladı.

2025

