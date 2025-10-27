https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/afad-duyurdu-mersinde-deprem-meydana-geldi-1100497961.html

Önce Mersin, sonra Çanakkale'de peş peşe depremler: AFAD büyüklüklerini ve merkez üslerini açıkladı

Sabah saatlerinden itibaren önce Mersin'de 3.8 ardından da Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4 büyüklüğündeki depremden birkaç dakika... 27.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-27T09:44+0300

2025-10-27T09:44+0300

2025-10-27T11:05+0300

Türkiye bu sabaha art arda depremlerle başladı. Mersin'de deprem mi oldu?Mersin'de sabah saatlerinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD şu açıklamayı yaptı:Çanakkale'de deprem mi oldu? Ege Denizi'nde depremAFAD Çanakkale açıklarında, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 10.12'de meydana geldi.27 Ekim'de depremler: Son depremler nerede oldu? 4 büyüklüğündeki depremden birkaç dakika sonra aynı bölge bir kez daha sallandı. Ayvacık'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

