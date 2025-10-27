https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/afad-duyurdu-mersinde-deprem-meydana-geldi-1100497961.html
Önce Mersin, sonra Çanakkale'de peş peşe depremler: AFAD büyüklüklerini ve merkez üslerini açıkladı
Sabah saatlerinden itibaren önce Mersin'de 3.8 ardından da Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4 büyüklüğündeki depremden birkaç dakika... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T09:44+0300
2025-10-27T09:44+0300
2025-10-27T11:05+0300
Türkiye bu sabaha art arda depremlerle başladı. Mersin'de deprem mi oldu?Mersin'de sabah saatlerinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD şu açıklamayı yaptı:Çanakkale'de deprem mi oldu? Ege Denizi'nde depremAFAD Çanakkale açıklarında, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 10.12'de meydana geldi.27 Ekim'de depremler: Son depremler nerede oldu? 4 büyüklüğündeki depremden birkaç dakika sonra aynı bölge bir kez daha sallandı. Ayvacık'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
09:44 27.10.2025 (güncellendi: 11:05 27.10.2025)
Sabah saatlerinden itibaren önce Mersin'de 3.8 ardından da Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4 büyüklüğündeki depremden birkaç dakika sonra aynı bölgede 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.
Türkiye bu sabaha art arda depremlerle başladı.
Mersin'de deprem mi oldu?
Mersin'de sabah saatlerinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD şu açıklamayı yaptı:
Tarih-saat 27 Ekim 2025 09:36:41 itibariyle Silifke (Mersin) 3,8 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Çanakkale'de deprem mi oldu? Ege Denizi'nde deprem
AFAD Çanakkale açıklarında, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 10.12'de meydana geldi.
27 Ekim'de depremler: Son depremler nerede oldu?
4 büyüklüğündeki depremden birkaç dakika sonra aynı bölge bir kez daha sallandı. Ayvacık'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.