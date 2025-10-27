https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/naci-gorur-diyarbakir-depreminin-ardindan-uyardi-bolge-stres-biriktirdi-1100497078.html

Naci Görür Diyarbakır depreminin ardından uyardı: 'Bölge stres biriktirdi'

Naci Görür Diyarbakır depreminin ardından uyardı: 'Bölge stres biriktirdi'

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Bitlis-Zagros Bindirme Zonu üzerinde gerçekleştiğini söyleyen Prof. Dr. Naci Görür

Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Naci Görür depremin ardından sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada 'bölgede stres birikti' ifadelerini kullandı.Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde depremDepremin merkez üssü Hani ilçesi olarak açıklandı. AFAD verilerine göre; saat 14.49'da meydana gelen deprem, 13,15 kilometre derinlikte gerçekleşti.Naci Görür'den uyarı: Dikkatli olunmalıYer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.Hani depreminin sığ bir deprem olduğunu kaydeden Naci Görür, sarsıntının Bitlis-Zagros Bindirme Zonu üzerinde gerçekleştiğini söyledi.Paylaşımında 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerini anımsatan Görür, bölgenin bu depremler nedeniyle stres biriktirdiği uyarısında bulundu.Naci Görür, "Dikkatli olunmalı." ifadesini kullandı.

