Naci Görür Diyarbakır depreminin ardından uyardı: 'Bölge stres biriktirdi'
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Bitlis-Zagros Bindirme Zonu üzerinde gerçekleştiğini söyleyen Prof. Dr. Naci Görür... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
09:14 27.10.2025 (güncellendi: 09:25 27.10.2025)
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Naci Görür depremin ardından sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada 'bölgede stres birikti' ifadelerini kullandı.
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem
Depremin merkez üssü Hani ilçesi olarak açıklandı.
AFAD verilerine göre; saat 14.49'da meydana gelen deprem, 13,15 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Naci Görür'den uyarı: Dikkatli olunmalı
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.
Hani depreminin sığ bir deprem olduğunu kaydeden Naci Görür, sarsıntının Bitlis-Zagros Bindirme Zonu üzerinde gerçekleştiğini söyledi.
Paylaşımında 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerini anımsatan Görür, bölgenin bu depremler nedeniyle stres biriktirdiği uyarısında bulundu.
Naci Görür, "Dikkatli olunmalı." ifadesini kullandı.