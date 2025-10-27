Türkiye
Naci Görür Diyarbakır depreminin ardından uyardı: 'Bölge stres biriktirdi'
Naci Görür Diyarbakır depreminin ardından uyardı: 'Bölge stres biriktirdi'
27.10.2025
2025-10-27T09:14+0300
2025-10-27T09:25+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/07/1094269574_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_521de4af8f86d4c2c4756df39ee59cac.jpg
09:14 27.10.2025 (güncellendi: 09:25 27.10.2025)
© AA / Tunahan Akgün Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2025
© AA / Tunahan Akgün
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Bitlis-Zagros Bindirme Zonu üzerinde gerçekleştiğini söyleyen Prof. Dr. Naci Görür, bölgenin 6 Şubat depremleri sonrasında stres biriktirdiği uyarısında bulundu.
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Naci Görür depremin ardından sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada 'bölgede stres birikti' ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Depremin merkez üssü Hani ilçesi olarak açıklandı. AFAD verilerine göre; saat 14.49'da meydana gelen deprem, 13,15 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Naci Görür'den uyarı: Dikkatli olunmalı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.
Hani depreminin sığ bir deprem olduğunu kaydeden Naci Görür, sarsıntının Bitlis-Zagros Bindirme Zonu üzerinde gerçekleştiğini söyledi.
Paylaşımında 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerini anımsatan Görür, bölgenin bu depremler nedeniyle stres biriktirdiği uyarısında bulundu.
Naci Görür, "Dikkatli olunmalı." ifadesini kullandı.
