https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/diyarbakirda-deprem-afad-buyuklugunu-duyurdu-1100485603.html
Diyarbakır'da deprem: AFAD büyüklüğünü duyurdu
Diyarbakır'da deprem: AFAD büyüklüğünü duyurdu
Sputnik Türkiye
AFAD, merkez üssü Diyarbakır, Hani olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 26.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-26T15:03+0300
2025-10-26T15:03+0300
2025-10-26T15:08+0300
son depremler
diyarbakır
afad
hani
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_ebeb055c0989792dbd6434aeb2ac00c7.png
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saat 14.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hani ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, 13,15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/erzurumda-deprem-meydana-geldi-afad-buyuklugunu-acikladi-1100439004.html
diyarbakır
hani
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:160:1024:928_1920x0_80_0_0_88993a5f0d3bee43253a00b3fb6a9bb5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
diyarbakır, afad, hani, deprem
diyarbakır, afad, hani, deprem
Diyarbakır'da deprem: AFAD büyüklüğünü duyurdu
15:03 26.10.2025 (güncellendi: 15:08 26.10.2025)
AFAD, merkez üssü Diyarbakır, Hani olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saat 14.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hani ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 13,15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.