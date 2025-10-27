Prof. Dr. Şener Üşümezsoy uyardı: Biz daha Karadeniz’deki fayları görmüş değiliz

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/prof-dr-sener-usumezsoy-uyardi-biz-daha-karadenizdeki-faylari-gormus-degiliz-1100496202.html
27.10.2025
İstanbul’da hissedilen Karadeniz merkezli 3.7 büyüklüğünde deprem sonrası Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremi değerlendirdi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Milliyet gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti:
İstanbul’da hissedilen Karadeniz merkezli 3.7 büyüklüğünde deprem sonrası Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremi değerlendirdi.
"Bölgede öyle büyük depremler yok. Orada faylar var ancak büyük depremler yok. Böyle 3.9, 4.0 gibi depremler görüyoruz. 'Kaç büyüklüğüne kadar görebiliriz?' sorusunu cevaplamak için fayı net şekilde görebilmemiz gerekir. Yani fayın uzunluğunu, derinliğini, yırtılan yeri görürsek o zaman büyüklükle ilgili bir şeyler söylenebilir. Ancak biz daha Karadeniz’deki fayları görmüş değiliz."
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Milliyet gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti:
“Karadeniz'de Balkan Dağları'nın kuzeyinde Mogoșoaia (Romanya) denilen yerden ters faylar var. Oradan Zonguldak'a kadar uzanan bazı ters fayların depremleri var. Ancak İstanbul için konuşulan bu deprem daha güneyde.
Bu yaşanan deprem Trakya havzasının kuzey kenarını temsil eden ve deniz içindeki normal faylar biçimindeki faylarda. Yani bu ne demek? Karadeniz açılırken içinde sıkışmalı faylar vardı. Trakya havzasının ve Karadeniz havzasının denizin içinde de devamı olan kesimleri var. Yani Marmara Trakya havzasını ve Karadeniz'i ve birlikte düşünün, burası bir havzayı oluşturuyor. Orada olan bir deprem. Ancak çok da aktif bir deprem değil.
Yani Istıranca Dağları’nın kuzey kenarında Karadeniz'e doğru bakan bir fay hattı. Istıranca Dağları’nın güney kenarında Marmara Denizi içindeki Trakya Adası'na bakan kesitte olan faylardan birinde yaşanmış bir deprem.”