Prof. Dr. Şener Üşümezsoy uyardı: Biz daha Karadeniz’deki fayları görmüş değiliz

“Karadeniz'de Balkan Dağları'nın kuzeyinde Mogoșoaia (Romanya) denilen yerden ters faylar var. Oradan Zonguldak'a kadar uzanan bazı ters fayların depremleri var. Ancak İstanbul için konuşulan bu deprem daha güneyde.

Bu yaşanan deprem Trakya havzasının kuzey kenarını temsil eden ve deniz içindeki normal faylar biçimindeki faylarda. Yani bu ne demek? Karadeniz açılırken içinde sıkışmalı faylar vardı. Trakya havzasının ve Karadeniz havzasının denizin içinde de devamı olan kesimleri var. Yani Marmara Trakya havzasını ve Karadeniz'i ve birlikte düşünün, burası bir havzayı oluşturuyor. Orada olan bir deprem. Ancak çok da aktif bir deprem değil.

Yani Istıranca Dağları’nın kuzey kenarında Karadeniz'e doğru bakan bir fay hattı. Istıranca Dağları’nın güney kenarında Marmara Denizi içindeki Trakya Adası'na bakan kesitte olan faylardan birinde yaşanmış bir deprem.”