https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/trump-kanada-basbakani-trudeauya-telefonda-kufur-etti-trudeau-gozyaslarina-boguldu-1094294881.html

Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'ya telefonda küfür etti: Trudeau gözyaşlarına boğuldu

Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'ya telefonda küfür etti: Trudeau gözyaşlarına boğuldu

Sputnik Türkiye

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Donald Trump ile küfürlü ifadeler içeren bir telefon görüşmesi yapmasının ardından düzenlediği basın toplantısında... 07.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-07T18:00+0300

2025-03-07T18:00+0300

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, görevinin son günlerinde düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarına boğuldu.ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süredir hedef aldığı ve 'Vali Trudeau' olarak seslendiği Trudeau halka açık basın toplantısında konuştu. ABD Başkanı ile tarifeler konusunda yaşanan gerilimin ardından iki lider dün 50 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trudeau, görüşmeyi 'renkli' olarak tanımlarken Wall Street Journal’ın haberine göre, Trump görüşme sırasında Trudeau'ya defalarca küfür ederek onu sert bir şekilde eleştirdi.Basın toplantısında gözyaşları içinde konuşan Kanada Başbakanı Trudeau “Güçlü ve kararlı bir şekilde yanıt vermeye devam etmek istiyoruz ve birbirimize destek olmaya devam edeceğiz, çünkü şu anda Kanadalıların hissettiği birlik duygusu, bizden çok daha büyük olan ticaret ortağımıza karşı durabilmemiz için en önemli şey. Şu anda Kanada, inanılmaz derecede güçlü bir pazarlık konumunda çünkü Kanadalılar, ülkemiz için ayağa kalkma, vatandaşlarımızı destekleme ve Amerikalılar tarafından başlatılan bu tamamen haksız ve mantıksız ticaret savaşına karşı çok net bir duruş sergileme konusunda son derece birleşmiş ve kararlı” açıklamasında bulundu.

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