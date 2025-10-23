https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/taklit-ve-tagsis-listesini-guncellendi-yogurtta-bitkisel-yag-koftede-kanatli-eti-tespit-edildi-1100419278.html
Taklit ve tağşiş listesini güncellendi: Yoğurtta bitkisel yağ, köftede kanatlı eti tespit edildi
Taklit ve tağşiş listesini güncellendi: Yoğurtta bitkisel yağ, köftede kanatlı eti tespit edildi
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmaların yer aldığı güncel listeyi yayımladı. Denetimlerde “organik” diye satılan tarhanalarda gıda boyası... 23.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-23T14:18+0300
2025-10-23T14:18+0300
2025-10-23T14:18+0300
türki̇ye
tarım
tarım ve orman bakanlığı
taklit
taklit tağşiş listesi
taklit ürün
bursa
sakarya
afyonkarahisar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1088999277_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ed3f1079b3a0e1192d9ad05dd058eddb.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında yaptığı denetimlerin ardından, taklit ve tağşiş yapan firmalar listesini güncelledi. Bakanlık tarafından kamuoyuyla paylaşılan listede; köfte, sucuk, yoğurt, bal, baharat ve tarhana gibi temel gıda ürünlerinde hileli üretim yapıldığı ortaya çıktı.Açıklamaya göre, bazı ürünlerde yasaklı boya, bitkisel yağ, nişasta ve kanatlı et tespit edildi.Organik Tarhanada Gıda Boyası Skandalıİstanbul ve İzmit’te “organik” etiketiyle satışa sunulan tarhana örneklerinde yapılan analizlerde gıda boyası bulundu. Bu ürünlerin üzerinde doğal ve katkısız ibareleri yer almasına rağmen, laboratuvar sonuçlarında sentetik boya kullanıldığı belirlendi.Balda tağşiş, yoğurtta bitkisel yağ tespit edildiDenetimlerde Ankara’da satışa sunulan petekli ve süzme çiçek ballarında, glikoz şurubu ve şeker katkısı tespit edildi. Gaziantep’te üretilen bir yoğurtta ise bitkisel yağ ve nişasta kullanıldığı belirlendi.Köfte ve lahmacunda kanatlı eti çıktıAfyonkarahisar ve Bursa’daki denetimlerde, et ürünlerinde yapılan hileler dikkat çekti.“Kıymalı kol böreği”, “lahmacun”, “köfte” ve “sucuk” örneklerinde kanatlı hayvan eti ve baş eti bulundu.Etiketinde “ Yüzde 100 dana eti” yazan bu ürünlerde yapılan bu tür karışımların, tüketiciyi yanıltmanın yanı sıra sağlık riski oluşturduğu ifade edildi.Baharatlarda yabancı madde: Kekiğe ot, bibere domatesIsparta ve Sakarya’da yapılan incelemelerde, baharat ürünlerinde de sahtecilik tespit edildi.Isparta’da üretilen kekik örneklerinde yabancı ot parçaları, Sakarya’daki tatlı biber örneklerinde ise domates tozu bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/ehliyet-yenilemede-son-8-gun-31-ekime-kadar-sadece-15-tl-1100417392.html
türki̇ye
bursa
sakarya
afyonkarahisar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1088999277_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_92dbc307df69e7d283ac3a629bf6d74e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tarım, tarım ve orman bakanlığı, taklit, taklit tağşiş listesi, taklit ürün, bursa, sakarya, afyonkarahisar
tarım, tarım ve orman bakanlığı, taklit, taklit tağşiş listesi, taklit ürün, bursa, sakarya, afyonkarahisar
Taklit ve tağşiş listesini güncellendi: Yoğurtta bitkisel yağ, köftede kanatlı eti tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmaların yer aldığı güncel listeyi yayımladı. Denetimlerde “organik” diye satılan tarhanalarda gıda boyası, “saf bal” diye satılan ürünlerde glikoz şurubu, yoğurtta bitkisel yağ, köfte ve sucukta ise kanatlı eti tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında yaptığı denetimlerin ardından, taklit ve tağşiş yapan firmalar listesini güncelledi. Bakanlık tarafından kamuoyuyla paylaşılan listede; köfte, sucuk, yoğurt, bal, baharat ve tarhana gibi temel gıda ürünlerinde hileli üretim yapıldığı ortaya çıktı.
Açıklamaya göre, bazı ürünlerde yasaklı boya, bitkisel yağ, nişasta ve kanatlı et tespit edildi.
Organik Tarhanada Gıda Boyası Skandalı
İstanbul ve İzmit’te “organik” etiketiyle satışa sunulan tarhana örneklerinde yapılan analizlerde gıda boyası bulundu. Bu ürünlerin üzerinde doğal ve katkısız ibareleri yer almasına rağmen, laboratuvar sonuçlarında sentetik boya kullanıldığı belirlendi.
Balda tağşiş, yoğurtta bitkisel yağ tespit edildi
Denetimlerde Ankara’da satışa sunulan petekli ve süzme çiçek ballarında, glikoz şurubu ve şeker katkısı tespit edildi. Gaziantep’te üretilen bir yoğurtta ise bitkisel yağ ve nişasta kullanıldığı belirlendi.
Köfte ve lahmacunda kanatlı eti çıktı
Afyonkarahisar ve Bursa’daki denetimlerde, et ürünlerinde yapılan hileler dikkat çekti.
“Kıymalı kol böreği”, “lahmacun”, “köfte” ve “sucuk” örneklerinde kanatlı hayvan eti ve baş eti bulundu.
Etiketinde “ Yüzde 100 dana eti” yazan bu ürünlerde yapılan bu tür karışımların, tüketiciyi yanıltmanın yanı sıra sağlık riski oluşturduğu ifade edildi.
Baharatlarda yabancı madde: Kekiğe ot, bibere domates
Isparta ve Sakarya’da yapılan incelemelerde, baharat ürünlerinde de sahtecilik tespit edildi.
Isparta’da üretilen kekik örneklerinde yabancı ot parçaları, Sakarya’daki tatlı biber örneklerinde ise domates tozu bulundu.