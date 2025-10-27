https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/bakan-yerlikaya-canli-yayinda-anlatti-trafikte-yaka-kamerasi-donemi-1100503056.html

Bakan Yerlikaya canlı yayında anlattı: Trafikte yaka kamerası dönemi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında yeni trafik düzenlemelerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, program sırasında ASELSAN tarafından üretilen yerli ve milli yaka kamerasını tanıtarak, sistemin trafikte disiplin ve güveni artırmayı hedeflediğini söyledi.Yeni düzenlemeyle birlikte emniyet ve jandarma ekiplerinin tüm trafik denetimlerinde yaka kamerası kullanacağı açıklandı.'Kanun dışı davranışlarda yüzde 96 düşüş'Bakan Yerlikaya, kameralı sistemin uygulandığı bölgelerde elde edilen sonuçların dikkat çekici olduğunu vurguladı. Yerlikaya, “Kameranın uygulandığı yerlerde kanun dışı davranışlarda yüzde 96 oranında düşüş sağladık” diyerek, sistemin hem güvenlik güçleri hem vatandaşlar için şeffaf ve güvenli bir ortam oluşturduğunu belirtti.ASELSAN üretimi yerli sistem: Yüz tanımalı yaka kamerasıProgramda yaka kamerasını bizzat tanıtan Bakan Yerlikaya, cihazın özelliklerine dair şu bilgileri verdi:“Şu yaka kameramızı arkadaşlarımız ekranlarda ailelerine göstersin. Bu (yaka kamerası) denetim yaparken emniyet ve jandarmamızın ASELSAN’ın ürettiği yüz tanımalı yaka tanıma sistemi. Ne demek bu? Bu yılın sonunda veya senenin başında 110 bin adete ulaşacağız bunda.”Yerlikaya ayrıca, yaka kameralarının görüntüleri 30 gün süreyle kayıt altına alacağını, böylece olası şikayet ve iddialarda geriye dönük inceleme yapılabileceğini söyledi.Yunus ekipleriyle İstanbul’da başladıBakan Yerlikaya, yaka kamerası uygulamasının İstanbul’da başlatıldığını belirterek, sistemin önümüzdeki dönemde tüm illerde yaygınlaşacağını ifade etti. Yerlikaya açıklamasında, "Artık biz vatandaşına nasıl davrandığını trafikteki arkadaşlarımızın, vatandaşımızın onlara nasıl davrandığını geriye dönük 30 gün burada saklıyoruz" dedi.

