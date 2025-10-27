https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/19-milyon-ehliyet-sahibi-icin-son-hafta-yenilenmezse-gecersiz-olacak-1100497679.html
Eski tip sürücü belgesi kullanan 1 milyon 904 bin 280 kişi, 31 Ekim'e kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek 27.10.2025, Sputnik Türkiye
Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025'te sona eriyor. Bugüne kadar 35 milyon 583 bin 584 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı ancak 1 milyon 904 bin 280 kişi hala eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor.Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin, 31 Ekim'e kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yeni tip belgelerle değiştirilmesi sürecine ilişkin şu açıklamayı yaptı:Ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 lira olacakeski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Kasım itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.Kasım itibarıyla A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.
1.9 milyon ehliyet sahibi için son hafta: Yenilenmezse geçersiz olacak
Eski tip sürücü belgesi kullanan 1 milyon 904 bin 280 kişi, 31 Ekim'e kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek
Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025'te sona eriyor. Bugüne kadar 35 milyon 583 bin 584 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı ancak 1 milyon 904 bin 280 kişi hala eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor.
Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin, 31 Ekim'e kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yeni tip belgelerle değiştirilmesi sürecine ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli harç değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."
Ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 lira olacak
eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Kasım itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.
Kasım itibarıyla A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.