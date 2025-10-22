https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/ehliyet-yenilemeye-gitti-parmak-izlerinin-silindigini-ogrendi-60-yildir--bu-meslegi-yapiyor-1100383042.html

Ehliyet yenilemeye gitti, parmak izlerinin silindiğini öğrendi: 60 yıldır bu mesleği yapıyor

Kastamonu'da 58 yıldır gözlükçülük yapan 72 yaşındaki İsmail Kargılı, ehliyetini yenilemeye gittiğinde 8 parmağında iz kalmadığını öğrendi. Yıllarca gözlük... 22.10.2025

Kastamonu’da yaşayan İsmail Kargılı (72), neredeyse 60 yıldır sürdürdüğü gözlükçülük mesleği sırasında parmak izlerini kaybetti. Ehliyetini yenilemek için gittiği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde bu gerçeği öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadı.Kargılı’nın 8 parmağında iz kalmadığı, yalnızca iki küçük parmağında (serçe parmak) iz alınabildiği tespit edildi.15 yaşında başladı, 60 yıldır aynı meslekte1952 doğumlu olan İsmail Kargılı, mesleğe 15 yaşında ağabeyi Cevat Kargılı’nın yanında başladı.Kastamonu’nun o dönem tek gözlükçüsü olan ağabeyinin yanında yetişen Kargılı, 1989’da kendi dükkanını açtı. Kargılı, bugün Kastamonu’nun en eski gözlükçüsü unvanını taşıyor.Ehliyet yenilerken gerçeği öğrendiKargılı, geçtiğimiz yıl ehliyetini yenilemek için gittiği sırada parmak izi sisteminin çalışmadığını sandı. Ancak yapılan denemeler sonucunda parmak izlerinin silindiği ortaya çıktı. Kargılı, parmak izlerinin silinme nedenini eski gözlük camlarının yapısına bağlıyor. Bugün organik ve hafif malzemeler kullanılsa da o dönem mineral (gerçek cam) kullanıldığını belirtiyor:Kargılı, şunları kaydetti:"Nüfus Müdürlüğü'nde ehliyetimi değiştirmek için gittiğimde parmak izi alıyorlar. Defalarca bastır, bastır, bastır, bir türlü parmak izinin 8 tanesi çıkmıyor, sadece 2 tanesi çıkıyor. 'Ne iş yapıyorsun?' diye sorunca 'Ben gözlükçüyüm.' dedim. 'Nasıl, parmak iziyle ne alakası var?' dediler. 'Biz camlarla temas ediyoruz akşama kadar, yıllarca el taşıyla gözlük yaptık.' dedim. İki tane parmak izimi net alabildi, diğerleri çıkmadı. Bu şekilde parmak izimin silindiğini fark ettim.Sebebi, eskiden gözlük camları mineraldi, yani camdı. Organik mika cam yoktu. Kalıp kartondan kalıp kesiliyordu, çerçeveye alıştırılıyordu. O karton kalıba göre cam elmasla kesiliyordu, ondan sonra el pensiyle kırılıyordu. Kırılan gözlüğün kenarının balık sırtı v şeklinde tıraşlanması gerekiyordu. O el taşıyla yapılırdı. Gözlük camı yaparken sürtüle sürtüle zaman içinde parmakların izi silinmiş."Kastamonu’da mesleğini sürdürmeye devam eden İsmail Kargılı, yaptığı işi “gördürme sanatı” olarak tanımlıyor. Kargılı, insanlara yeniden net görme imkânı sunmanın kendisi için en büyük mutluluk olduğunu söylüyor.

