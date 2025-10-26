https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/louvre-soygunuyla-ilgili-2-kisi-gozaltina-alindi-suphelilerden-biri-ucaga-binerken-yakalandi-1100485012.html
Louvre soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı: Şüphelilerden biri uçağa binerken yakalandı
Fransız medyası, Paris'teki Louvre Müzesi'nden değerli kraliyet mücevherlerinin çalınmasıyla ilgili iki şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Şüphelilerden biri... 26.10.2025, Sputnik Türkiye
Paris savcılığı, Louvre soygunu şüphelilerden birinin Charles de Gaulle Havalimanı'ndan uçağa binmeye hazırlanırken gözaltına alındığını açıkladı. Paris savcılığı yaptığı açıklamada, tutuklamaların Cumartesi akşamı (dün akşam) yapıldığını, ancak kaç kişinin gözaltına alındığına dair bilgi vermediğini belirtti. Polis kaynaklarının Fransız medyasına verdiği demeçte, şüphelilerden birinin Cezayir'e seyahat etmeye hazırlandığını, diğerinin ise Mali'ye gideceğinin anlaşıldığını söyledi. Fransa kanunlarına göre polisler şüphelileri 96 saate kadar sorgulayabilir. Paris savcısı, olayla ilgili bilgilerin "erken ifşa edilmesini" eleştirerek, bunun mücevherleri kurtarma ve hırsızları bulma çabalarını engellediğini belirtti.Geçtiğimiz Pazar günü, dünyanın en çok ziyaret edilen müzesinden, elektrikli aletler kullanan dört hırsızın güpegündüz binaya girmesiyle 88 milyon avro değerinde eşya çalınmıştı.
