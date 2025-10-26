Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/louvre-soygunuyla-ilgili-2-kisi-gozaltina-alindi-suphelilerden-biri-ucaga-binerken-yakalandi-1100485012.html
Louvre soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı: Şüphelilerden biri uçağa binerken yakalandı
Louvre soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı: Şüphelilerden biri uçağa binerken yakalandı
Sputnik Türkiye
Fransız medyası, Paris'teki Louvre Müzesi'nden değerli kraliyet mücevherlerinin çalınmasıyla ilgili iki şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Şüphelilerden biri... 26.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-26T14:40+0300
2025-10-26T14:40+0300
türki̇ye
louvre müzesi
paris
cezayir
mali
soygun
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100332828_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecda5d1d8674a497d2c2031612f2debc.jpg
Paris savcılığı, Louvre soygunu şüphelilerden birinin Charles de Gaulle Havalimanı'ndan uçağa binmeye hazırlanırken gözaltına alındığını açıkladı. Paris savcılığı yaptığı açıklamada, tutuklamaların Cumartesi akşamı (dün akşam) yapıldığını, ancak kaç kişinin gözaltına alındığına dair bilgi vermediğini belirtti. Polis kaynaklarının Fransız medyasına verdiği demeçte, şüphelilerden birinin Cezayir'e seyahat etmeye hazırlandığını, diğerinin ise Mali'ye gideceğinin anlaşıldığını söyledi. Fransa kanunlarına göre polisler şüphelileri 96 saate kadar sorgulayabilir. Paris savcısı, olayla ilgili bilgilerin "erken ifşa edilmesini" eleştirerek, bunun mücevherleri kurtarma ve hırsızları bulma çabalarını engellediğini belirtti.Geçtiğimiz Pazar günü, dünyanın en çok ziyaret edilen müzesinden, elektrikli aletler kullanan dört hırsızın güpegündüz binaya girmesiyle 88 milyon avro değerinde eşya çalınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/louvre-soygunu-sonrasi-mucevherler-fransa-merkez-bankasina-tasindi-1100476336.html
türki̇ye
paris
cezayir
mali
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100332828_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5839d42a9a15448e9cf3ca50c9acc09c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
louvre müzesi, paris, cezayir, mali, soygun
louvre müzesi, paris, cezayir, mali, soygun

Louvre soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı: Şüphelilerden biri uçağa binerken yakalandı

14:40 26.10.2025
© Ameer AlhalbiLouvre Müzesi
Louvre Müzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2025
© Ameer Alhalbi
Abone ol
Fransız medyası, Paris'teki Louvre Müzesi'nden değerli kraliyet mücevherlerinin çalınmasıyla ilgili iki şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Şüphelilerden biri uçağa binerken yakalandı.
Paris savcılığı, Louvre soygunu şüphelilerden birinin Charles de Gaulle Havalimanı'ndan uçağa binmeye hazırlanırken gözaltına alındığını açıkladı.
Paris savcılığı yaptığı açıklamada, tutuklamaların Cumartesi akşamı (dün akşam) yapıldığını, ancak kaç kişinin gözaltına alındığına dair bilgi vermediğini belirtti.
Polis kaynaklarının Fransız medyasına verdiği demeçte, şüphelilerden birinin Cezayir'e seyahat etmeye hazırlandığını, diğerinin ise Mali'ye gideceğinin anlaşıldığını söyledi.
Fransa kanunlarına göre polisler şüphelileri 96 saate kadar sorgulayabilir. Paris savcısı, olayla ilgili bilgilerin "erken ifşa edilmesini" eleştirerek, bunun mücevherleri kurtarma ve hırsızları bulma çabalarını engellediğini belirtti.
Geçtiğimiz Pazar günü, dünyanın en çok ziyaret edilen müzesinden, elektrikli aletler kullanan dört hırsızın güpegündüz binaya girmesiyle 88 milyon avro değerinde eşya çalınmıştı.
Louvre Müzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2025
DÜNYA
Louvre soygunu sonrası mücevherler Fransa Merkez Bankası’na taşındı
Dün, 20:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала