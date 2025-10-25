Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/louvre-soygunu-sonrasi-mucevherler-fransa-merkez-bankasina-tasindi-1100476336.html
Louvre soygunu sonrası mücevherler Fransa Merkez Bankası’na taşındı
Louvre soygunu sonrası mücevherler Fransa Merkez Bankası’na taşındı
Sputnik Türkiye
Paris’teki Louvre Müzesi’nde 88 milyon avroluk tarihi eserlerin çalınmasının ardından, geriye kalan mücevherler güvenlik gerekçesiyle Fransa Merkez Bankası’na... 25.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-25T20:59+0300
2025-10-25T20:59+0300
dünya
avrupa
paris
louvre müzesi
bfmtv
soygun
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100332849_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2113c434b5034d246f7bd3777cf5dbe6.jpg
Fransa’nın başkenti Paris’te 19 Ekim’de yaşanan büyük soygunun ardından Louvre Müzesi yönetimi, sergilenen bazı mücevherleri ulusal merkez bankası olan Fransa Bankası’na taşıdı. BFMTV’nin aktardığına göre, müzenin Apollo Galerisi’nde bulunan değerli mücevherler polis koruması eşliğinde bankanın kasalarına yerleştirildi.88 milyon Euro'luk soygun: 7 dakikada 9 eser çalındıDünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde, kraliyet mücevherlerinin sergilendiği bölümde 19 Ekim sabahı düzenlenen soygunda paha biçilemez değerde 9 tarihi eser çalındı. Hırsızların, 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’ye ait tacı kaçarken düşürdüğü, tacın hasarlı halde müze dışında bulunduğu bildirildi. Soygunun sadece 7 dakika sürdüğü, çalınan eserlerin maddi değerinin yaklaşık 88 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.Müze yönetimi istifasını sunduOlayın ardından Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars, güvenlik zafiyetini kabul ederek Kültür Bakanı Rachida Dati’ye istifasını sundu; ancak istifası reddedildi. Fransa Sayıştayı’nın hazırladığı ön raporda, müzede güvenlik sistemlerinin yenilenmesinde “sürekli ve ciddi gecikmeler” yaşandığı, bunun da güvenlik açığına neden olduğu belirtildi.Mücevherlerin yeniden sergilenip sergilenmeyeceği belirsizFransa Bankası’na taşınan mücevherlerin yeniden sergiye çıkarılıp çıkarılmayacağı henüz açıklanmadı. Yetkililer, soyguna karışan 4 hırsızın hala arandığını ve soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/george-clooneyden-louvre-soygunu-esprisi-o-adamlarla-gurur-duyuyorum-1100459940.html
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100332849_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cef68e181269a321f6dda964eac78dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, paris, louvre müzesi, bfmtv, soygun
avrupa, paris, louvre müzesi, bfmtv, soygun

Louvre soygunu sonrası mücevherler Fransa Merkez Bankası’na taşındı

20:59 25.10.2025
© Mohamad Salaheldin Abdelg AlsayedLouvre Müzesi
Louvre Müzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2025
© Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed
Abone ol
Paris’teki Louvre Müzesi’nde 88 milyon avroluk tarihi eserlerin çalınmasının ardından, geriye kalan mücevherler güvenlik gerekçesiyle Fransa Merkez Bankası’na transfer edildi. Soygunda çalınan eserlerin
Fransa’nın başkenti Paris’te 19 Ekim’de yaşanan büyük soygunun ardından Louvre Müzesi yönetimi, sergilenen bazı mücevherleri ulusal merkez bankası olan Fransa Bankası’na taşıdı. BFMTV’nin aktardığına göre, müzenin Apollo Galerisi’nde bulunan değerli mücevherler polis koruması eşliğinde bankanın kasalarına yerleştirildi.

88 milyon Euro'luk soygun: 7 dakikada 9 eser çalındı

Dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde, kraliyet mücevherlerinin sergilendiği bölümde 19 Ekim sabahı düzenlenen soygunda paha biçilemez değerde 9 tarihi eser çalındı. Hırsızların, 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’ye ait tacı kaçarken düşürdüğü, tacın hasarlı halde müze dışında bulunduğu bildirildi. Soygunun sadece 7 dakika sürdüğü, çalınan eserlerin maddi değerinin yaklaşık 88 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.

Müze yönetimi istifasını sundu

Olayın ardından Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars, güvenlik zafiyetini kabul ederek Kültür Bakanı Rachida Dati’ye istifasını sundu; ancak istifası reddedildi. Fransa Sayıştayı’nın hazırladığı ön raporda, müzede güvenlik sistemlerinin yenilenmesinde “sürekli ve ciddi gecikmeler” yaşandığı, bunun da güvenlik açığına neden olduğu belirtildi.

Mücevherlerin yeniden sergilenip sergilenmeyeceği belirsiz

Fransa Bankası’na taşınan mücevherlerin yeniden sergiye çıkarılıp çıkarılmayacağı henüz açıklanmadı. Yetkililer, soyguna karışan 4 hırsızın hala arandığını ve soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.
George Clooney - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
YAŞAM
George Clooney’den ‘Louvre soygunu’ esprisi: ‘O adamlarla gurur duyuyorum’
Dün, 17:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала