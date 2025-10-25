https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/louvre-soygunu-sonrasi-mucevherler-fransa-merkez-bankasina-tasindi-1100476336.html
Louvre soygunu sonrası mücevherler Fransa Merkez Bankası’na taşındı
Louvre soygunu sonrası mücevherler Fransa Merkez Bankası'na taşındı
Paris'teki Louvre Müzesi'nde 88 milyon avroluk tarihi eserlerin çalınmasının ardından, geriye kalan mücevherler güvenlik gerekçesiyle Fransa Merkez Bankası'na... 25.10.2025
Fransa’nın başkenti Paris’te 19 Ekim’de yaşanan büyük soygunun ardından Louvre Müzesi yönetimi, sergilenen bazı mücevherleri ulusal merkez bankası olan Fransa Bankası’na taşıdı. BFMTV’nin aktardığına göre, müzenin Apollo Galerisi’nde bulunan değerli mücevherler polis koruması eşliğinde bankanın kasalarına yerleştirildi.88 milyon Euro'luk soygun: 7 dakikada 9 eser çalındıDünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde, kraliyet mücevherlerinin sergilendiği bölümde 19 Ekim sabahı düzenlenen soygunda paha biçilemez değerde 9 tarihi eser çalındı. Hırsızların, 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’ye ait tacı kaçarken düşürdüğü, tacın hasarlı halde müze dışında bulunduğu bildirildi. Soygunun sadece 7 dakika sürdüğü, çalınan eserlerin maddi değerinin yaklaşık 88 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.Müze yönetimi istifasını sunduOlayın ardından Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars, güvenlik zafiyetini kabul ederek Kültür Bakanı Rachida Dati’ye istifasını sundu; ancak istifası reddedildi. Fransa Sayıştayı’nın hazırladığı ön raporda, müzede güvenlik sistemlerinin yenilenmesinde “sürekli ve ciddi gecikmeler” yaşandığı, bunun da güvenlik açığına neden olduğu belirtildi.Mücevherlerin yeniden sergilenip sergilenmeyeceği belirsizFransa Bankası’na taşınan mücevherlerin yeniden sergiye çıkarılıp çıkarılmayacağı henüz açıklanmadı. Yetkililer, soyguna karışan 4 hırsızın hala arandığını ve soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.
