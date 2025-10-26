https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/galatasaray-goztepe-macinda-geri-dondu-aslan-3-puani-3-golle-aldi-1100489573.html
Galatasaray, Göztepe maçında geri döndü: Aslan, 3 puanı 3 golle aldı
Galatasaray, Göztepe maçında geri döndü: Aslan, 3 puanı 3 golle aldı
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan maçta Galatasaray, geriye düştüğü mücadelede Göztepe'yi 3-1 yenerek İzmir temsilcisine karşı ligde üst üste 8
Galatasaray, Göztepe'yi geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup etti.RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Göztepe, 6. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray, 19. dakikada Victor Osimhen'in golüyle eşitliği sağladı. Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Gabriel Sara 63. dakikada attığı golle Galatasaray'ı öne geçirdi, 67. dakikada Mauro Icardi farkı ikiye çıkardı.Göztepe'de 42. dakikada Bokele, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu skorun ardından Galatasaray puanını 28'e yükselterek liderliğini sürdürürken, Göztepe 16 puanla 5. sırada yer aldı.
göztepe
Galatasaray, Göztepe maçında geri döndü: Aslan, 3 puanı 3 golle aldı
19:08 26.10.2025 (güncellendi: 19:15 26.10.2025)
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan maçta Galatasaray, geriye düştüğü mücadelede Göztepe’yi 3-1 yenerek İzmir temsilcisine karşı ligde üst üste 8. galibiyetini aldı.
Galatasaray, Göztepe’yi geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup etti.
RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada Göztepe, 6. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray, 19. dakikada Victor Osimhen’in golüyle eşitliği sağladı. Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Gabriel Sara 63. dakikada attığı golle Galatasaray’ı öne geçirdi, 67. dakikada Mauro Icardi farkı ikiye çıkardı.
Göztepe’de 42. dakikada Bokele, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu skorun ardından Galatasaray puanını 28’e yükselterek liderliğini sürdürürken, Göztepe 16 puanla 5. sırada yer aldı.