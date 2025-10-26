https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/okan-buruk-fatih-terimi-gecti-galatasaray-tarihinde-bir-ilk-olacak-1100481379.html
Okan Buruk, Fatih Terim'i geçti: Galatasaray tarihinde bir ilk olacak
Okan Buruk, Fatih Terim'i geçti: Galatasaray tarihinde bir ilk olacak
Sputnik Türkiye
Galatasaray’da üst üste 3 sezondur Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, Sarı-Kırmızılı ekibin başında “dalya 100" demek üzere geri sayıma geçti. Göztepe... 26.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-26T12:54+0300
2025-10-26T12:54+0300
2025-10-26T12:54+0300
spor
okan buruk
fatih terim
mustafa denizli
göztepe
galatasaray
süper lig
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1e/1096672931_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b4a75e73f1b831c1a9c8222b29345db7.jpg
Galatasaray, Süper Lig’de bugün Göztepe’yi mağlup ederse, Okan Buruk teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray’ın başındaki 120. lig maçında 100. galibiyetine ulaşacak.Galibiyet serisi 14 maçOkan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde daha önce Akhisarspor’da yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisini Galatasaray’da geliştirdi. Sarı-Kırmızılı ekip, onun yönetiminde kulüp tarihindeki en uzun galibiyet serilerine de imza attı. Galatasaray’ın lig tarihindeki en uzun galibiyet serileri 1987-88 sezonunda Mustafa Denizli ve 2011-12 sezonunda Fatih Terim dönemlerinde 9 maçla idi.Buruk, 21. haftadaki Giresunspor galibiyetiyle bu rekoru kırarak yeni bir sayfa açtı. Ardından Kasımpaşa karşısında galibiyet serisini 14 maça çıkardı.Göztepe maçını kazanması durumunda 120. maçında 100. galibiyetine ulaşacak olan Okan Buruk, bu başarıya 142 karşılaşmada ulaşan Fatih Terim'i geride bırakmış olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/osimhen-haaland-ve-mbappeyi-geride-birakti-1100479077.html
göztepe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1e/1096672931_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d0c8b5fd8760876b408b16f3ed236484.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
okan buruk, fatih terim, mustafa denizli, göztepe, galatasaray, süper lig
okan buruk, fatih terim, mustafa denizli, göztepe, galatasaray, süper lig
Okan Buruk, Fatih Terim'i geçti: Galatasaray tarihinde bir ilk olacak
Galatasaray’da üst üste 3 sezondur Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, Sarı-Kırmızılı ekibin başında “dalya 100" demek üzere geri sayıma geçti. Göztepe maçını kazanması durumunda 120. maçında 100. galibiyetine ulaşacak olan Okan Buruk, bu başarıya 142 karşılaşmada ulaşan Fatih Terim'i geride bırakmış olacak.
Galatasaray, Süper Lig’de bugün Göztepe’yi mağlup ederse, Okan Buruk teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray’ın başındaki 120. lig maçında 100. galibiyetine ulaşacak.
Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde daha önce Akhisarspor’da yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisini Galatasaray’da geliştirdi.
Sarı-Kırmızılı ekip, onun yönetiminde kulüp tarihindeki en uzun galibiyet serilerine de imza attı. Galatasaray’ın lig tarihindeki en uzun galibiyet serileri 1987-88 sezonunda Mustafa Denizli ve 2011-12 sezonunda Fatih Terim dönemlerinde 9 maçla idi.
Buruk, 21. haftadaki Giresunspor galibiyetiyle bu rekoru kırarak yeni bir sayfa açtı. Ardından Kasımpaşa karşısında galibiyet serisini 14 maça çıkardı.
Göztepe maçını kazanması durumunda 120. maçında 100. galibiyetine ulaşacak olan Okan Buruk, bu başarıya 142 karşılaşmada ulaşan Fatih Terim'i geride bırakmış olacak.