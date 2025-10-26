https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/el-clasicoda-kazanan-arda-gulerli-real-madrid-oldu-milli-yildiz-ayakta-alkislandi-1100491426.html
El Clasico'da kazanan Arda Güler'li Real Madrid oldu: Milli yıldız ayakta alkışlandı
El Clasico'da kazanan Arda Güler'li Real Madrid oldu: Milli yıldız ayakta alkışlandı
Sputnik Türkiye
Real Madrid, Santiago Bernabeu’daki nefes kesen El Clasico’da Barcelona’yı 2-1 mağlup etti. Milli yıldız Arda Güler ikinci yarıda oyundan çıkarken hocası Xabi... 26.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-26T21:40+0300
2025-10-26T21:40+0300
2025-10-26T21:40+0300
spor
arda güler
real madrid
barcelona
barcelona futbol kulübü (fcb)
maç
tarihi maç
maç yayını
futbol
futbol maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100491207_0:73:3152:1846_1920x0_80_0_0_301ec08b76bca3a301a33cc2f329e3a7.jpg
La Liga’da bu sezon ilk kez hem gol hem asist yapan Jude Bellingham, maçta Real Madrid’in Barcelona’yı mağlup etmesini sağladı.İngiliz orta saha oyuncusu, 22. dakikada Kylian Mbappe’ye attığı savunma arkasına sarkan pasla golün asistini yaptı. Barcelona, 38. dakikada Fermin Lopez’le skoru eşitlese de Bellingham 43. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımına üstünlüğü getiren golü kaydetti.Ev sahibi ekip, karşılaşmanın hemen başında Vinicius Jr’ın düşürülmesiyle penaltı kazandı ancak VAR incelemesi sonucu, Brezilyalı oyuncunun Lamine Yamal’a temas ettiği tespit edilince karar iptal edildi.VAR, 10 dakika sonra Mbappe’nin ceza sahası dışından attığı harika gole de ofsayt gerekçesiyle izin vermedi. Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Arda Güler’i oyundan alarak yerine Brahim Diaz’ı sahaya sürdü. Arda kenara gelirken Alonso oyuncusunun elini sıktı, tribünlerdeki on binlerce taraftar ise genç yıldızı ayakta alkışladı.Geçen sezon oynanan dört El Clasico’nun tamamını kaybeden Real Madrid, bu kez 2-1 kazanmayı başardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/arda-guler-ile-yamal-karsi-karsiya-el-clasico-real-madrid---barcelona-maci-hangi-kanalda-ne-zaman-1100482583.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100491207_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_dc44d350fcd1e8b678a69087dff1f2c6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
arda güler, real madrid, barcelona, barcelona futbol kulübü (fcb), maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, futbol maçı
arda güler, real madrid, barcelona, barcelona futbol kulübü (fcb), maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, futbol maçı
El Clasico'da kazanan Arda Güler'li Real Madrid oldu: Milli yıldız ayakta alkışlandı
Real Madrid, Santiago Bernabeu’daki nefes kesen El Clasico’da Barcelona’yı 2-1 mağlup etti. Milli yıldız Arda Güler ikinci yarıda oyundan çıkarken hocası Xabi Alonso’nun elini sıktı, taraftarlar genç oyuncuyu ayakta alkışladı.
La Liga’da bu sezon ilk kez hem gol hem asist yapan Jude Bellingham, maçta Real Madrid’in Barcelona’yı mağlup etmesini sağladı.
İngiliz orta saha oyuncusu, 22. dakikada Kylian Mbappe’ye attığı savunma arkasına sarkan pasla golün asistini yaptı. Barcelona, 38. dakikada Fermin Lopez’le skoru eşitlese de Bellingham 43. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımına üstünlüğü getiren golü kaydetti.
Ev sahibi ekip, karşılaşmanın hemen başında Vinicius Jr’ın düşürülmesiyle penaltı kazandı ancak VAR incelemesi sonucu, Brezilyalı oyuncunun Lamine Yamal’a temas ettiği tespit edilince karar iptal edildi.
VAR, 10 dakika sonra Mbappe’nin ceza sahası dışından attığı harika gole de ofsayt gerekçesiyle izin vermedi. Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Arda Güler’i oyundan alarak yerine Brahim Diaz’ı sahaya sürdü. Arda kenara gelirken Alonso oyuncusunun elini sıktı, tribünlerdeki on binlerce taraftar ise genç yıldızı ayakta alkışladı.
Geçen sezon oynanan dört El Clasico’nun tamamını kaybeden Real Madrid, bu kez 2-1 kazanmayı başardı.