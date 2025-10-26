Türkiye
Arda Güler ile Yamal karşı karşıya: El Clasico, Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda? Ne zaman?
Arda Güler ile Yamal karşı karşıya: El Clasico, Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda? Ne zaman?
Arda Güler ile Yamal karşı karşıya: El Clasico, Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda? Ne zaman?
İspanya La Liga’da nefesler tutuldu. 24 puanlı lider Real Madrid ile 22 puanlı takipçisi Barcelona, bu akşam sezonun ilk El Clasico mücadelesinde karşı karşıya... 26.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-26T13:45+0300
2025-10-26T13:57+0300
spor
arda güler
carlo ancelotti
lamine yamal
barcelona
real madrid
el clasico
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100482242_0:0:1147:645_1920x0_80_0_0_33665f136e7a63df5a738941783b6b37.png
El Clasico (Klasik), "El derbi Espanol ve El Classic" adlarıyla da bilinen, Katalan takımı Barcelona ile İspanyol takımı Real Madrid'in karşılaştığı futbol maçlarına verilen derby ismi olarak biliniyor. El Clasico derbisinde bugün Barcelona ile Real Madrid karşı karşıkaya gelecek. El Clasico ne zaman? Hangi kanalda?Karşılaşma, TSİ 18.15'te Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak.Merakla beklenen derby, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Bir yanda Arda Güler, diğer tarafta YamalBu sezon Real Madrid formasıyla 18 resmi maçta 4 gol ve 7 asist üreten Arda Güler, Carlo Ancelotti tarafından El Clasico'ya ilk 11'de başlatılabilir. Genç yıldız, son haftalardaki performansıyla takımın hücum hattında fark yaratması beklenen isimler arasında yer alıyor.Rakip tarafta ise Barcelona'nın en büyük kozu 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal olacak. Bu sezon 7 karşılaşmada 3 gol ve 5 asist kaydeden Yamal, özellikle kanat hücumlarında etkili performansıyla dikkat çekiyor.Muhtemel 11'lerReal Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr., Kylian Mbappe.Barcelona: Szczesny, Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde, Pedri, De Jong, Yamal, Fermin, Rashford, Ferran Torresİspanyol ekibi Barcelona forması giyen Polonyalı yıldız futbolcu Robert Lewandowski'nin sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyeceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/okan-buruk-fatih-terimi-gecti-galatasaray-tarihinde-bir-ilk-olacak-1100481379.html
13:45 26.10.2025 (güncellendi: 13:57 26.10.2025)
İspanya La Liga’da nefesler tutuldu. 24 puanlı lider Real Madrid ile 22 puanlı takipçisi Barcelona, bu akşam sezonun ilk El Clasico mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin gözü Bernabeu’daki dev randevuda olacak.
El Clasico (Klasik), "El derbi Espanol ve El Classic" adlarıyla da bilinen, Katalan takımı Barcelona ile İspanyol takımı Real Madrid'in karşılaştığı futbol maçlarına verilen derby ismi olarak biliniyor. El Clasico derbisinde bugün Barcelona ile Real Madrid karşı karşıkaya gelecek.

El Clasico ne zaman? Hangi kanalda?

Karşılaşma, TSİ 18.15’te Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanacak.
Merakla beklenen derby, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Bir yanda Arda Güler, diğer tarafta Yamal

Bu sezon Real Madrid formasıyla 18 resmi maçta 4 gol ve 7 asist üreten Arda Güler, Carlo Ancelotti tarafından El Clasico’ya ilk 11’de başlatılabilir. Genç yıldız, son haftalardaki performansıyla takımın hücum hattında fark yaratması beklenen isimler arasında yer alıyor.
Rakip tarafta ise Barcelona’nın en büyük kozu 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal olacak. Bu sezon 7 karşılaşmada 3 gol ve 5 asist kaydeden Yamal, özellikle kanat hücumlarında etkili performansıyla dikkat çekiyor.
Muhtemel 11'ler

Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr., Kylian Mbappe.

Barcelona: Szczesny, Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde, Pedri, De Jong, Yamal, Fermin, Rashford, Ferran Torres
İspanyol ekibi Barcelona forması giyen Polonyalı yıldız futbolcu Robert Lewandowski'nin sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyeceği açıklandı.
