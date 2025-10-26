https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/arda-guler-ile-yamal-karsi-karsiya-el-clasico-real-madrid---barcelona-maci-hangi-kanalda-ne-zaman-1100482583.html

Arda Güler ile Yamal karşı karşıya: El Clasico, Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda? Ne zaman?

Arda Güler ile Yamal karşı karşıya: El Clasico, Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda? Ne zaman?

Sputnik Türkiye

İspanya La Liga’da nefesler tutuldu. 24 puanlı lider Real Madrid ile 22 puanlı takipçisi Barcelona, bu akşam sezonun ilk El Clasico mücadelesinde karşı karşıya... 26.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-26T13:45+0300

2025-10-26T13:45+0300

2025-10-26T13:57+0300

spor

arda güler

carlo ancelotti

lamine yamal

barcelona

real madrid

el clasico

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100482242_0:0:1147:645_1920x0_80_0_0_33665f136e7a63df5a738941783b6b37.png

El Clasico (Klasik), "El derbi Espanol ve El Classic" adlarıyla da bilinen, Katalan takımı Barcelona ile İspanyol takımı Real Madrid'in karşılaştığı futbol maçlarına verilen derby ismi olarak biliniyor. El Clasico derbisinde bugün Barcelona ile Real Madrid karşı karşıkaya gelecek. El Clasico ne zaman? Hangi kanalda?Karşılaşma, TSİ 18.15’te Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanacak.Merakla beklenen derby, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Bir yanda Arda Güler, diğer tarafta YamalBu sezon Real Madrid formasıyla 18 resmi maçta 4 gol ve 7 asist üreten Arda Güler, Carlo Ancelotti tarafından El Clasico’ya ilk 11’de başlatılabilir. Genç yıldız, son haftalardaki performansıyla takımın hücum hattında fark yaratması beklenen isimler arasında yer alıyor.Rakip tarafta ise Barcelona’nın en büyük kozu 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal olacak. Bu sezon 7 karşılaşmada 3 gol ve 5 asist kaydeden Yamal, özellikle kanat hücumlarında etkili performansıyla dikkat çekiyor.Muhtemel 11'lerReal Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr., Kylian Mbappe.Barcelona: Szczesny, Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde, Pedri, De Jong, Yamal, Fermin, Rashford, Ferran Torresİspanyol ekibi Barcelona forması giyen Polonyalı yıldız futbolcu Robert Lewandowski'nin sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyeceği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/okan-buruk-fatih-terimi-gecti-galatasaray-tarihinde-bir-ilk-olacak-1100481379.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

real madrid barcelona maçı, el clasico 26 ekim 2025, arda güler yamal düellosu, real madrid barcelona hangi kanalda, real madrid barcelona saat kaçta, el clasico yayın bilgisi