Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/adalet-bakani-tunc-bu-hafta-atilmasi-gereken-adimlari-degerlendirecegiz-1100487025.html
Adalet Bakanı Tunç: Bu hafta atılması gereken adımları değerlendireceğiz
Adalet Bakanı Tunç: Bu hafta atılması gereken adımları değerlendireceğiz
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, PKK’nın ülke dışına çekilmesinin ardından atılacak adımların değerlendirileceğini açıkladı. 26.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-26T16:03+0300
2025-10-26T16:05+0300
türki̇ye
yılmaz tunç
türkiye
pkk
terörsüz türkiye
adalet
adalet bakanlığı
tbmm anayasa ve adalet komisyonu
adalet bakanı
türkiye adalet bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091383348_0:153:2919:1795_1920x0_80_0_0_03437815ce4b2ce38747bdbf80ae9f53.jpg
PKK’nın ülke dışına çekilmesinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç, Türkiye’nin terörle mücadelesinde kritik bir eşiğe geldiğini belirterek, “Devletimizin kurumlarının tam bir koordinasyon ve uyumu, milletimizin kararlılığı ve hukuk devletinin sağladığı adalet zeminiyle ‘Terörsüz Türkiye’ idealimize her zamankinden daha yakınız” ifadelerini kullandı.Bakan Tunç, ''TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bu hafta Adalet Bakanlığı olarak bu süreçte gerçekleştirdiğimiz çalışmaları milletvekillerimizle paylaşacak, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için atılması gereken adımları değerlendireceğiz'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/omer-celik-pkknin-turkiyeden-cekilme-karari-almasi-ilerlemenin-somut-sonuclaridir--1100479946.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091383348_162:0:2757:1946_1920x0_80_0_0_26f6118a3e903238e3ad851219c857a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yılmaz tunç, türkiye, pkk, terörsüz türkiye, adalet, adalet bakanlığı, tbmm anayasa ve adalet komisyonu, adalet bakanı, türkiye adalet bakanlığı
yılmaz tunç, türkiye, pkk, terörsüz türkiye, adalet, adalet bakanlığı, tbmm anayasa ve adalet komisyonu, adalet bakanı, türkiye adalet bakanlığı

Adalet Bakanı Tunç: Bu hafta atılması gereken adımları değerlendireceğiz

16:03 26.10.2025 (güncellendi: 16:05 26.10.2025)
© AA / Fatih KurtAdalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2025
© AA / Fatih Kurt
Abone ol
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, PKK’nın ülke dışına çekilmesinin ardından atılacak adımların değerlendirileceğini açıkladı.
PKK’nın ülke dışına çekilmesinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, değerlendirmelerde bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç, Türkiye’nin terörle mücadelesinde kritik bir eşiğe geldiğini belirterek, “Devletimizin kurumlarının tam bir koordinasyon ve uyumu, milletimizin kararlılığı ve hukuk devletinin sağladığı adalet zeminiyle ‘Terörsüz Türkiye’ idealimize her zamankinden daha yakınız” ifadelerini kullandı.
Bakan Tunç, ''TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bu hafta Adalet Bakanlığı olarak bu süreçte gerçekleştirdiğimiz çalışmaları milletvekillerimizle paylaşacak, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için atılması gereken adımları değerlendireceğiz'' dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2025
TÜRKİYE
Ömer Çelik: PKK’nın Türkiye’den çekilme kararı alması, ilerlemenin somut sonuçlarıdır
10:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала