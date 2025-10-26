https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/adalet-bakani-tunc-bu-hafta-atilmasi-gereken-adimlari-degerlendirecegiz-1100487025.html

Adalet Bakanı Tunç: Bu hafta atılması gereken adımları değerlendireceğiz

Adalet Bakanı Tunç: Bu hafta atılması gereken adımları değerlendireceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, PKK’nın ülke dışına çekilmesinin ardından atılacak adımların değerlendirileceğini açıkladı. 26.10.2025, Sputnik Türkiye

PKK’nın ülke dışına çekilmesinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç, Türkiye’nin terörle mücadelesinde kritik bir eşiğe geldiğini belirterek, “Devletimizin kurumlarının tam bir koordinasyon ve uyumu, milletimizin kararlılığı ve hukuk devletinin sağladığı adalet zeminiyle ‘Terörsüz Türkiye’ idealimize her zamankinden daha yakınız” ifadelerini kullandı.Bakan Tunç, ''TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bu hafta Adalet Bakanlığı olarak bu süreçte gerçekleştirdiğimiz çalışmaları milletvekillerimizle paylaşacak, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için atılması gereken adımları değerlendireceğiz'' dedi.

