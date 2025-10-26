Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/omer-celik-pkknin-turkiyeden-cekilme-karari-almasi-ilerlemenin-somut-sonuclaridir--1100479946.html
Ömer Çelik: PKK’nın Türkiye’den çekilme kararı alması, ilerlemenin somut sonuçlarıdır
Ömer Çelik: PKK’nın Türkiye’den çekilme kararı alması, ilerlemenin somut sonuçlarıdır
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına dair açıklama yaptı. Çelik "Bugünkü gelişmelerle beraber, PKK’nın Türkiye’den... 26.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-26T10:26+0300
2025-10-26T10:27+0300
türki̇ye
ömer çelik
pkk
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086374047_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_e59fd7217b14dbfa303ec58deb0678bf.jpg
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına dair açıklama yaptı.Ömer Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Sabotaj girişimlerinin farkındayız"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/pkk-turkiyeden-tum-guclerimizi-cekiyoruz-1100478357.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086374047_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_4f3fcf69f6f3cd0059bc1ac540bdefb8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ömer çelik, pkk, türkiye
ömer çelik, pkk, türkiye

Ömer Çelik: PKK’nın Türkiye’den çekilme kararı alması, ilerlemenin somut sonuçlarıdır

10:26 26.10.2025 (güncellendi: 10:27 26.10.2025)
© AA / Doğukan KeskinkılıçAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2025
© AA / Doğukan Keskinkılıç
Abone ol
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına dair açıklama yaptı. Çelik "Bugünkü gelişmelerle beraber, PKK’nın Türkiye’den çekilme kararı alması vesilah bırakma sürecine dönük yeni adımların atılacağının açıklanması, “terörsüz Türkiye” yol haritasındaki ilerlemenin somut sonuçlarıdır.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına dair açıklama yaptı.
Ömer Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bugünkü gelişmelerle beraber, PKK’nın Türkiye’den çekilme kararı alması ve silah bırakma sürecine dönük yeni adımların atılacağının açıklanması, “terörsüz Türkiye” yol haritasındaki ilerlemenin somut sonuçlarıdır. Terör unsurlarının Türkiye’den çekilmesi ve silah bırakmaya dair yeni adımların açıklanması ana hedefe uygun ilerlemelerdir. Yol haritası “terörsüz Türkiye” hedefi için olumlu sonuçlar üretmeye devam etmektedir."
"PKK’nın Türkiye’nin içindeki unsurları ile Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm bölgedeki silahlı ve illegal yapılarının feshi ve silah bırakmasının devam etmesi, “terörsüz Türkiye” sürecinin asli gündemidir. PKK’nın silah bırakmaya kesintisiz devam etmesi “terörsüz Türkiye” hedefinin yol haritasının ana başlığıdır."
“Terörsüz Türkiye” süreci demokrasimizin tüm tehditlerden arındırılması için atılmış stratejik ve tarihi bir adımdır. Bunun doğal ve ayrılmaz sonucu olan “terörsüz bölge” hedefi, komşu ülkeler başta olmak üzere yakın bölgemizde, terör örgütleri üzerinden emperyalist vesayet kurulmasına karşı bir duruştur."

"Sabotaj girişimlerinin farkındayız"

"Sürecin her türlü provokasyondan korunması için azami dikkat gösterilmelidir. Yakın bölgemizde gelişen kaos siyasetlerinin arkasındaki odakların, siyasi, istihbari ve fiili sabotaj girişimlerinin farkındayız. Bunlara karşılık kararlılıkla yol haritasını işletiyoruz."
PKK silah bırakmaya hazırlanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2025
TÜRKİYE
PKK: Türkiye'den tüm güçlerimizi çekiyoruz
09:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала