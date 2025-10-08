Türkiye
ABD'li Kongre Üyesi Luna, RDIF Başkanı Dmitriyev ile görüşme planlıyor
ABD'li Kongre Üyesi Luna, RDIF Başkanı Dmitriyev ile görüşme planlıyor
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Anna Paulina Luna, Ekim ayı sonunda Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev ile ‘ticaret ve barış’ konuları... 08.10.2025, Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Parti üyesi Anna Paulina Luna, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Ekim ayı sonunda Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev ile görüşmeyi planladığını belirtti.Luna, “ABD'ye geldiğinde programına bağlı olarak barış ve ticaret konularını görüşmek üzere bu ayın sonlarına doğru bir araya gelmeyi planlıyoruz” dedi.Daha önce Dmitriyev, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda CIA'in, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın ailesinin Ukrayna'daki yolsuzluklarına ilişkin raporları gizlemesi için baskı yaptığına dair bilgileri kamuoyuna açıkladığını belirtmişti.Luna, Dmitriyev'in bu paylaşımına yanıt olarak bunun doğru olduğunu belirtmiş; ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin bu konuda yürüttüğü soruşturmada ‘engellerle’ karşılaştığına dikkat çekmişti.
© Sputnik / Sergey BulkinRusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev
Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2025
© Sputnik / Sergey Bulkin
ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Parti üyesi Anna Paulina Luna, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Ekim ayı sonunda Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev ile görüşmeyi planladığını belirtti.
Luna, “ABD'ye geldiğinde programına bağlı olarak barış ve ticaret konularını görüşmek üzere bu ayın sonlarına doğru bir araya gelmeyi planlıyoruz” dedi.
Daha önce Dmitriyev, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda CIA'in, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın ailesinin Ukrayna'daki yolsuzluklarına ilişkin raporları gizlemesi için baskı yaptığına dair bilgileri kamuoyuna açıkladığını belirtmişti.
Luna, Dmitriyev'in bu paylaşımına yanıt olarak bunun doğru olduğunu belirtmiş; ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin bu konuda yürüttüğü soruşturmada ‘engellerle’ karşılaştığına dikkat çekmişti.
