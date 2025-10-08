https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/abdli-kongre-uyesi-luna-rdif-baskani-dmitriyev-ile-gorusme-planliyor-1100039072.html

ABD'li Kongre Üyesi Luna, RDIF Başkanı Dmitriyev ile görüşme planlıyor

ABD'li Kongre Üyesi Luna, RDIF Başkanı Dmitriyev ile görüşme planlıyor

Sputnik Türkiye

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Anna Paulina Luna, Ekim ayı sonunda Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev ile ‘ticaret ve barış’ konuları... 08.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-08T23:34+0300

2025-10-08T23:34+0300

2025-10-08T23:32+0300

dünya

abd

temsilciler meclisi

kirill dmitriyev

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

joe biden

ukrayna

ria novosti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099558427_0:0:3054:1719_1920x0_80_0_0_5ec14de396f48c4a50e6414366451bb2.jpg

ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Parti üyesi Anna Paulina Luna, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Ekim ayı sonunda Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev ile görüşmeyi planladığını belirtti.Luna, “ABD'ye geldiğinde programına bağlı olarak barış ve ticaret konularını görüşmek üzere bu ayın sonlarına doğru bir araya gelmeyi planlıyoruz” dedi.Daha önce Dmitriyev, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda CIA'in, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın ailesinin Ukrayna'daki yolsuzluklarına ilişkin raporları gizlemesi için baskı yaptığına dair bilgileri kamuoyuna açıkladığını belirtmişti.Luna, Dmitriyev'in bu paylaşımına yanıt olarak bunun doğru olduğunu belirtmiş; ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin bu konuda yürüttüğü soruşturmada ‘engellerle’ karşılaştığına dikkat çekmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/rdif-baskani-dmitriyev-kirke-yonelik-suikast-girisimi-abddeki-bolunmenin-derinligini-gosteriyor-1099271219.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, temsilciler meclisi, kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), joe biden, ukrayna, ria novosti