https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/zelenskiy-ukrayna-ve-isvec-150-gripen-savas-ucagi-tedariki-konusunda-anlasti-1100475327.html

Zelenskiy: Ukrayna ve İsveç, 150 Gripen savaş uçağı tedariki konusunda anlaştı

Zelenskiy: Ukrayna ve İsveç, 150 Gripen savaş uçağı tedariki konusunda anlaştı

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ve İsveç’in 150 Gripen savaş uçağının tedarikine ilişkin anlaşmaya vardığını, ilk teslimatın 2026 yılında yapılabileceğini duyurdu. 25.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-25T18:52+0300

2025-10-25T18:52+0300

2025-10-25T18:50+0300

ukrayna kri̇zi̇

vladimir zelenskiy

ukrayna

i̇sveç

gripen

savaş uçağı

rusya

nato

kremlin

telegram

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681457_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_088dd080d174453d28864060ad40e3f8.jpg

Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ve İsveç’in 150 Gripen savaş uçağı tedariki konusunda anlaşmaya vardığını, bu uçakların Ukraya’nın hava gücünü önemli ölçüde artıracağını ifade etti.Zelenskiy, “Ukrayna, İsveç ile birlikte hava gücünü önemli ölçüde artıracak. Gripen savaş uçakları konusunda bir anlaşmaya vardık. Ukrayna için 150 adet Gripen uçağı bekliyoruz ve ilk teslimatların gelecek yıl yapılmasını umuyoruz” ifadelerine yer verdi.Çarşamba günü, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Vladimir Zelenskiy, İsveç Gripen E savaş uçaklarının Ukrayna'ya satışının önünü açan bir niyet mektubu imzalamıştı. İsveç Başbakanı, anlaşmanın 100-150 uçağını kapsadığını ve ilk teslimatın üç yıl içinde gerçekleşebileceğini ifade etmişti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/rusya-operasyona-devam-ediyor-ukraynanin-teror-saldirilarina-karsilik-verildi-1100470793.html

ukrayna

i̇sveç

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir zelenskiy, ukrayna, i̇sveç, gripen, savaş uçağı, rusya, nato, kremlin, telegram