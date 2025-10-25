https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/rusya-operasyona-devam-ediyor-ukraynanin-teror-saldirilarina-karsilik-verildi-1100470793.html

Rusya operasyona devam ediyor: Ukrayna’nın terör saldırılarına karşılık verildi

Rus Silahlı Kuvvetleri'nin, Ukrayna’nın silah sanayisi tesisleri ile onları besleyen enerji altyapısını vurduğu bildirildi. 25.10.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass’ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin uzun menzilli hassas silahlar ve İHA’lar ile Ukrayna’daki silah sanayisi tesislerine ve onları besleyen enerji altyapısına yönelik grup saldırısı düzenledi. Tüm hedeflerin imha edildiği vurgulandı.Son bir gün içerisinde 1385 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken 20 zırhlı savaş aracı da imha edildi.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun 2 güdümlü uçak bombasını ve 281 uçak tipi İHA’sını önledi.

