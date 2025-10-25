Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/rusya-operasyona-devam-ediyor-ukraynanin-teror-saldirilarina-karsilik-verildi-1100470793.html
Rusya operasyona devam ediyor: Ukrayna’nın terör saldırılarına karşılık verildi
Rusya operasyona devam ediyor: Ukrayna’nın terör saldırılarına karşılık verildi
Sputnik Türkiye
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin, Ukrayna’nın silah sanayisi tesisleri ile onları besleyen enerji altyapısını vurduğu bildirildi. 25.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-25T13:00+0300
2025-10-25T12:57+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/19/1100470636_0:187:2976:1861_1920x0_80_0_0_9bf93539bbd208407e9fac87c1f0dd7e.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass’ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin uzun menzilli hassas silahlar ve İHA’lar ile Ukrayna’daki silah sanayisi tesislerine ve onları besleyen enerji altyapısına yönelik grup saldırısı düzenledi. Tüm hedeflerin imha edildiği vurgulandı.Son bir gün içerisinde 1385 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken 20 zırhlı savaş aracı da imha edildi.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun 2 güdümlü uçak bombasını ve 281 uçak tipi İHA’sını önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/putin-rusya-bilisim-suclariyla-mucadelede-uluslararasi-isbirligine-acik-1100470355.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/19/1100470636_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_af30d342a5d64c53f1b0d973a524d0aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Rusya operasyona devam ediyor: Ukrayna’nın terör saldırılarına karşılık verildi

13:00 25.10.2025
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRus Silahlı Kuvvetleri'nin özel askeri harekatı
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
Abone ol
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin, Ukrayna’nın silah sanayisi tesisleri ile onları besleyen enerji altyapısını vurduğu bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Ukrayna ve Donbass’ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin uzun menzilli hassas silahlar ve İHA’lar ile Ukrayna’daki silah sanayisi tesislerine ve onları besleyen enerji altyapısına yönelik grup saldırısı düzenledi. Tüm hedeflerin imha edildiği vurgulandı.
Son bir gün içerisinde 1385 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken 20 zırhlı savaş aracı da imha edildi.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun 2 güdümlü uçak bombasını ve 281 uçak tipi İHA’sını önledi.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2025
DÜNYA
Putin: Rusya, bilişim suçlarıyla mücadelede uluslararası işbirliğine açık
11:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала