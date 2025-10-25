Türkiye
Tokat Valiliği duyurdu: Kız yurdunda 80 öğrenci ateş ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvurdu
Tokat Valiliği duyurdu: Kız yurdunda 80 öğrenci ateş ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvurdu
Tokat'ta Gülsüm Ana KYK Kız Yurdu'nda kalan yaklaşık 80 öğrenci, yedikleri yemekten sonra ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleriyle hastanelere başvurdu.
Tokat'ta yaklaşık 80 öğrenci ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleriyle hastanelere başvurdu.Olay, Gülsüm Ana KYK Kız Yurdu’nda meydana geldi. Öğrenciler akşam yemeğinin ardından rahatsızlanarak Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’nde kontrol altına alındı. Tokat Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve herhangi bir ciddi risk bulunmadığını duyurdu. Açıklamada, olayın ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiği de belirtildi.
Tokat Valiliği duyurdu: Kız yurdunda 80 öğrenci ateş ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvurdu

00:55 25.10.2025
© AAHastane acil
Hastane acil - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2025
© AA
Tokat’ta Gülsüm Ana KYK Kız Yurdu’nda kalan yaklaşık 80 öğrenci, yedikleri yemekten sonra ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Valilik öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Tokat'ta yaklaşık 80 öğrenci ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleriyle hastanelere başvurdu.
Olay, Gülsüm Ana KYK Kız Yurdu’nda meydana geldi. Öğrenciler akşam yemeğinin ardından rahatsızlanarak Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’nde kontrol altına alındı.
Tokat Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve herhangi bir ciddi risk bulunmadığını duyurdu. Açıklamada, olayın ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiği de belirtildi.
