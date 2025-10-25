https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/tokat-valiligi-duyurdu-kiz-yurdunda-80-ogrenci-ates-ve-bulanti-sikayetiyle-hastaneye-basvurdu-1100467286.html
Tokat Valiliği duyurdu: Kız yurdunda 80 öğrenci ateş ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvurdu
Tokat Valiliği duyurdu: Kız yurdunda 80 öğrenci ateş ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvurdu
Sputnik Türkiye
Tokat’ta Gülsüm Ana KYK Kız Yurdu’nda kalan yaklaşık 80 öğrenci, yedikleri yemekten sonra ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleriyle hastanelere başvurdu... 25.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-25T00:55+0300
2025-10-25T00:55+0300
2025-10-25T00:55+0300
türki̇ye
tokat
tokat valiliği
tokat devlet hastanesi
türkiye
toplu zehirlenme
gıda zehirlenmesi
toplu gıda zehirlenmesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/08/1092449737_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_660ab7c223fa2be217819f0606e42abc.jpg
Tokat'ta yaklaşık 80 öğrenci ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleriyle hastanelere başvurdu.Olay, Gülsüm Ana KYK Kız Yurdu’nda meydana geldi. Öğrenciler akşam yemeğinin ardından rahatsızlanarak Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’nde kontrol altına alındı. Tokat Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve herhangi bir ciddi risk bulunmadığını duyurdu. Açıklamada, olayın ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiği de belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/yemekten-zehirlenen-4-ve-2-yasindaki-iki-kardes-hayatini-kaybetti-1099647910.html
türki̇ye
tokat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/08/1092449737_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ddf29dae0c8fd84540614a4e44653428.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tokat, tokat valiliği, tokat devlet hastanesi, türkiye, toplu zehirlenme, gıda zehirlenmesi, toplu gıda zehirlenmesi
tokat, tokat valiliği, tokat devlet hastanesi, türkiye, toplu zehirlenme, gıda zehirlenmesi, toplu gıda zehirlenmesi
Tokat Valiliği duyurdu: Kız yurdunda 80 öğrenci ateş ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvurdu
Tokat’ta Gülsüm Ana KYK Kız Yurdu’nda kalan yaklaşık 80 öğrenci, yedikleri yemekten sonra ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Valilik öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Tokat'ta yaklaşık 80 öğrenci ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleriyle hastanelere başvurdu.
Olay, Gülsüm Ana KYK Kız Yurdu’nda meydana geldi. Öğrenciler akşam yemeğinin ardından rahatsızlanarak Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’nde kontrol altına alındı.
Tokat Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve herhangi bir ciddi risk bulunmadığını duyurdu. Açıklamada, olayın ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiği de belirtildi.