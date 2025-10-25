https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/tokat-valiligi-duyurdu-kiz-yurdunda-80-ogrenci-ates-ve-bulanti-sikayetiyle-hastaneye-basvurdu-1100467286.html

Tokat Valiliği duyurdu: Kız yurdunda 80 öğrenci ateş ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvurdu

Tokat'ta Gülsüm Ana KYK Kız Yurdu'nda kalan yaklaşık 80 öğrenci, yedikleri yemekten sonra ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleriyle hastanelere başvurdu... 25.10.2025

Tokat'ta yaklaşık 80 öğrenci ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleriyle hastanelere başvurdu.Olay, Gülsüm Ana KYK Kız Yurdu’nda meydana geldi. Öğrenciler akşam yemeğinin ardından rahatsızlanarak Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’nde kontrol altına alındı. Tokat Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve herhangi bir ciddi risk bulunmadığını duyurdu. Açıklamada, olayın ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiği de belirtildi.

