https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/yemekten-zehirlenen-4-ve-2-yasindaki-iki-kardes-hayatini-kaybetti-1099647910.html
Tüm aile zehirlendi: 4 ve 2 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti
Tüm aile zehirlendi: 4 ve 2 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 ve 2 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti. 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T06:19+0300
2025-09-25T06:19+0300
2025-09-25T07:01+0300
türki̇ye
i̇stanbul
zehirlenme
toplu zehirlenme
gıda zehirlenmesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_b4acb827689564e7cb131f6352e013ee.jpg
İstanbul Eyüpsultan'da yaşayan Birkent ailesinin dört üyesi, yemek yedikten sonra kusma şikayeti yaşamaları üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ailenin 4 yaşındaki oğulları Alparslan ve 2 yaşındaki kızları Melisa hayatlarını kaybetti. Annenin de kalp krizi geçirdiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Annenin kalp krizi geçirdiği ortaya çıktıTopçular Mahallesi'nde yaşayan baba Yücel Birkent, anne Aleyna Birkent ile çocukları Alparslan (4) ve Melisa Rabia (2), 22 Eylül'de yedikleri yemeğin ardından kusma şikayeti yaşamaları üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşılan anne Aleyna Birkent tedavi altına alındı. Baba ve çocukları ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.Çocuklar eve gönderildi tekrar rahatsızlandılarErtesi gün sabah saatlerinde çocuklarının yeniden rahatsızlanması üzerine Yücel Birkent tekrar hastaneye başvurdu. Hastanede tedavi altına alınan 2 kardeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocukların hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/kocaelide-999-kisi-tavuk-donerden-zehirlenmisti-mahkeme-kararini-acikladi-1099118216.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_5e5989c21526f124370b187b9a302525.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, zehirlenme, toplu zehirlenme, gıda zehirlenmesi
i̇stanbul, zehirlenme, toplu zehirlenme, gıda zehirlenmesi
Tüm aile zehirlendi: 4 ve 2 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti
06:19 25.09.2025 (güncellendi: 07:01 25.09.2025)
İstanbul'da yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 ve 2 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul Eyüpsultan'da yaşayan Birkent ailesinin dört üyesi, yemek yedikten sonra kusma şikayeti yaşamaları üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ailenin 4 yaşındaki oğulları Alparslan ve 2 yaşındaki kızları Melisa hayatlarını kaybetti. Annenin de kalp krizi geçirdiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Annenin kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı
Topçular Mahallesi'nde yaşayan baba Yücel Birkent, anne Aleyna Birkent ile çocukları Alparslan (4) ve Melisa Rabia (2), 22 Eylül'de yedikleri yemeğin ardından kusma şikayeti yaşamaları üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşılan anne Aleyna Birkent tedavi altına alındı. Baba ve çocukları ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Çocuklar eve gönderildi tekrar rahatsızlandılar
Ertesi gün sabah saatlerinde çocuklarının yeniden rahatsızlanması üzerine Yücel Birkent tekrar hastaneye başvurdu. Hastanede tedavi altına alınan 2 kardeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocukların hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.