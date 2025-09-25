https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/yemekten-zehirlenen-4-ve-2-yasindaki-iki-kardes-hayatini-kaybetti-1099647910.html

Tüm aile zehirlendi: 4 ve 2 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Tüm aile zehirlendi: 4 ve 2 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

İstanbul'da yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 ve 2 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Eyüpsultan'da yaşayan Birkent ailesinin dört üyesi, yemek yedikten sonra kusma şikayeti yaşamaları üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ailenin 4 yaşındaki oğulları Alparslan ve 2 yaşındaki kızları Melisa hayatlarını kaybetti. Annenin de kalp krizi geçirdiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Annenin kalp krizi geçirdiği ortaya çıktıTopçular Mahallesi'nde yaşayan baba Yücel Birkent, anne Aleyna Birkent ile çocukları Alparslan (4) ve Melisa Rabia (2), 22 Eylül'de yedikleri yemeğin ardından kusma şikayeti yaşamaları üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşılan anne Aleyna Birkent tedavi altına alındı. Baba ve çocukları ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.Çocuklar eve gönderildi tekrar rahatsızlandılarErtesi gün sabah saatlerinde çocuklarının yeniden rahatsızlanması üzerine Yücel Birkent tekrar hastaneye başvurdu. Hastanede tedavi altına alınan 2 kardeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocukların hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

