Orban: AB liderleri vatandaşlarını ‘Ruslar yakında Paris'e veya Berlin'e girecek’ masallarıyla korkutuyor
Orban: AB liderleri vatandaşlarını ‘Ruslar yakında Paris'e veya Berlin'e girecek’ masallarıyla korkutuyor
Macaristan Başbakanı Orban, AB yetkililerinin 'Rusya tehdidi' hakkındaki açıklamalarını ‘sirk’ olarak nitelendirerek sert bir şekilde eleştirdi. 25.10.2025, Sputnik Türkiye
19:59 25.10.2025
© AP Photo / Denes ErdosViktor Orban
© AP Photo / Denes Erdos
Macaristan Başbakanı Orban, AB yetkililerinin 'Rusya tehdidi' hakkındaki açıklamalarını ‘sirk’ olarak nitelendirerek sert bir şekilde eleştirdi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kossuth radyosuna verdiği demeçte, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin 'Rusya'nın oluşturduğu tehdit' hakkındaki söylemlerini sert bir dille eleştirerek, AB liderlerinin vatandaşlarını "Ruslar yakında Paris ya da Berlin'e gelecek" gibi masallarla korkutmaları nedeniyle, bu psikozu ve savaşçı söylemleri durdurmanın çok zor hale geldiğini belirtti.
Orban, “AB liderleri Rusların yakında Paris'e veya Berlin'e geleceği masallarıyla kendi vatandaşlarını o kadar korkuttular ki, bu psikozu, bu savaşçı söylemi durdurup normale dönmek çok zor hale geldi” dedi.
Orban, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'yı çatışmayı tırmandırmaya ittiğini ve özellikle ABD Başkanı Donald Trump gibi liderlerin barışçıl çözüm çabalarını baltaladığını vurgulayarak, "Bu sirk artık sona ermeli ve barışa yönelmeliyiz" ifadesini kullandı.
